Serial Update: মাত্র ৪ মাসে বন্ধ স্টার জলসার এই ‘রাজকীয়’ মেগা? বাঁচাতে পারল না তারকা-সন্তানও, ভিতরের খবর দিলেন অভিনেত্রী

শিরোনাম দেখেই নিশ্চয়ই ধারনা করেছেন। মহা ধুমধাম করে শুরু হয়ে গিয়েছিল স্টার জলসার পিরিয়ডিক মেগা রাজরাজেশ্বরী রাণী ভবানী। একেবারে রাস্তায় রোড শো করে, বিভিন্ন ইফ্লুয়েন্সারদের ডেকে, শুরুটা ছিল সত্যিই রাজকীয়। প্রথম কয়েকটামাস খুব খারাপ টিআরপিও আসেনি। তবে আচমকাই কঠিন সিদ্ধান্ত চ্যানেলের। বিদ্যা ব্যানার্জীর আগমনে স্লট হারাতে হয়েছে।
১৭ নভেম্বর থেকে রাত সাড়ে ৮টার স্লট দিয়ে ছোট পর্দায় ফিরেছেন স্বস্তিকা দত্ত তাঁর নতুন মেগা 'প্রোফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি'। আর ফলত রাজনন্দিনী পালের সিরিয়ালকে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে বিকেল ৫টায়। অর্থাৎ জি বাংলার জনপ্রিয় গেম শো ‘দিদি নম্বর ১’-এর মুখোমুখি। এখন টলিপাড়ায় কান পাতালেই শোনা যাচ্ছে, বিকেল ৫টায় খুব বেশিদিন নাকি টানবে না স্টার জলসা এই মেগাটি। শেষ করে দেওয়া হবে জলদি।
সত্যিই কি তাই? জল্পনায় মুখ খুললেন মানসী সেনগুপ্ত, যাকে রানী রাসমণী-র ‘ননদের’ চরিত্রে দেখা যাচ্ছে এই মেগায়। আনন্দবাজারকে তিনি জানান, ‘সম্প্রচারের সময় বদলালেই এমন কথা শোনা যায়। এর আগেও অনেক মেগার ক্ষেত্রে শোনা গিয়েছে। কিন্তু আমরা এখনও কিছু জানি না এই বিষয়ে।’
মানসী আরও জানান যে, সেটেও এই নিয়ে কোনো কথা হয়নি। বরং, তাঁরা চেষ্টা করছেন যাতে পাঁচটার স্লট ধরে রাখতে পারেন। পুরো উদ্যমে চেষ্টা চলছে।
রাজনন্দিনী হলেন বিখ্যাত অভিনেত্রী ইন্দ্রাণী দত্তের কন্যা। মেয়ের প্রথম ধারাবাহিক এত জলদি স্লট হারানোয় বেশ হতাশ তিনিও। অভিনেত্রী জানিয়েছেন এতদিন ঠিক সাড়ে আটটায় বসে যেতেন টিভির সামনে। কিন্তু এখন নিজের অভ্যেসও বদলাতে হবে। বিকেল ৫টায় সময় বের করতে হবে।
প্রফেসর বিদ্যা ব্যানার্জি সিরিয়াল সম্পর্কে:
আট বছর পরে আবার ছোটপর্দায় স্বস্তিকা দত্ত। এই ধাকরাবাহিকে স্বস্তিকা জুটি বাঁধবেন অর্ণব বন্দ্য়োপাধ্য়ায়ের সঙ্গে। শান্ত-শিষ্ট প্রফেসর বিদ্যা, কিন্তু মেয়েদের উপর কু-নজর দেয় যারা, তাদের উচিত শিক্ষা দিতে একবারও ভাবে না। এমনকী, তা সে নিজের ভাই হোক না কেন! বিদ্যার সাফ কথা, ‘শুধু বীণা-পুস্তক নয়, মাঝেমাঝে বেত তুলে নিতে হয় শিক্ষা দেওয়ার জন্য’।
জলসায় আরও একটি মেগার ঘোষণা করা হয়ে গিয়েছে। ফিরছে খড়ি-ঋদ্ধি জুটি অর্থাৎ গৌরব ও শোলাঙ্কি। তবে এখনো ‘মিলন হবে কতদিনে’-র স্লট ঘোষণা হয়নি।
