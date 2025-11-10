Edit Profile
    Manashi New Car-Indian Idol: বাংলার প্রথম হিসেবে জেতেন ইন্ডিয়ান আইডল! কত লাখ টাকার গাড়ি কিনলেন নিমতার মেয়ে মানসী ঘোষ?

    মানসীই প্রথম যিনি বাংলা থেকে জিতে নেন ইন্ডিয়ান আইডল। সেই সময় পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ পেয়েছিলেন ২৫ লাখ টাকা।

    Published on: Nov 10, 2025 11:39 AM IST
    By Tulika Samadder
    ২০২৫ সালে ইন্ডিয়ান আইডলে একেবারে শুরু থেকেই জনপ্রিয়তার শিখরে ছিলেন বাংলার মেয়ে মানসী ঘোষ। শুধু তাই নয়, ফাইনালে বাঘা বাঘা প্রতিযোগিদের হারিয়ে জিতে নেন ২০২৫ সালের সিজনও। বাংলা থেকে প্রথম কেউ জিতল ইন্ডিয়ান আইডল হওয়ার খ্যাতি। সেই সময় পুরস্কার হিসেবে নগদ অর্থ পেয়েছিলেন ২৫ লাখ টাকা।

    কত লাখ টাকার গাড়ি কিনলেন ইন্ডিয়ান আইডলের বিজেতা মানসী ঘোষ?
    কত লাখ টাকার গাড়ি কিনলেন ইন্ডিয়ান আইডলের বিজেতা মানসী ঘোষ?

    এবার একটা বিলাসবহুল গাড়ি কিনলেন মানসী ঘোষ। বাবা-মাকে নিয়ে পৌঁছেছিলেন। যেই ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় ভাগ করে নেন তিনি।

    কালো রঙের Skoda Slavia 1.0 TSI গাড়িটির সঙ্গে বেশ কয়েকটি ছবি দিয়েছেন মানসী। ক্য়াপশনে লিখেছেন, ‘সবসময় কৃতজ্ঞ’। গাড়ির সঙ্গে ম্য়াচিং কালো পোশাকেই সেজেছিলেন তিনি। মন্তব্য বিভাগে চোখ রাখতেই দেখা গেল, মানসীর গাড়ি কেনার এই পোস্টে তাঁকে শুভেচ্ছায় ভরিয়েছেন নেটিজেনরা।

    তা কত দাম এই গাড়ির? রিপোর্ট অনুসারে নানান সুযোগ-সুবিধা, অফার প্রাইস বা ফিচারসের উপর ভিত্তি করে গাড়িটির দাম পড়ছে কলকাতায় ১৫ থেকে ১৮ লাখ টাকা।

    উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার, উত্তর দমদম পৌরসভার অন্তর্গত, নিমতা পাইকপাড়ার বাসিন্দা মানসী। সেখানেই বেড়ে ওঠা, পড়াশোনা। তবে আজ তাঁর নাম জানে, দেশের প্রায় প্রতিটা মানুষ। এর আগে মানসী জানিয়েছিলেন ইন্ডিয়ান আইডল থেকে জিতে নেওয়া অর্থমূল্য তিনি গানের পিছনেই খরচ করতে চান। এক সাক্ষাৎকারে তাঁকে বলতে শোনা গিয়েছিল, ‘আমার অরিজিনাল মিউজিক বানাব… গানের জন্য যা যা আমাকে করতে হবে, তাতেই এই টাকাটা আমি কাজে লাগাব।’

    মাত্র চার বছর বয়সে মায়ের কাছে গান শেখা শুরু মানসী ঘোষের। আর ইন্ডিয়ান আইডল যখন জেতেন, তখন তিনি ২৪ বছরের। এর আগে ২০২২ সালে সুপার সিঙ্গারে অংশ নিয়েছিলেন মানসী। যদিও সেই প্রতিযোগিতায় ফাইনালে পৌঁছলেও, সেখান থেকে তিনি ফেরেন খালি হাতে। দ্বিতীয় হয়েছিলেন। তবে সেই না পাওয়ার ক্ষত পূরণ করে দিয়েছে ইন্ডিয়ান আইডল ২০২৪-২৫।

