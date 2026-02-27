Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    একের পর এক সুযোগ হাতছাড়া! 'দ্য হোয়াইট লোটাস' সিজন ৪-এ নেই দীপিকা? কেন?

    'দ্য হোয়াইট লোটাস'-এর নির্মাতারা দীপিকা পাড়ুকোনকে সিজন ৩-এর জন্য প্রস্তাব দিয়েছিলেন। সেসময় তিনি গর্ভবতী থাকায় সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন।

    Published on: Feb 27, 2026 5:51 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    অনেকদিন ধরেই গুঞ্জন শোনা যাচ্ছে যে, এমি অ্যাওয়ার্ড-জয়ী সিরিজ 'দ্য হোয়াইট লোটাস'-এর চতুর্থ সিজনে অভিনয় করতে চলেছেন দীপিকা পাড়ুকোন। তবে, এবার ভ্যারাইটি ইন্ডিয়ার প্রতিবেদন অনুযায়ী, দীপিকা এই সিরিজের অংশ নন।

    'দ্য হোয়াইট লোটাস' সিজন ৪-এ নেই দীপিকা?
    'দ্য হোয়াইট লোটাস' সিজন ৪-এ নেই দীপিকা?

    সূত্র অনুযায়ী জানা গিয়েছে, দীপিকাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, কিন্তু অডিশন দিতে রাজি না হওয়ায় বিষয়টি আর এগোয়নি। ভ্যারাইটি ইন্ডিয়ার এক সূত্র থেকে জানা গিয়েছে, 'দ্য হোয়াইট লোটাস'-এর কাস্টিং প্রক্রিয়ার একটি বাধ্যতামূলক অংশ হল অডিশন। নির্মাতারা অভিনেতাদের চূড়ান্ত করার আগে অডিশন নিতে আগ্রহী ছিলেন। দীপিকা অডিশন দিতে আগ্রহী ছিলেন না, আর সে কারণেই 'দ্য হোয়াইট লোটাস'-এর এই সুযোগ হাতছাড়া হয়েছে।

    আরও পড়ুন: 'আমার জীবনের বড় সিক্রেট... ', জীবনের কোন গোপন তথ্য ফাঁস করলেন মানসী?

    আরও জানা গেছে, 'দ্য হোয়াইট লোটাস'-এর নির্মাতারা এই সিরিজের জন্য দীপিকাকে পেতে খুব আগ্রহী ছিলেন। এর আগেও, যখন সিজন ৩-এর জন্য তাকে প্রস্তাব দেওয়া হয়েছিল, তখন তিনি গর্ভাবস্থায় থাকায় সেই প্রস্তাব ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। এই শোটি হলিউডে তার প্রত্যাবর্তন হতে পারত। তিনি ২০১৭ সালে 'xXx: The Return of Xander Cage'-এর মাধ্যমে হলিউডে অভিষেক করেন। এই ছবিতে ভিন ডিজেল, ডনি ইয়েন, ক্রিস উ, রুবি রোজ, টনি জা, নিনা ডোবরেভ এবং টোনি কোলেট-এর মতো তারকারাও ছিলেন।

    'দ্য হোয়াইট লোটাস' সম্পর্কে: '

    দ্য হোয়াইট লোটাস' হল একটি ব্ল্যাক কমেডি ড্রামা অ্যান্থলজি টেলিভিশন সিরিজ, যা তৈরি, লেখা এবং পরিচালনা করেছেন মাইক হোয়াইট। এটি ২০২১ সালের ১১ই জুলাই মুক্তি পায়। দ্বিতীয় সিজন ২০২২ সালের অক্টোবর থেকে ডিসেম্বর পর্যন্ত এবং তৃতীয় সিজন ২০২৫ সালের ফেব্রুয়ারি থেকে এপ্রিল পর্যন্ত সম্প্রচারিত হয়েছিল।

    আরও পড়ুন: ‘একবার ভুল করেছি,আবারও ভুল হতে পারে…’, জেল থেকে বেরিয়েই বিস্ফোরক মন্তব্য নোবেলের

    প্রথম সিজন হাওয়াইতে, দ্বিতীয়টি সিসিলিতে এবং তৃতীয়টি থাইল্যান্ডে চিত্রায়িত হয়েছিল। আসন্ন সিজনটি ফ্রান্সে চিত্রায়িত এবং সেট করা হবে। সিরিজটি 'দ্য হোয়াইট লোটাস' নামক একটি কাল্পনিক বিলাসবহুল গ্লোবাল রিসোর্ট হোটেল চেইনে কাটানো এক সপ্তাহের অতিথি এবং কর্মীদের জীবনযাত্রা অনুসরণ করে। প্রতিটি সিজনে একটি ভিন্ন এনসেম্বল কাস্ট থাকে। সিরিজটি ১৬টি প্রাইমটাইম এমি অ্যাওয়ার্ড এবং দুটি গোল্ডেন গ্লোব জিতেছে।

    দীপিকার সাম্প্রতিক এবং আসন্ন চলচ্চিত্র:

    দীপিকাকে শেষবার 'সিঙ্ঘম এগেইন'-এ দেখা গিয়েছিল। তাকে পরবর্তীতে শাহরুখ খানের 'কিং'-এ দেখা যাবে, যা ২০২৬ সালের ডিসেম্বরে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে। সিদ্ধার্থ আনন্দ পরিচালিত এই অ্যাকশন থ্রিলারটিতে শাহরুখ এবং দীপিকা ছাড়াও, সুহানা খান, রানী মুখার্জি, অনিল কাপুর, জ্যাকি শ্রফ, অভয় ভার্মা, অভিষেক বচ্চন, অর্শাদ ওয়ার্সি এবং জয়দীপ আহলাওয়াত-এর মতো তারকারা রয়েছেন। এছাড়াও, তিনি পরিচালক Atlee-এর উচ্চাভিলাষী বড় বাজেটের প্রজেক্ট 'AA22XA6'-এ আল্লু অর্জুনের বিপরীতে অভিনয় করছেন।

    News/Entertainment/একের পর এক সুযোগ হাতছাড়া! 'দ্য হোয়াইট লোটাস' সিজন ৪-এ নেই দীপিকা? কেন?
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes