Indrajit Bose Girlfriend: ‘যবে সে বিয়ে করতে চাইবে…’, ‘পরশুরাম’ ইন্দ্রজিৎ-এর প্রেমিকাকে চেনেন? জলসার নায়িকা

Indrajit Bose Girlfriend: ‘যবে সে বিয়ে করতে চাইবে…’, ‘পরশুরাম’ ইন্দ্রজিৎ-এর প্রেমিকাকে চেনেন? জলসার নায়িকা
Indrajit Bose Girlfriend: জলসা পরিবারের সদস্যাই করেছে পরশুরাম নায়কের মনচুরি। জানেন তিনি কে?
পর্দার ‘পরশুরাম’ অর্থাৎ ইন্দ্রজিৎ বসুর মহিলা অনুরাগীর সংখ্যা অগণিত। কিন্তু বাস্তবের হিরো কার প্রেমে মজেছেন? দীর্ঘদিনের কেরিয়ার ইন্দ্রজিৎ-এর। রাশি, সাথীর মতো জনপ্রিয় মেগার মুখ তিনি। তাঁর জীবনেও প্রেম কড়া নেড়েছে চুপিসাড়ে। ব্যক্তিগত জীবন আড়ালে রাখাই পছন্দ তাঁর। কিন্তু অবশেষে সামনে এল ইন্দ্রজিতের বিশেষ মানুষের নাম। তিনি আর কেউ নন, স্টার জলসার জনপ্রিয় অভিনেত্রী সাক্ষী রায়।
ইন্দ্রজিতের সোজাসাপ্টা স্বীকারোক্তি:
কেরিয়ারের ১০-১২ বছরে পা দিয়ে ইন্দ্রজিৎ এখন ইন্ডাস্ট্রির অন্যতম সফল মুখ। কিন্তু ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে তিনি বরাবরই একটু অন্তরাল বজায় রাখতে পছন্দ করেন। তবে নিজের বিয়ে এবং প্রেম নিয়ে সম্প্রতি মুখ খুলেছেন অভিনেতা।
বিয়ের সানাই কবে বাজবে? এই প্রশ্নে ইন্দ্রজিতের স্পষ্ট উত্তর, ‘সবটাই সেই মানুষটার ওপর নির্ভর করছে। যবে ও বিয়ে করতে চাইবে, তখনই হবে।’ অর্থাৎ, আপতত বাবা-মা এবং ভাইকে নিয়েই সংসার তাঁর। সময় হলে তাঁকে ঘরের লক্ষ্মী করে বাড়িতে তুলবেন।
ইন্দ্রজিৎ মনে করেন, কারো ওপর কোনো সিদ্ধান্ত চাপিয়ে দেওয়া উচিত নয়। তাই বিয়ের মতো বড় সিদ্ধান্তটিও তিনি তাঁর প্রেমিকার ইচ্ছের ওপরই ছেড়ে দিয়েছেন।
কে এই সাক্ষী রায়?
সাক্ষী রায় টলিউডের এক পরিচিত মুখ। স্টার জলসার ‘ধন্যি মেয়ে’, ‘পটল কুমার গানওয়ালা’ থেকে শুরু করে একাধিক মেগা সিরিয়ালে তাঁর অভিনয় দর্শকদের নজর কেড়েছে। সোশ্যাল মিডিয়ায় মাঝেসাঝেই ইন্দ্রজিৎ ও সাক্ষীর মিষ্টি রসায়ন ধরা পড়ে, যা তাঁদের ভক্তদের কাছে অত্যন্ত প্রিয়।
ইন্ডাস্ট্রিতে ইন্দ্রজিতের অবস্থান:
ছোট পর্দায় ইন্দ্রজিৎ এখন ‘টিআরপি টপার’ নায়ক। ‘পরশুরাম’ ধারাবাহিকে তাঁর তেজস্বী অভিনয় দর্শকদের মুগ্ধ করছে। নারীকেন্দ্রিক বাংলা টেলিভিশনের দশা ও দিশা অনেকটা পালটেছে। কেরিয়ারের এই সুসময়ে দাঁড়িয়েও তাঁর মাটির কাছাকাছি থাকা এবং প্রেমিকার প্রতি এই অগাধ ভরসা নেটিজেনদের প্রশংসা কুড়াচ্ছে।