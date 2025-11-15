Ajay-Kajol: বিয়ের এক্সপায়ারি ডেট মন্তব্যে কি ঝামেলা অজয়-কাজলে! একে-অপরকে এড়িয়ে গিয়ে করলেন এই কাজ

কদিন আগেই বিয়ের ‘এক্সপেয়ারি ডেট’ নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করে আলোচনায় আসেন কাজল। তারপর থেকে অজয়ের সঙ্গে তাঁর সাংসারিক জীবন নিয়ে শুরু হয়েছে জল্পনা-কল্পনা। তবে শিশু দিবসে কিন্তু পারিবারিক মিষ্টি ছবিই ধরা পড়ল কাজলের পোস্টে। কিন্তু বিরত থাকলেন একে-অপরের সঙ্গে ছবি দেওয়া।
শুক্রবার কাজল ইনস্টাগ্রামে দুটি ছবি শেয়ার করেছেন। যেখানে তিনি তাঁর দুই ছেলে-মেয়ে যুগ এবং নাইসার সঙ্গে পোজ দিয়েছেন। ছবির পাশাপাশি তিনি লেখেন, ‘শিশু দিবস এবং আজ আমি বলতে পারি যে 'এটি অনেক বড় কাজ', তবে যখন এটি ভালো হয়, তখন তা বিশ্বের সেরা অনুভূতি... আজকের সমস্ত বাচ্চাদের এবং সেই তাঁদের পিতামাতার জন্য যারা তাদের ভালবাসেন...’
অজয়ও তাঁর সন্তানদের প্রতি ভালোবাসা বর্ষণ করেছেন এবং তাঁদের নৌকা ভ্রমণ উপভোগ করার একটি ছবি শেয়ার করে লেখেন, ‘মাঝে মাঝে আমি ভাবি যে আমি ওদের বাবা না ওরা আমার... আমার হৃদয়ের সবচেয়ে বড় টুকরোদের শিশু দিবসের শুভেচ্ছা’। ছবিতে দেখা গেছে যে যুগ নাইসাকে শক্ত করে আলিঙ্গন করে ছবির জন্য পোজ দিয়েছেন।
যুগ ও নাইসা সম্পর্কে:
নাইসা চলচ্চিত্র জগৎ থেকে দূরে থাকলেও, তাঁকে প্রায়শই ইভেন্ট এবং বলিউড পার্টিতে দেখা যায়। নিউজ ১৮-এর সঙ্গে একটি সাক্ষাৎকারে কাজল এর আগে প্রকাশ করেছিলেন যে, নাইসার অভিনেতা হিসাবে ইন্ডাস্ট্রিতে যোগ দেওয়ার কোনও পরিকল্পনা বর্তমানে নেই।
আপাতত সিনেমা হলে চলছে অজয়ের সাম্প্রতিক ছবি দে দে প্যায়ার দে ২, যা দর্শক এবং সমালোচক উভয়ের কাছ থেকে ইতিবাচক প্রতিক্রিয়া পেয়েছে। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন রাকুল প্রীত সিং, আর মাধবন, গৌতমী কাপুর, ঈশিতা দত্ত, মিজান জাফরি এবং জাভেদ জাফরি। এরপর তাকে দেখা যাবে ধামাল ৪- এ। ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন আরশাদ ওয়ারসি, রীতেশ দেশমুখ, জাভেদ জাফরি, রবি কিষাণ, সঞ্জয় মিশ্র, উপেন্দ্র লিমায়ে, এষা গুপ্তা, সঞ্জিদা শেখ এবং অঞ্জলি দীনেশ আনন্দ। এটি ২০২৬ সালের ইদে মুক্তি পেতে চলেছে।
অন্যদিকে, কাজল বর্তমানে টু মাচ উইথ কাজল অ্যান্ড টুইঙ্কল টক শো উপস্থাপনা করছেন। এরপর তাকে দেখা যাবে 'মহারাগনি: কুইন অব কুইন্স'-এ। চরণ তেজ উপ্পালাপতি পরিচালিত এই ছবিতে আরও অভিনয় করেছেন প্রভু দেবা, নাসিরুদ্দিন শাহ, সংযুক্তা , যিশু সেনগুপ্ত, আদিত্য সিল, প্রমোদ পাঠক এবং ছায়া কদমকে। মুক্তির তারিখ এখনও ঘোষণা করা হয়নি।
