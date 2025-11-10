Edit Profile
    ভোটে দাঁড়াবেন ইমন? ‘ভালোবাসাটা যেন…’, রাজনীতিতে যোগ দেওয়া প্রসঙ্গে যা বললেন গায়িকা

    মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কালীপুজোতেও ইমনকে দেখা গিয়েছিল। তাই সবটা মিলিয়ে প্রশ্ন ওঠে যে তাহলে কি এবার রাজনীতির মঞ্চে দেখা মিলবে ইমনে? সেই প্রশ্নে মুখ খুললেন গায়িকা।

    Published on: Nov 10, 2025 12:46 PM IST
    By Sayani Rana
    রবীন্দ্রসঙ্গীত বা মাটির গান সব কিছুতে ইমন চক্রবর্তীর জুড়ি মেলা ভার। গান তাঁর প্রাণ। সঙ্গীত তাঁকে সব সময় ঘিরে রাখে। তবে গানের পাশাপাশি ইমন স্পষ্ট বক্তাও পাশাপাশি রাজ্যের শাসক দলের সুপ্রিমো মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে গায়িকার যথেষ্ঠ সু-সম্পর্ক। মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির কালীপুজোতেও ইমনকে দেখা গিয়েছিল। তাই সবটা মিলিয়ে প্রশ্ন ওঠে যে তাহলে কি এবার রাজনীতির মঞ্চে দেখা মিলবে ইমনে? সেই প্রশ্নে মুখ খুললেন গায়িকা।

    ২০২৬-এ বিধানসভা নির্বাচন, তার আগে এখন থেকে নানা দলের ভোটের প্রস্তুতি এক প্রকার শুরু হয়েছে। TV9 বাংলাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে ইমন বলেন, ‘দিদির বাড়িতে আমি কালীপুজোর দিনও গিয়েছিলাম। তিনি যে আমাদের কী যত্ন করেছেন, সেটা আমাদের কাছে অকল্পনীয়। আমি কাকু আর আমার বর আমরা তিনজনে মিলে গিয়েছিলাম। ওঁর ঘরে আমরা গিয়েছি, ওঁর বেডরুম আমাকে দেখিয়েছে। ওঁর মা কোন ঘরে থাকতেন সবটা দেখিয়েছেন। নিজে হাতে করে খাবার এনে দিয়েছেন। আমাকে দুটো শাড়ি দিয়েছেন। কিন্তু তার মানে এই নয় যে, তিনি আমাকে ভোটে দাঁড়াতে বলবেন। আমার গান দিদি ভীষণ পছন্দ করেন। সব সময় আমার গানের কথা বলেন। আমার মনে হয় যে তিনি আমার গানের গুনমুগ্ধ শ্রোতা, আমার অন্যান্য শ্রোতাদের মতোই। আর সেই ভালোবাসাটা যেন সব সময় পাই। আমার কাছে যদি কখনও প্রপোজাল আসে, তাহলে আমি নিশ্চয়ই সেটা নিয়ে কথা বলব, আলোচনা করব, ভাববো, দেখব। কিন্তু এখন কিচ্ছু আসেনি।’

    প্রসঙ্গত, সম্প্রতি একটি নতুন ট্রেন্ডে গা ভাসিয়েছেন ইমন। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি বিবৃতি জারি করে ক্ষমা চাইছেন অনেকে। কিন্তু এটা ঠিক ক্ষমা চাওয়া নয়। এই ক্ষমা চাওয়ার আড়ালে নিজেদের দক্ষতা তুলে ধরছেন তাঁরা।

    ইনস্টাগ্রামে এমন যে ছবিটি পোস্ট করেছিলেন ইমন নিজেও। সেখানে বড় বড় করে লেখা ছিল, ‘আমরা দেখতে পাচ্ছি ইমন চক্রবর্তীর সাম্প্রতিকতম পারফরম্যান্স, গান শ্রোতাদের ভীষণ মুগ্ধ করেছে। অজান্তেই এই গান গেয়ে চলেছেন সকলে। সুন্দর পরিবেশনা থেকে শুরু করে স্টেজে অসাধারণ পাওয়ার প্যাকড মুহূর্ত, মানুষের উত্তেজনাকে আরও বাড়িয়ে তুলেছে। আমরা অল্প সময়ের মধ্যে হয়তো বেশি সুন্দর সুন্দর গান উপহার দিয়ে ফেলেছি।’

