Sanjayleela Bansali: ৬৩তম জন্মদিনেই হৃদরোগে আক্রান্ত সঞ্জয়লীলা বনশালি? সত্যিটা জানাল পরিচালকের টিম

বলিউডের প্রবাদপ্রতিম পরিচালক তিনি। ঝুলিতে অসংখ্য স্বীকৃতি। কিন্তু ৬৩তম জন্মদিনে উদ্বেগ বাড়ালেন পদ্মাবত পরিচালক। ২৪শে ফেব্রুয়ারি বলিউডের ‘মাস্টারক্রাফটস্ম্যান’ সঞ্জয় লীলা বনশালির ৬৩তম জন্মদিন। দিনটি উদযাপনের হওয়ার কথা থাকলেও, সকাল থেকেই নেটদুনিয়ায় ছড়িয়ে পড়ে এক বিষণ্ণ খবর। দাবানলের মতো রটে যায়—জন্মদিনের সকালেই হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মুম্বইয়ের এক বেসরকারি হাসপাতালে ভর্তি হয়েছেন তিনি। কিন্তু দিনশেষে জানা গেল, গোটা বিষয়টিই ছিল এক ‘ডিজিটাল গুজব’।
গুজবের সূত্রপাত:
‘মামারাৎজি’ (Mamaraazzi) নামক একটি সোশ্যাল মিডিয়া পেজ থেকে প্রথম দাবি করা হয় যে, জন্মদিনের সকালে গুরুতর হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছেন বনশালি। এমনকি দাবি করা হয়, চিকিৎসকেরা তাঁকে কড়া পর্যবেক্ষণে রেখেছেন। বনশালির মতো মহীরুহের অসুস্থতার খবর চাউর হতেই উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েন বি-টাউনের সতীর্থ থেকে শুরু করে সাধারণ অনুরাগীরা।
টিমের পাল্টা জবাব:
জল্পনা চরমে পৌঁছতেই মুখ খোলে বনশালি প্রোডাকশন। একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতিতে তারা সাফ জানায়, “সঞ্জয় স্যারের হাসপাতালে ভর্তি হওয়ার খবরটি সম্পূর্ণ মিথ্যে এবং ভিত্তিহীন। এই খবরের কোনও সত্যতা নেই। অনুরোধ করছি, যাচাই না করে এমন কোনও সংবেদনশীল খবর ছড়াবেন না।” টিমের দাবি, পরিচালক সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং নিজের বাড়িতেই বিশ্রাম নিচ্ছেন।
বিভ্রান্তি যখন তুঙ্গে:
টিম গুজব ওড়ালেও কিছু সংবাদমাধ্যমের দাবি ছিল ভিন্ন। শোনা যায়, মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে চিকিৎসক সুনীল বাণীর তত্ত্বাবধানে চেকআপের জন্য গিয়েছিলেন তিনি। একদিকে টিমের ‘বাড়ি থাকার’ দাবি, আর অন্যদিকে হাসপাতালের ‘রুটিন ভিজিট’-এর জল্পনা—সব মিলিয়ে সাধারণ ভক্তদের মধ্যে বিভ্রান্তি চরমে ওঠে।
তবে বিতর্কের মাঝে সবচেয়ে স্বস্তির খবরটি হলো, জন্মদিনের আগের রাত পর্যন্ত বনশালিকে তাঁর আগামী বিগ-বাজেট প্রজেক্ট ‘লাভ অ্যান্ড ওয়ার’ (Love & War)-এর সেটে দেখা গিয়েছে। রণবীর কাপুর, আলিয়া ভাট এবং ভিকি কৌশল অভিনীত এই ছবির কাজে তিনি এতটাই মগ্ন যে, নিজের জন্মদিনটিও কার্যত শ্যুটিং ফ্লোরেই কাটিয়েছেন তিনি।
বনশালির ঘনিষ্ঠ মহলের মতে, তিনি একদম সুস্থ এবং পুরোদমে কাজ করছেন। তাই জন্মদিন মানে তাঁর কাছে সেলিব্রেশন নয়, বরং নতুন কোনও সৃজনশীল সৃষ্টির উন্মাদনা।