    ৭১ বছর বয়সে ফের বড় পর্দায় ফিরছেন রেখা? মুখ খুললেন মনীশ মালহোত্রা

    বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রেখার আজ কোনও পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। তিনি এখনও তাঁর অভিনয় ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে সকলকে মোহিত করে রেখেছেন। তাঁর ভক্তরা তাঁকে আবারও বড় পর্দায় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি সত্যি ফিরছেন বড় পর্দায়?

    Published on: Nov 17, 2025 5:28 PM IST
    By Sayani Rana
    বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী রেখার আজ কোনও পরিচয়ের প্রয়োজন নেই। তিনি এখনও তাঁর অভিনয় ও ব্যক্তিত্ব দিয়ে সকলকে মোহিত করে রেখেছেন। তাঁর পুরো কেরিয়ার জুড়ে তিনি অসংখ্য সুপারহিট ছবি উপহার দিয়েছেন। অসংখ্য পুরষ্কার জিতেছেন। রেখা দীর্ঘদিন ধরে অভিনয় থেকে দূরে রয়েছেন। তবে, তাঁকে প্রায়ই বিভিন্ন অনুষ্ঠানে এবং পার্টিতে দেখা যায়। তাঁর ভক্তরা তাঁকে আবারও বড় পর্দায় দেখার জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষা করছেন। তিনি কি সত্যি ফিরছেন বড় পর্দায়?

    নায়িকার বয়স এখন ৭১ বছর। আর আবারও তিনি তাঁর অভিনয় দক্ষতা প্রদর্শন করতে বড় পর্দায় আসছেন। রেখার ঘনিষ্ঠ বন্ধু তথা ডিজাইনার মনীশ মালহোত্রা এই তথ্য জানিয়েছেন। মনীশ বর্তমানে বিজয় ভার্মা এবং ফাতিমা সানা শেখ অভিনীত ‘গুস্তাখ ইশক’ সিনেমার প্রচারণায় ব্যস্ত, যা ২০২৫ সালের ২৮ নভেম্বর মুক্তি পাচ্ছে। মনীশ জানিয়েছিলেন যে, রেখা তাঁর ছবিতে একটি ছোট চরিত্রে অভিনয় করতে চলেছেন।

    পরে মনীশ জানিয়েছেন যে রেখারও তাঁর ছবিতে একটি ক্যামিও করার কথা ছিল, কিন্তু ছবির দল মনে করেছে যে রেখার জন্য এই ভূমিকাটি খুব ছোট্ট। নাসিরুদ্দিন শাহও ছবিতে অভিনয় করছেন।

    নিউজ ১৮ শোয়ার সঙ্গে কথোপকথনের সময়, রেখার পর্দায় ফিরে আসার সম্ভাবনা সম্পর্কে জানতে চাওয়া হলে, বিজয় বলেন, 'আসলে, মনীশ 'গুস্তাখ ইশক' ছবিতে রেখাজিকে ডাকতে চেয়েছিলেন। তখন পরিচালক বিভু পুরী তাঁকে বলেছিলেন যে এটি তাঁর (রেখা) জন্য খুব ছোট।' বিভু পুরী আরও বলেন, ‘এটা একটা ছোট্ট কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। এই চরিত্রটি বিজয়ের চরিত্রটিকে নাসিরুদ্দিন শাহের চরিত্রের সঙ্গে সংযুক্ত করে। মনীষ বারবার জোর দিয়ে বলছিলেন যে, আমরা এই চরিত্রের জন্য রেখাজিকে ডাকি। কিন্তু তারপর আমরা ভাবলাম যে অর্ধেক দিনের কাজের জন্য, আমরা ওঁকে ডাকতে চাই না। ও আরও বড় ভূমিকার যোগ্য। মনীশ এবং রেখাজি দু’জনেই একে অপরকে খুব পছন্দ করে।'

