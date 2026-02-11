Edit Profile
    Mimi Chakraborty: ৩৭-এ পা মিমির, বন্ধুদের সঙ্গে ‘হাট্টিমাটিম’ নাচ,কেকমুখ! মনের মানুষ খোঁজ পেলেন?

    Mimi Chakraborty: তিনি বয়স লুকানোয় বিশ্বাসী নন। ত্রিশের কোঠার শেষের দিকে ধাপে ধাকে এগোচ্ছেন মিমি। জীবনটা নিজের শর্তে বাঁচেন মিমি।

    Published on: Feb 11, 2026 3:47 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    বয়স বাড়ছে না কমছে? মিমি চক্রবর্তীকে দেখলে এই প্রশ্নটাই বারবার ঘুরে ফিরে আসে। আজ, ১১ই ফেব্রুয়ারি টলিউডের এই ‘গ্যামার গার্ল’-এর জন্মদিন। ৩৭তম বসন্তে পা দিয়েও তিনি যে কতটা সতেজ এবং মজাদার, তা আরও একবার প্রমাণ হয়ে গেল তাঁর সোশ্যাল মিডিয়া হ্যান্ডেলে। জাঁকজমকপূর্ণ কোনো ফাইভ স্টার হোটেল নয়, বরং বন্ধুদের সঙ্গে ঘরোয়া আড্ডায় ‘হাট্টিমাটিম টিম’ গানে কোমর দুলিয়ে জন্মদিন সেলিব্রেট করলেন অভিনেত্রী।

    ৩৭-এ পা মিমির, বন্ধুদের সঙ্গে 'হাট্টিমাটিম' নাচ,কেকমুখ! মনের মানুষ খোঁজ পেলেন?
    ৩৭-এ পা মিমির, বন্ধুদের সঙ্গে ‘হাট্টিমাটিম’ নাচ,কেকমুখ! মনের মানুষ খোঁজ পেলেন?

    হুল্লোড়ে মাতলেন মিমি

    সোশ্যাল মিডিয়ায় ছড়িয়ে পড়া ভিডিওতে দেখা যাচ্ছে, নিজের ড্রয়িংরুমে বন্ধুদের সঙ্গে একেবারে বাচ্চাদের মতো নেচে কুঁদে অস্থির মিমি। সম্প্রতি নেটপাড়ায় ট্রেন্ডিং এই ‘হাট্টিমাটিম’ মিউজিকের তালে তাঁর এই বিন্দাস নাচ নেটিজেনদের মন কেড়ে নিয়েছে। মিমির দীর্ঘদিনের বন্ধু অনিন্দ্য চট্টোপাধ্যায় থেকে শুরু করে টলিপাড়ার অনেক চেনা মুখকেই দেখা গেল এই ঘরোয়া পার্টিতে। অনিন্দ্যর রসিকতা এই ‘পাগলামি’ তিনি বহু বছর ধরে সহ্য করে আসছেন!

    বার্থ ডে গার্লকে দেখা গেল থাই-স্লিট চকোলেট রঙা শরীর চাপা গাউনে। কেন তিনি টলিপাড়ার বিকিনি গার্ল বুঝিয়ে দিলেন মিমি। তবে জন্মদিনে কেকমুখ করা থেকে বিরত থাকলেন না। আজ তাঁর চিট ডে।

    ৩৭-এর চৌকাঠেও ‘সিঙ্গল’ কেন?

    ভক্তদের মনে একটাই প্রশ্ন, কবে বিয়ে করবেন সাংসদ-অভিনেত্রী? মিমির সমসাময়িক নুসরত বা শুভশ্রীরা যখন সংসার সামলাচ্ছেন, মিমি তখন সম্পূর্ণ বিপরীত মেরুতে। আসলে কাজই ধ্যানজ্ঞান নায়িকার। মিমি এখন রাজনীতি থেকে দূরত্ব বজায় রেখে পুরোপুরি মন দিয়েছেন অভিনয়ে। চারপেয়ে পোষ্য়দের সঙ্গেই তাঁর সংসার।

    মিমি বরাবরই স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, মনের মতো মানুষ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি তাড়াহুড়ো করে কোনো পিঁড়িতে বসতে নারাজ। প্রেমে আঘাত পাওয়ার কথা মেনে নিয়েছেন। রাজ চক্রবর্তীর সঙ্গে ব্রেকআপের পর সেভাবে আর মিমির প্রেমচর্চার গুঞ্জন শোনা যায়নি। মাঝে তুরস্কের লাইন প্রোডিউসারের ছেলে মিলি গুলহানের সঙ্গে মিমির সখ্য়তা নিয়ে চর্চা হলেও তা বেশিদূর এগোয়নি।

    বছরের শুরুতে বিতর্ক বনাম আজকের হাসি

    ২০২৬-এর শুরুটা মিমির জন্য একটু ঝড়ো ছিল। বনগাঁর এক অনুষ্ঠানে আয়োজকদের অসভ্য আচরণের প্রতিবাদ করে তিনি খবরে এসেছিলেন। কিন্তু সেই সমস্ত তিক্ততা ভুলে আজ তিনি শুধুই আনন্দের মেজাজে। এই ৩৭তম জন্মদিনে মিমির এই স্বতঃস্ফূর্ত হাসিই বলে দিচ্ছে— জীবনকে নিজের শর্তে উপভোগ করাই তাঁর আসল পাসওয়ার্ড। নায়িকাকে শেষ দেখা গিয়েছে ভানুপ্রিয়া ভূতের হোটেলে। খুব শিগগির নেটফ্লিক্সের চর্চিত প্রোজেক্টে সইফ আলি খানের সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করবেন এই বং বিউটি।

