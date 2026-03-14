‘মিঠাই’ ধারাবাহিকের মাধ্যমে বাংলার ঘরে ঘরে জনপ্রিয় হয়ে উঠেছেন সৌমিতৃষা কুণ্ডু। বড় পর্দায় দেবের বিপরীতে ‘প্রধান’ ছবিতে তাঁর সাবলীল অভিনয় ইতিমধ্যেই প্রশংসা কুড়িয়েছে। ওটিটি-র দুনিয়াতেও ছোট পর্দার এই প্রিয় নায়িকা সমান সফল। জনপ্রিয় ওটিটি প্ল্যাটফর্ম হইচই-এর (Hoichoi) কালরাত্রি এবং কালরাত্রি ২-তে দেখা মিলেছে তাঁর।
ফিরছেন সৌমিতৃষা
সৌমিতৃষা তাঁর কেরিয়ারের জন্য খুব বেছে বেছে পা ফেলছেন। ‘প্রধান’-এর সাফল্যের পর এবার তিনি নিজেকে ভাঙতে চলেছেন এক রোমাঞ্চকর থ্রিলার সিরিজে। সূত্রের খবর, ফের ওটিটির পর্দায় দেখা মিলবে নায়িকার।
জানা যাচ্ছে, এটি একটি টানটান ক্রাইম থ্রিলার হতে চলেছে। যেখানে সৌমিতৃষাকে এক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ এবং চ্যালেঞ্জিং চরিত্রে দেখা যাবে। তবে সৌমিত-ষার প্রোজেক্ট নিয়ে বিস্তারিত তথ্য় মেলেনি।
এদিন সমাজ মাধ্যমেও নতুন কাজের ইঙ্গিত দেন অভিনেত্রী। আসমানি নীল সালোয়ার কামিজে হাসিমুখে দেখা মিলল তাঁর। ঢেউ খেলানো খোলা চুল আর মিষ্টি হাসিতে মায়াবী সৌমিতৃষা। একটি ছবিতে (তিন নম্বর) অবশ্য দেখা গেল নায়িকার মুখ ব্যাজার। ছবির ক্যাপশনে তিনি লেখেন, ‘সব হাসিই আসলে মিথ্যা… আমার খুব খিদে পেয়েছিল গোটা সময় জুড়ে। তাই আমার আসল মুডটা কেবল তিন নম্বর ছবিটিতে রয়েছে।’ এরপরই হইচইকে ট্য়াগ করে চোখ মারার ইমোজি জুড়ে দেন অভিনেত্রী।
নতুন মোড়ে সৌমিতৃষার কেরিয়ার:
মেগা সিরিয়ালের ‘মিষ্টি মেয়ে’ ইমেজ কাটিয়ে সৌমিতৃষা এখন সিনেমা এবং সিরিজের দিকেই বেশি মনোযোগী। ভক্তরা দীর্ঘ প্রতীক্ষায় ছিলেন কবে তাঁকে আবার নতুন কোনও কাজে দেখা যাবে। হইচই-এর মতো প্ল্যাটফর্মের নয়া সিরিজ তাঁর কেরিয়ারে এক নতুন পালক যোগ করবে বলেই মনে করছে টলি-মহল।
মাত্র ২৪ বছর বয়সেই সৌমিতৃষার কেরিয়ারের বয়স ৮ বছরের। দীর্ঘদিন ছোটপর্দায় কাজ করলেও তাঁর আকাশছোঁয়া খ্যাতি দেয় জি বাংলার মিঠাই। সেই মেগার পরই তাঁর ভাগ্যের চাকা ঘোরে। আপতত ছোটপর্দা থেকে দূরে অভিনেত্রী। ব্য়ক্তিগত জীবনের টানাপোড়েন থেকে দূরে কেরিয়ারই এখন সৌমিতৃষার মূল ফোকাস।
News/Entertainment/Soumitrisha Kundu: ‘সব হাসিই মিথ্যা…’, কালরাত্রি ২-এর পর ফিরছেন সৌমিতৃষা, এবার কোন মাধ্যমে মিঠাই?