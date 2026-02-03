'কল্কি ২৮৯৮ এডি'র সিক্যুয়েল দীপিকার জায়গায় দেখা মিলবে সাই পল্লবীর?

'কল্কি ২৮৯৮ এডি'র সিক্যুয়েল দীপিকার জায়গায় দেখা মিলবে সাই পল্লবীর?
নাগ অশ্বিনের সায়েন্স ফিকশন ছবি 'কল্কি ২৮৯৮ এডি'র সিক্যুয়েল নিয়ে আবারও উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়েছে। প্রভাস, অমিতাভ বচ্চন এবং কমল হাসান অভিনীত এই ছবিটি টিমের এক জন এই নিয়ে এবার মুখ খুলেছেন। হিন্দুস্তান টাইমসকে তিনি জানিয়েছেন যে, দীপিকা পাড়ুকোন ছবি থেকে সরে যাওয়ার পর সাই পল্লবীকে নাকি তাঁর ভূমিকায় দেখা যেতে পারে।
২০২৫ সালের সেপ্টেম্বরে সন্দীপ রেড্ডি ভাঙার ‘স্পিরিট’ থেকে বেরিয়ে যাওয়ার পর , দীপিকা ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’-র সিক্যুয়েল থেকেও বেরিয়ে আসেন। শোনা যায় যে তিনি নাকি ছবিরটির জন্য ২০ দিন ধরে শ্যুটিংও করেছিলেন। তারপর পারিশ্রমিক বৃদ্ধির জন্য অনুরোধ করেন, এরপর তা নিয়ে নানা সমস্যা দেখা দিলে তিনি ছবিটি ছেড়ে দেন। এবার ছবির টিমের একজন প্রতিনিধি এইচটি-কে জানিয়েছে যে, নির্মাতারা দীপিকার পরিবর্তে সাই পল্লবীকে নির্বাচন করেছেন।
তিনি বলেন, ‘এখনও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। তবে হ্যাঁ, দীপিকা SUM-80-এর চরিত্র থেকে সরে আসার পর এই চরিত্রে অভিনয়ের জন্য নির্মাতারা সাই পল্লবীর কথা ভাবেন। তাঁরা মনে করেন তিনি এই চরিত্রের জন্য একেবারে উপযুক্ত হবেন।’ তিনি আরও বলেন, ‘তবে এটা এখনও গুঞ্জনই, কারণ এখনও কিছুই চূড়ান্ত হয়নি। তাই দয়া করে আনুষ্ঠানিক ভাবে যতক্ষণ না কিছু জানানো হচ্ছে ততক্ষণ অপেক্ষা করুন।’ প্রযোজক এবং পরিচালকও এখনও এই বিষয়ে কোনও বিবৃতি প্রকাশ করেননি।
প্রসঙ্গত, ‘SUM-80’ বা সুমতি হল ‘প্রজেক্ট K’ ল্যাবের একজন সাবজেক্ট। সেই কল্কির মা। ‘কল্কি 2898’-এর তেলেগু সংস্করণে দীপিকার জন্য শোভিতা ধুলিপালা ডাবিং করেছিলেন। SUM-80 কমল হাসান অভিনীত চরিত্র ইয়াসকিনের ল্যাব থেকে পালিয়ে যাওয়ার পর অমিতাভ বচ্চন অভিনীত চরিত্র অশ্বত্থামার সান্নিধ্যে আসেন।
ছবিটি শেষ হয় প্রভাস অভিনীত চরিত্র 'ভৈরব'-এর গর্ভবতী ‘SUM-80’ নিয়ে পালিয়ে যাওয়ার মধ্য দিয়ে। পাশাপাশি অশ্বত্থামা বুঝতে পারে যে, ভৈরব তার বন্ধু কর্ণ, পুনর্জন্ম হয়েছে তাঁর। ‘SUM-80’ এর ভ্রূণ সিরামের নমুনা ইনজেকশন দেওয়ার পরে নতুন করে শক্তি পায় ইয়াসকিন। তারপর তার সহযোগীদের ব্যর্থ প্রচেষ্টার পর নিজেই সুমতিকে হত্যা করার প্রতিজ্ঞা করে। ‘কল্কি ২৮৯৮ এডি’ ২০২৪ সালের জুন মাসে প্রেক্ষাগৃহে মুক্তি পেয়েছিল। এটা বিশ্বব্যাপী ১০৪২ কোটি টাকা আয় করে।