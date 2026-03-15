রণবীরের ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’-এর পর আসবে ‘ধুরন্ধর ৩’? মুখ খুললেন পরিচালক আদিত্য ধর
রণবীর সিং ‘ধুরন্ধর দ্য রিভেঞ্জ’ বা ‘ধুরন্ধর ২’ মুক্তি পেতে চলেছে। ছবিটি বেশ কিছুদিন ধরেই আলোচনায় রয়েছে। সকলেই এর জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। মুক্তির আগে থেকেই ছবিটি সম্পর্কে নতুন নতুন আপডেট আসছে। যখন ধুরন্ধর মুক্তি পায়, তখন জানা গিয়েছিল যে 'ধুরন্ধর ২' আসছে। এবার ভক্তরা জানতে চান 'ধুরন্ধর ২' মুক্তির পর ‘ধুরন্ধর ৩’ আসবে কিনা। পরিচালক আদিত্য ধর এই প্রসঙ্গে এবার মুখ খুলেছেন।
নির্মাতারা কী করার পরিকল্পনা করছেন?
ভ্যারাইটি ইন্ডিয়ার একটি প্রতিবেদন অনুসারে, ‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’-এর অভূতপূর্ব সাড়ার কারণে নির্মাতারা এবার এর একটি ইউনিভার্স বানাতে আগ্রহী। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে স্টুডিও ‘ধুরন্ধর ৩’ পরিচালনার জন্য আদিত্যকে বলেছেন।
প্রতিবেদন অনুসারে, এটা এমন একটা বিষয় যা একাধিক অংশে তৈরি করা যেতে পারে, যে কারণে তৃতীয় অংশের সম্ভাবনা উড়িয়ে দেওয়া যায় না।
প্রতিবেদনগুলি থেকে জানা যাচ্ছে, যে আদিত্যের ইতিমধ্যেই তৃতীয় অধ্যায়ের জন্য একটি প্ল্যান করেছেন, কিন্তু তিনি এখনও এটির জন্য প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হননি। স্টুডিয়ো এই সুযোগটি হাতছাড়া করতে চায় না এবং দর্শকদের উত্তেজিত রাখার জন্য চলচ্চিত্র নির্মাতাকে ‘ধুরন্ধর 2’-এ কমপক্ষে একটি পোস্ট-ক্রেডিট টিজার অন্তর্ভুক্ত করতে বলেছেন যা তৃতীয় ছবির জন্য ইঙ্গিত দেয়।
আদিত্য কী চায়?
তবে, এটাও বলা হচ্ছে যে আদিত্য ধর এতে আগ্রহী নন, কারণ তিনি ফ্র্যাঞ্চাইজি তৈরি করতে পছন্দ করেন না এবং পরিবর্তে তিনি প্রতিটি নতুন কাজের সঙ্গে নিজেকে চ্যালেঞ্জ করতে পছন্দ করেন।
খবর অনুসারে, আদিত্য ধর প্রযোজনা সংস্থার সঙ্গে একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন, যার অধীনে তিনি স্টুডিয়োর জন্য বেশ কয়েকটি ছবি করবেন। যদিও তিনি এখনও তাঁর পরবর্তী ছবিটি চূড়ান্ত করেননি, তিনি রণবীর সিংয়ের সঙ্গে আরেকটি বড় আকারের পৌরাণিক অ্যাকশন অ্যাডভেঞ্চার ছবিতে কাজ করতে আগ্রহী।
ধুরন্ধর ২ কবে আসছে?
‘ধুরন্ধর: দ্য রিভেঞ্জ’ ছবিটি ১৯ মার্চ মুক্তি পাবে। ছবিটিতে অভিনয় করেছেন রণবীর সিং, সারা আলি খান, আর. মাধবন, সঞ্জয় দত্ত এবং অর্জুন রামপাল।
