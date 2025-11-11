Ranjoy-Dipanwita: জলসায় ফিরছেন রণজয়! জুটি বাঁধবেন ‘খুকুমণি’ দীপান্বিতার সঙ্গে? জবাব দিলেন গুড্ডির ‘স্যারজি’

কোন গোপনে মন ভেসেছে শেষ হয়েছে মাস কয়েক আগেই। তবে সেই সিরিয়ালের রেশ এখনও টাটকা দর্শক মনে। শ্বেতা ভট্টাচার্য ও রণজয় বিষ্ণুর রসানয় দাগ কেটেছিল দর্শক মনে। তার মধ্যেই খবর, নায়ক নাকি নতুন নায়িকার বিপরীতে নতুন ধারাবাহিকে ফিরছেন! তাও অন্য চ্য়ানেলে।
স্টার জলসার গুড্ডি দিয়ে দীর্ঘদিন পর ছোটপর্দায় ফিরেছিলেন রণজয়। আবারও নাকি জলসায় ফিরছেন তিনি। এবারে তাঁর সঙ্গী খুকুমণি হোম ডেলিভারির নায়িকা দীপান্বিতা রক্ষিত। এ রকম খবরে যখন টেলিপাড়া ছয়লাপ, তখন হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা যোগাযোগ করেছিল রণজয়ের সঙ্গে। টেলিপাড়ার অন্দরের গুঞ্জনই কি সত্যি?
মঙ্গলবার সন্ধ্যায় তখন কফি বানাতে মশগুল নায়ক। মুচকি হেসে বললেন, ‘হ্যাঁ, আমিও এই কথা শুনছি বিশ্বাস করুন। কিন্তু এখনও নতুন প্রোজেক্টের কথা চূড়ান্ত হয়নি। কথাবার্তা চলছে, তবে কিছু ফাইনাল হয়নি।' ছোটপর্দাতে কি কাজ করতে আগ্রহী রণজয়? না অনান্য মাধ্যম এক্সপ্লোর করায় মন দেবেন। অভিনেতা জানালেন, ‘ভালো কাজ করতে চাই। একটু অন্যরকম। সিরিয়ালে কাজের কথাও চলছে। দেখা যাক কী হয়’।
টেলিপাড়ায় এমনও খবর, নতুন মেগার নাকি প্রোমোর শ্যুটিং হয়ে গিয়েছে। সেই খবর ভুয়ো বলেই উড়িয়ে দিলেন রণজয়। খুব শীঘ্রই রাজ বর্মণের নতুন মিউজিক ভিডিয়োয় দেখা যাবে রণজয়-বিবৃতি জুটিকে। ‘বাড়ি ফিরে যায়' গানটি মুক্তি পাবে ১৫ই নভেম্বর।
রেটিং চার্টে গত কয়েক সপ্তাহ ধরে জি বাংলার সঙ্গে এঁটে উঠতে পারছে না স্টার জলসা। একের পর এক নতুন মেগা এনেও লাভ হচ্ছে না। মধুমিতার ভোলে বাবা পার করেগা-র ডাহা ফেল। কম্পাসও বিশেষ সাড়া ফেলেনি। শোলাঙ্কি-গৌরবের ‘মিলন হবে কত দিনে’ আর স্বস্তিকার ‘প্রফেসর বিদ্যা বাগচি’ বড় বাজি হতে চলেছে স্টার জলসার। এর মাঝেই