Dhamal 4 Update: ধামাল ৪ থেকে বাদ পড়েছেন অনিল কাপুর! তাও আবার অজয় দেবগনেরই কারসাজিতে?

Dhamal 4 Update: ধামাল ৪ থেকে বাদ পড়েছেন অনিল কাপুর! তাও আবার অজয় দেবগনেরই কারসাজিতে?
অনিল কাপুর বর্তমানে সুবেদার ছবির প্রচার করছেন। আর তার মাঝেই, অনিল ধামাল ৪-এ না থাকার বিষয়ে কথা বলেন।
অনিল কাপুরকে শীঘ্রই 'সুবেদার' ছবিতে দেখা যাবে, যার টিজার সম্প্রতি সামনে এসেছে এবং বেশ ভালো সাড়া পাচ্ছে। আর আপাতত চুটিয়ে এই সিনেমার প্রচারেই ব্যস্ত রয়েছেন অনিল। আর সঙ্গে ধামাল ৪ সম্পর্কেও কথা বলতে শোনা গেল তাঁকে। তিনি জানান যে, আর এই ছবির অংশ নন। এমনকী, এই নিয়ে রসিকতাও করলেন।
অনিল এন. চন্দ্রা, সুভাষ ঘাই এবং বিধু বিনোদ চোপড়া-সহ তার সঙ্গে কাজ করা চলচ্চিত্র নির্মাতাদের সঙ্গে তার সম্পর্ক নিয়ে আলোচনা করছিলেন।
অজয় কি ধামাল ৪ প্রত্যাখ্যান করেছিলেন?
অনিল পরিচালক ইন্দর কুমার সম্পর্কে কথা বলেন। তিনি বলেন, ‘আরে ইন্দু, কী হয়েছে? তুমি আমাকে ধামাল ৪-এ কাস্ট করোনি? ঠিক আছে, কোনও সমস্যা নেই। অজয় কি মানা করেছে?’ অনিল এরপর হেসে বলেন, ‘এরকমই কিছু একটা হয়েছে’! তবে, ভক্তরা কিছুটা হতাশ যে অনিল ছবিটির অংশ হবেন না।
ধামাল ৪ তারকা সম্পর্কে
ধামাল ৪-এ দেখা যাবে অজয় দেবগন, রীতেশ দেশমুখ, আরশাদ ওয়ারসি, সঞ্জয় মিশ্র এবং জাভেদ জাফরিকে। নতুনদের মধ্যে রয়েছেন এশা গুপ্তা, সঞ্জীদা শেখ, অঞ্জলি আনন্দ, উপেন্দ্র লিমায়ে, বিজয় পাটকর এবং রবি কিষাণ। ছবিটি পরিচালনা করেছেন ইন্দর কুমার এবং প্রযোজনা করেছেন অজয় দেবগন, ভূষণ কুমার, কৃষ্ণ কুমার, অশোক ঠাকেরিয়া, আনন্দ পণ্ডিত এবং কুমার মঙ্গত পাঠক।
অনিল কাপুরের সুবেদার
সুবেদার, একটি অ্যাকশন ড্রামা ছবি, ৫ মার্চ প্রাইম ভিডিয়োতে প্রিমিয়ার হবে। অনিল একজন অবসরপ্রাপ্ত সৈনিক সুবেদার অর্জুন মৌর্যের চরিত্রে অভিনয় করেছেন। অনিলের সঙ্গে তাঁর মেয়ের চরিত্রে অভিনয় করেছেন রাধিকা মদন। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন সৌরভ শুক্লা, আদিত্য রাওয়াল, মোনা সিং এবং ফয়সল শেখ।
অনিল কাপুরের অন্যান্য আসন্ন ছবি
সুবেদার ছাড়াও, অনিল কাপুরকে আলফা, কিং এবং ফ্যামিলি বিজনেস ছবিতে দেখা যাবে। আলফায় ববি দেওলের পাশাপাশি আলিয়া ভাট এবং শর্বরী ওয়াঘ অভিনয় করেছেন। 'কিং'-এ অনিল কাপুরের পাশাপাশি আরও অভিনয় করেছেন শাহরুখ খান, সুহানা খান, দীপিকা পাড়ুকোন এবং অভিষেক বচ্চন। 'ফ্যামিলি বিজনেস' নেটফ্লিক্সে প্রচারিত হবে, যেখানে বিজয় ভার্মা একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় অভিনয় করবেন।