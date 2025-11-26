Edit Profile
    দিতিপ্রিয়ার জায়গায় জিতুর নতুন নায়িকা সৃজা? চিরদিনই নিয়ে মুখ খুললেন দেবের হিরোইন

    Sreeja Dutta: নতুন অপর্ণা হিসাবে ওঠে আসছে একাধিক নাম, যার অন্যতম দেবের বাঘাযতীন নায়িকা সৃজা। সত্যি কি চিরদিনই তুমি যে আমারের অপর্ণা হবেন তিনি?

    Published on: Nov 26, 2025 11:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    চিরদিনই তুমি যে আমার নিয়ে বিতর্কের রেশ এখনও কাটেনি। সোমবার অবশ্য সব দ্বন্দ্বে ইতি টেনে এই মেগা ছেড়ে বেরিয়ে গিয়েছেন দিতিপ্রিয়া রায়। তবুও সমস্যা মেটেনি। এখন খোঁজ চলছে নতুন নায়িকার। সবার প্রার্থনা এই প্রোজেক্টটা যেন হুট করে বন্ধ না হয়ে যায়। অল্প কয়েক মাসের মধ্য়েই জনপ্রিয়তা পেয়েছিল আর্য-অপর্ণা জুটি। জিতু-দিতিপ্রিয়াকে ভালোবাসায় ভরিয়ে দিয়েছিল দর্শক। কিন্তু দুজনের ব্যক্তিগত সমীকরণ না শুধরানোয় একটা সময় অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল সিরিয়ালের ভবিষ্যত।

    দিতিপ্রিয়ার জায়গায় জিতুর নতুন নায়িকা সৃজা? চিরদিনই নিয়ে মুখ খুললেন দেবের হিরোইন

    এনওসি দিয়ে সিরিয়াল ছেড়েছেন রানিমা। কিন্তু তাঁর জায়গায় নতুন অপর্ণা কে হবেন? প্রযোজনা সংস্থা বা চ্যানেলের তরফে এই নিয়ে কিছু জানানো হয়নি। কিন্তু সোশ্যাল মিডিয়ায় তরজা শুরু হয়ে গিয়েছে। প্রথমে উঠে আসছিল প্রত্যুষা পালের নাম। পরবর্তীতে নতুন অপর্ণা হিসাবে জনতা জনার্দনের বাছাই সৃজা দত্ত। সত্যি কি নতুন অপর্ণা হচ্ছেন সৃজা?

    বড়পর্দায় পরিচিতি পেয়েছেন সৃজা। এবার কি ছোটপর্দায় হাতেখড়ি? এই প্রসঙ্গে সৃজা বলেন, অনেক কাজের কথা চলতে থাকে। তবে এই মুহূর্তে কোনও ধারাবাহিকে সই করেননি। সঙ্গে আরও বলেন, আপতত পরীক্ষা নিয়ে ব্য়স্ত নিয়ে। পড়াশোনাতেই মন দিয়েছেন।

    ইঞ্জিনিয়ারিং-এর ছাত্রী সৃজা। তাঁর সাবজেক্ট ইলেকট্রনিক্স উইথ কম্পিউটার সায়েন্স,পড়াশোনা নিয়ে খুব সিরিয়াস। স্টাডিজ সামলে তবেই অভিনয় করবেন, সৃজা ছোট থেকেই মেধাবী ছাত্রী। তাঁর মা পেশায় চিকিৎসক, তিনি ক্লাস টুয়েলভের পর মন দিয়েছেন ইঞ্জিনিয়ারিং-এ।

    জিতু ফ্য়ানেদের লাগাতার আক্রমণেবিদ্ধ দিতিপ্রিয়া মানসিকভাবে বিপর্যস্ত। শরীরও ভালো যাচ্ছে না তাঁর। সেই কারণ দেখিয়েই ১৫ দিনের নোটিশ পিরিয়ডেও শ্য়ুটিং না করার আর্জি রেখেছিলেন দিতিপ্রিয়া। ফোরাম নিজেদের পক্ষ থেকে জানিয়েছেন, এই বিষয়ে তাঁরা কোনওরকম হস্তক্ষেপ করাকে অনৈতিক বলে মনে করে।

