Serial Update: গৌরব-শোলাঙ্কি ম্য়াজিক ডাহা ফেল! তিন মাসেই বন্ধের পথে জলসার মিলন হবে কত দিনে?

Serial Update: গৌরব-শোলাঙ্কি ম্য়াজিক ডাহা ফেল! তিন মাসেই বন্ধের পথে জলসার মিলন হবে কত দিনে?
Serial Update: রণজয়-অভীকা জুটির ‘প্রতীজ্ঞা’র প্রোমো আসতেই ছোটপর্দার দর্শকমহলে বড় রদবদলের আশঙ্কা তৈরি হয়েছে। শোনা যাচ্ছিল, মাত্র কয়েক মাস যেতে না যেতেই নাকি কোপ পড়তে চলেছে ‘মিলন হবে কত দিনে’ ধারাবাহিকের ওপর।
গাঁটছড়ার ব্লকবাস্টার জুটিকে ফিরেছিল জলসা। কিন্তু টিআরপি তালিকায় ডাহা ফেল এলা-গোরার রসায়ন! গৌরব-শোলাঙ্কি জুটির কামব্যাক মোটেই সফল নয়। তিন মাস ধরে টিআরপি তালিকায় ছাপ ফেলতে ব্যর্থ মিলন হবে কত দিনে। ওদিকে জলসায় একের পর এক নয়া সিরিয়ালের লাইন লেগেছে। রণজয়-অভিকার প্রতীজ্ঞার প্রোমো আসতেই স্টুডিওপাড়ায় রটনা কোপ পড়ছে মিলন হবে কতদিনের গল্পে।
‘গাঁটছড়া’র পর গৌরব-শোলাঙ্কি জুটির প্রত্যাবর্তন নিয়ে ভক্তদের মধ্যে বিপুল উৎসাহ থাকলেও, টিআরপি-র দৌড়ে মারকাটারি ফলাফল না আসাতেই এই গুঞ্জন ডানা মেলেছে।
অভিনেত্রীর বয়ানে আসল সত্য:
এই জল্পনা প্রসঙ্গে আনন্দবাজার অনলাইনকে ধারাবাহিকের অন্যতম অভিনেত্রী অলিভিয়া সরকার জানান এই রটনা সম্পূর্ণ ‘ভিত্তিহীন’ ও ‘ভুয়ো’। অলিভিয়ার কথায়, ‘আমাদের কানেও এমন কথা এসেছে। কিন্তু সবটাই ভুয়োর খবর। আসলে সমাজমাধ্যমে যে যা পারছে বলছে। একেবারেই এমন কিছু হচ্ছে না।’ কিন্তু যা রটে তার কিছু তো বটে! অ্যাক্রোপলিসের এই মেগা নিয়ে খুব বেশি আশার আলো দেখছে না চ্যানেল।
গল্পের বর্তমান মোড়:
বর্তমানে ‘মিলন হবে কত দিনে’ ধারাবাহিকে গোরা এবং এলার মধ্যে প্রেমের পূর্বরাগ বা রোমান্টিক আবহ তৈরি হচ্ছে। দর্শকদের একটি বড় অংশ এই জুটিকে ভীষণ পছন্দ করেন। তাই মাঝপথে ধারাবাহিক বন্ধ হওয়ার খবরে তাঁরা উদ্বিগ্ন হয়ে পড়েছিলেন। অলিভিয়ার এই আশ্বাসবার্তা তাঁদের কিছুটা স্বস্তি দেবে বলেই আশা করা যাচ্ছে।
রণজয়ের নতুন সফর:
অন্যদিকে, ‘প্রতীজ্ঞা’ ধারাবাহিকে রণজয়কে দেখা যাবে এক আইনজীবীর চরিত্রে। অভিমন্য়ু আর ছুটির প্রেমের গল্প নিয়ে প্রতীজ্ঞা। ছোটবেলার হারিয়ে যাওয়া ভালোবাসাকে কীভাবে খুঁজে পাবে অভিমন্যু? সেই নিয়েই এগোবে গল্প। তবে এই নতুন মেগা কোন সময়ে সম্প্রচারিত হবে বা এর জন্য অন্য কোনো ধারাবাহিকের সময় পরিবর্তন হবে কি না, তা নিয়ে চ্যানেল কর্তৃপক্ষ এখনও কোনো আনুষ্ঠানিক ঘোষণা করেনি।
কিন্তু শুধু প্রতীজ্ঞা নয়, জলসায় শীঘ্রই আসছে সুরিন্দর ফিল্মসের সংসার সংকীর্তণ। যেখানে ফিরছেেন মানালি দে এবং সব্যসাচী চৌধুরী। এই মেগারও শ্যুটিং শুরু হয়ে গিয়েছে। শীঘ্রই আসবে প্রোমো। সব মিলিয়ে টিআরপি তালিকায় জায়গা করতে না পারলেন বেশিদিন টিকবে না এলা-গোরার গল্প।
