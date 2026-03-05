Ankita Mahua Giri: অভিষেক তাঁর ত্রাতা! বাবার পদবি মুছে মায়ের নাম জুড়লেন অঙ্কিতা, চোখে জল নিয়েই বাহবা শ্রেয়ার

Ankita Mahua Giri: অভিষেক তাঁর ত্রাতা! বাবার পদবি মুছে মায়ের নাম জুড়লেন অঙ্কিতা, চোখে জল নিয়েই বাহবা শ্রেয়ার
বাবার পদবি ছেঁটে ফেলেলন নিজের নামের পাশ থেকে। মা-কে অভিনবভাবে উদযাপন কাঁথির কন্যের। নামের পাশে জুড়লেন মায়ের নাম।
রিয়ালিটি শো-এর মঞ্চে সাধারণত প্রতিযোগীরা তাঁদের পারফরম্যান্স দিয়ে পরিচিতি গড়েন। কিন্তু বাংলার অঙ্কিতা একধাপ এগিয়ে নিজের অস্তিত্বের নতুন সংজ্ঞা তৈরি করলেন। চলতি সিজনে ‘ইন্ডিয়ান আইডল’-এর অন্যতম শক্তিশালী প্রতিযোগী অঙ্কিতা প্রধান এখন থেকে পরিচিত হবেন ‘অঙ্কিতা মহুয়া গিরি’ নামে। আন্তর্জাতিক নারী দিবসের প্রাক্কালে নিজের নামের পাশ থেকে বাবার পদবি ‘প্রধান’ মুছে ফেলে মায়ের নাম ও পদবি গ্রহণ করলেন কাঁথির এই কন্যে। আরও পড়ুন-নিজেকে ‘বদলে নিতে’ বড় পদক্ষেপ মানসীর! কী করলেন ১ম বাঙালি ইন্ডিয়ান আইডল বিজেতা?
মায়ের লড়াইকে কুর্নিশ:
দিন কয়েক আগে পাসপোর্ট নিয়ে মহাফ্যাসাদে পরেছিলেন অঙ্কিতা। ত্রাতা হয়ে পাশে দাড়িয়েছিলেন ডায়মন্ডহারবারের তৃণমূল সাংসদ অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আইডলের শ্যুটিংয়েই আবু ধাবি যাওয়ার জন্য পাসপোর্ট হাতে পেতে হয়রান হতে হচ্ছিল অঙ্কিতা ও তাঁর মা-কে। সেই সময়কার অভিজ্ঞতার জেরেই নাম বদলের সিদ্ধান্ত অঙ্কিতার। সাম্প্রতিক এপিসোডে গায়িকা জানান, ‘আমি সব জায়গায় দেখছিলাম বাবার নাম নিয়েই প্রশ্ন …. কিন্তু কেন?’
অঙ্কিতার এই সিদ্ধান্তের নেপথ্যে রয়েছে এক দীর্ঘ সংগ্রামের ইতিহাস। জানা গিয়েছে, অঙ্কিতার মা মহুয়া গিরি অত্যন্ত প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যে দিয়ে মেয়েকে বড় করেছেন। অঙ্কিতার সাফল্যে তাঁর মায়ের অবদান অনস্বীকার্য। মঞ্চে দাঁড়িয়ে অঙ্কিতা জানান, যে মানুষটি তাঁর ছায়া হয়ে সারাজীবন পাশে থেকেছেন, যাঁর লড়াই আজ তাঁকে এই মঞ্চে এনে দাঁড় করিয়েছে, তাঁর পরিচয়ই অঙ্কিতার আসল পরিচয় হওয়া উচিত। তাই আজ থেকে তিনি অঙ্কিতা মহুয়া গিরি।
মঞ্চে আবেগঘন মুহূর্ত:
অঙ্কিতার এই সিদ্ধান্তে আবেগপ্রবণ হয়ে পড়েন বিচারক শ্রেয়া ঘোষাল থেকে শুরু করে বিশাল দাদলানি। শ্রেয়া বলেন, ‘একজন মেয়ের কাছে তাঁর মায়ের নাম বহন করা সবথেকে গর্বের বিষয়।’ আনুষ্ঠানিকভাবে নিজের নাম পরিবর্তনের পর অঙ্কিতা এখন থেকে ‘অঙ্কিতা মহুয়া গিরি’ নামেই প্রতিযোগিতায় এগিয়ে যাবেন। নেটপাড়ায় অনেকেই এই পদক্ষেপকে ‘নারীবাদ’ এবং ‘মাতৃভক্তি’র এক অনন্য উদাহরণ হিসেবে দেখছেন।
বাংলার মুখ উজ্জ্বল:
ইন্ডিয়ান আইডলের এই সিজনে অঙ্কিতার সফর এখন পর্যন্ত বেশ উজ্জ্বল। তাঁর লোকসংগীত থেকে শুরু করে আধুনিক গান— সবক্ষেত্রেই তিনি বিচারকদের ‘গোল্ডেন মাইক’ বা দরাজ প্রশংসা কুড়িয়েছেন। নাম বদলানোর পর তাঁর আত্মবিশ্বাস যেন আরও কয়েক গুণ বেড়ে গিয়েছে। সদ্য সমাপ্ত হোলি স্পেশ্যাল উইকেও বলম পিচকারি গেয়ে বিচারকদের মন জিতে নেন কাঁথির এই কন্যে। অঙ্কিতার সুরেলা সফর আইডলের মঞ্চ আলো করে থাকুক প্রার্থনা গোটা বাংলার।