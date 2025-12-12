Edit Profile
    Sanjay Dutt: চুলের মুঠি ধরে সঞ্জয় দত্তকে চড় পুলিশের! ‘ভুল হয়ে গেছে…’, বাবার পা ধরে কান্না, কী বলেছিলেন ‘খলনায়ক’?

    ১৯৯৩ সালের মুম্বই বিস্ফোরণে নাম জড়ায় সঞ্জয় দত্তের। দেশদ্রোহিতার অভিযোগ না থাকলেও অস্ত্র আইনে দোষী সাব্যস্ত হন অভিনেতা। 

    Published on: Dec 12, 2025 2:30 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    সঞ্জয় দত্ত বলিউডের নামী অভিনেতা। তবে তাঁর কেরিয়ারে বিতর্কের অন্ত নেই। লাগামহীন জীবনযাপন একটা সময় কাল হয়েছিল সঞ্জয়ের। ড্রাগসের নেশায় ডুবে শেষ হতে বসেছিল কেরিয়ার, নারীসঙ্গ-মাদক-মদ এই নিয়েই কেটেছে সঞ্জয়ের জীবন।

    চুলের মুঠি ধরে সঞ্জয় দত্তকে চড় পুলিশের! ‘ভুল হয়ে গেছে…’, বাবার পা ধরে কান্না, কী বলেছিলেন ‘খলনায়ক’?
    এরপর ১৯৯৩ সালের মুম্বাই বিস্ফোরণে নাম জড়িয়েছিল অভিনেতার। সুনীল দত্ত পুত্রর বিরুদ্ধে অবৈধ অস্ত্র রাখার অভিযোগ ওঠে। মামলার তদন্তকারী আইপিএস অফিসার রাকেশ মারিয়া সম্প্রতি সঞ্জয়ের গ্রেফতারির ঘটনার কথা স্মরণ করেছেন। রাকেশ বলেন যে সঞ্জয় দত্তর নাম যখন তদন্তে উঠে আসে, তখন মুম্বইয়ের বাইরে ছিলেন অভিনেতা। ফিরে এসে তাকে বিমানবন্দর থেকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়। সঞ্জয় অপরাধ স্বীকার করেননি, রাকেশ তাঁর চুলের মুঠি ধরে কষিয়ে থাপ্পড় মারেন।

    সুনীল দত্ত যখন দেখা করতে এসেছিলেন তখন কী ঘটেছিল?

    দেশি স্টুডিওজের সঙ্গে আলাপচারিতায় রাকেশ মারিয়া জানিয়েছেন, বান্দ্রার একটি বিখ্যাত রেস্তোরাঁর মালিক হানিফ কাদাওয়ালা ও সমীর হিঙ্গোরার কারণেই এই মামলায় সঞ্জয় দত্তের নাম জড়ায়। সমীর সেই সময় ইন্ডিয়ান মোশন পিকচার প্রডিউসারস অ্যাসোসিয়েশনের সভাপতি ছিলেন। রাকেশ বলেন, 'তিনি তাঁর বিরুদ্ধে ওঠা অভিযোগ অস্বীকার করেছিলেন, যখন তাকে আমার সঙ্গে কথা বলতে বলা হয়েছিল, তখন তিনি প্রথম কথা বলেছিলেন, ‘আপনি কেন বড় লোকদের গ্রেপ্তার করছেন না? রাকেশ বলেন, হানিফ ও সমীর তাকে বলেছিল যে অপরাধীরা অস্ত্রটি নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যেতে চায় এবং তারা সঞ্জয় দত্তের বাড়িকে সেগুলো নিরাপদে রাখতে বলেছিল’। এই অস্ত্রগুলি ১৯৯৩ সালের মুম্বাই বিস্ফোরণে ব্যবহৃত হয়েছিল। রাকেশ বলেন, ‘ওরা সঞ্জয় দত্তের বাড়িতে এসেছিল। সঞ্জয় আগেই একটি ফোন পেয়েছিলেন। সঞ্জয় তাদের গাড়িটি এখানে পার্ক করতে এবং লাগেজ আনলোড করতে বলেছিলেন’।

    রাকেশ বলেছিলেন যে সঞ্জয় নিজের জন্য কিছু অস্ত্র রেখেছিলেন তবে পরে হামলার পরিকল্পনাকারী বেশিরভাগ জঙ্গিকে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। তিনি বলেন, যখন তিনি জানতে পারেন যে সঞ্জয় এতে জড়িত, তখন তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য অভিনেতাকে কাস্টডিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু সঞ্জয় মরিশাসে শুটিং করছিলেন। এরপর তাঁরা নায়কের ভারতে ফেরার অপেক্ষায় ছিলেন। রাকেশ বলেছিলেন যে তিনি সঞ্জয় দত্তকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য বিমানবন্দর থেকে তুলে নিয়েছিলেন। সঞ্জয় দত্তকে মুম্বই ক্রাইম ব্রাঞ্চের একটি ঘরে রাখা হয়েছিল। তার সাথে দুজন কনস্টেবল রেখে গিয়েছিলেন এবং তাকে বলা হয়েছিল যে কেউ তাকে সিগারেট দেবে না। কাউকে ডাকতে দেওয়া হয়নি।

    তিনি যখন সঞ্জয়কে চড় মেরে টেনে নিয়ে যান, তখন রাকেশ বলেছিলেন যে কীভাবে সঞ্জয়কে জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল। তাঁকে রাত ২.৩০টায় ঘরে বসানো হয় এবং আমি সকাল ৮টার দিকে ঘরে প্রবেশ করি। আমি তাকে জিজ্ঞাসা করলাম, 'আপনি কি আমাকে আপনার গল্প বলবেন নাকি আমি আপনাকে আপনার ভূমিকা বলব? এত দিনের চাপা রাগ এবং গত কয়েকদিনের মানসিক চাপ হঠাৎ আমাকে অভিভূত করেছিল। তিনি আমার সামনের চেয়ারে বসেছিলেন। আমি তার কাছে গেলাম, তার লম্বা চুল ছিল। আমি জোরে চড় মারলাম, সে কিছুটা পিছিয়ে গেল এবং আমি তার চুল ধরে টেনে নিলাম। আমি জিজ্ঞাসা করলাম, 'তুমি কি শালীনতার সাথে কথা বলতে চাও নাকি?' যার পরে সঞ্জয় বলেছিলেন যে তিনি একান্তে কথা বলতে চান। তারপর তিনি সব বলে দিলেন। রাকেশকে তিনি আরও বলেন, 'আমি ভুল করেছি, দয়া করে আমার বাবাকে বলবেন না। আমি বললাম, 'আমি তোমার বাবাকে না বলব কী করে? তুমি ভুল করেছ, পুরুষ হও। রাকেশ বলেন, সুনীল দত্ত রাজেন্দ্র কুমার, মহেশ ভাট, যশ জোহর এবং বলদেব খোসলা নামে এক রাজনীতিবিদকে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে নিয়ে এসেছিলেন।

    বাবার বিশ্বাস ছিল সঞ্জয় নির্দোষ এবং তিনি এটি করতে পারে না। রাকেশ বলেছিলেন যে এই অপরাধের পরে সঞ্জয় দত্ত প্রথমবারের মতো তাঁর বাবার মুখোমুখি হয়েছিলেন। তিনি বলেন, 'সঞ্জয় দত্তকে রুমে আনা হয়েছিল, তিনি তাঁর বাবাকে দেখেন, তিনি শিশুর মতো কাঁদতে শুরু করেন এবং তাঁর পায়ে পড়ে যান এবং বলেন, 'বাবা আমার ভুল হয়ে গিয়েছে। আমি চাই না একজন বাবার সঙ্গে এমন ঘটনা ঘটুক। সুনীলের মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গিয়েছিল। '

    এই মামলায় ইতিমধ্যেই জেলের মেয়াদ পূর্ণ করেছেন সঞ্জয় দত্ত। ২০১৬ সালে সাজাপূর্ণ করে সংশোধোনাগারের বাইরে আসেন অভিনেতা।

