রশ্মিকা-বিজয়ের বিয়ের কার্ড ভাইরাল? কবে বিয়ের পিঁড়িতে বসছেন তাঁরা?

রশ্মিকা মন্দনা এবং বিজয় দেবেরকোন্ডা তাঁদের বিয়ের গুঞ্জন নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। তাঁদের বিয়ের কার্ডটি সোশ্যাল মিডিয়ায়তেও ভাইরাল? বিজয় দেবেরকোন্ডা কার্ডে লিখেছেন যে তিনি এবং রশ্মিকাকে চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারী বিয়ে করতে চলেছেন। তাঁদের প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হবে ৪ মার্চ।
রশ্মিকা মন্দনা এবং বিজয় দেবেরকোন্ডা তাঁদের বিয়ের গুঞ্জন নিয়ে চর্চায় রয়েছেন। সম্প্রতি, একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয়েছিল সেখানে একজন দাবি করেছিলেন যে তারকা দম্পতি নাকি উদয়পুরে বিয়ে করছেন। তবে, সেই ভিডিয়োটি পরে ভুয়ো বলে জানা যায়। এবার, অভিনেতাদের বিয়ের তারিখ এবং অতিথিদের সম্পর্কে নতুন প্রতিবেদন প্রকাশ্যে এসেছে। বিয়ের কার্ডটি সোশ্যাল মিডিয়ায়তেও ভাইরাল? বিজয় দেবেরকোন্ডা কার্ডে লিখেছেন যে তিনি এবং রশ্মিকাকে চলতি বছরের ২৬ ফেব্রুয়ারী বিয়ে করতে চলেছেন। তাঁদের প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হবে ৪ মার্চ।
কার্ডটিতে বিজয়ের নাম এবং স্বাক্ষরও দেখা গিয়েছে। অনেকেই মনে করছেন এটা কোনও কার্ড নয়, বরং নায়কের লেটারহেড। অভিনেতা তাঁর ঘনিষ্ঠ বন্ধুদের তাঁর প্রীতিভোজ অনুষ্ঠানে যোগদানের জন্য আমন্ত্রণ জানাতে এটি পাঠিয়েছিলেন।
কার্ডটিতে লেখা আছে, ‘আমাদের পরিবারের আশীর্বাদে, রশ্মিকা এবং আমি ২০২৬-এর ২৬ ফেব্রুয়ারি তারিখে একটা ছোট, অন্তরঙ্গ অনুষ্ঠানের মাধ্যমে বিয়ে করতে চলেছি।আমাদের নতুন অধ্যায়ের সূচনায় আসুন একসঙ্গে উদযাপন করি এবং স্মৃতি তৈরি করি। যাঁরা এই যাত্রায় আমাদের সঙ্গে ছিলেন তাঁদের সঙ্গে উদযাপন করা খুবই বিশেষ হবে।’ অভিনেতা আরও জানান যে, ৪ মার্চ বুধবার সন্ধ্যা ৭ টায় হায়দ্রাবাদের তাজ কৃষ্ণায় প্রীতিভোজের অনুষ্ঠান হবে। তবে, এটা বিজয়-রশ্মিকার বিয়ের কার্ড কিনা তা এখনও নিশ্চিত করে বলা যাচ্ছে না।
আরও একটি প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, বিজয় এবং রশ্মিকা উদয়পুরের একটি ঐতিহ্যবাহী স্থানে বিয়ে করতে পারেন। অনুষ্ঠানে মাত্র কয়েকজন উপস্থিত থাকবেন। এমনও খবরও রটে ছিল যে, নেটফ্লিক্স বিজয় এবং রশ্মিকাকে তাঁদের বিয়ের শ্যুটিংয়ের জন্য ৫৬০ কোটি অফার করেছিল। তবে দুই অভিনেতাই অর্থের চেয়ে অন্তরঙ্গতাকে বেশি গুরুত্ব দিয়েছিলেন।
প্রসঙ্গত, রশ্মিকা এবং বিজয় ২০১৮ সালের ছবি ‘গীতা গোবিন্দম’ এবং 'ডিয়ার কমরেড'-এর শ্যুটিংয়ের সময় ডেটিং করা শুরু করেছিলেন। তবে, তাঁরা সব সময়ই তাঁদের সম্পর্ক গোপন রেখেছেন। তবে ২০২৫ সালে, তাঁদের বাগদানের খবরে ভক্তরা যে খুবই খুশি হয়েছিলেন তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।