Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    দিতিপ্রিয়ার পর এবার জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ছাড়ছেন তাঁর পর্দার ‘মা’? মুখ খুলল সুচন্দা

    হঠাৎই খবর হাওয়ায় ভাসতে শুরু করে যে, দিতিপ্রিয়ার পর, তাঁর চিরদিনই ধারাবাহিকের পর্দার মা সুমি অর্থাৎ সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি সেটে সমস্যার মুখে পড়েছেন। তিনি আর করবেন না এই ধারাবাহিকে কাজ। সত্যিই কি তাই?

    Published on: Feb 02, 2026 5:10 PM IST
    By Tulika Samadder
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    দিতিপ্রিয়া রায় চিরদিনই তুমি যে আমার ছাড়ার পর থেকেই, টিআরপি তালিকায় আর সেভাবে জাঁকিয়ে বসতে পারেনি এই ধারাবাহিকটি। শুধু তাই নয়, টলিপাড়ায় কান পাতলে নানা খবর আসে কানে। কখনো শোনা যায়, সিরিয়ালের কোনো সহ-অভিনেতা এই ধারাবাহিক ছাড়তে চান, আবার কখনো শোনা যায়, ধারাবাহিকটিই নাকি এবারে বন্ধ হয়ে যাবে।

    চিরদিনই তুমি যে আমার ছাড়ছেন 'সুমি' সুচন্দ্রা?
    চিরদিনই তুমি যে আমার ছাড়ছেন 'সুমি' সুচন্দ্রা?

    খবর এসেছিল দিতিপ্রিয়ার পর, তাঁর চিরদিনই ধারাবাহিকের পর্দার মা সুমি অর্থাৎ সুচন্দ্রা বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি সেটে সমস্যার মুখে পড়েছেন। তাই তিনি ধারাবাহিক ছাড়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এবার এই নিয়ে মুখ খুললেন সুচন্দ্রা। একটি ভিডিয়ো শেয়ার করলেন সেট থেকেই। যেখানে তাঁকে বলতে শোনা গেল, ‘একটা ছোট্ট ইনফরমেশন দেওয়ার জন্য আমি এই ভিডিয়োটা করছি। সোশ্যাল মিডিয়ায় একটা গুঞ্জন দেখতে পাচ্ছি, সেটার ব্যাপারেই কথা বলব আজকে। তথ্যটা দেওয়ার জন্যই ভিডিয়োটা। কারণ মনে হয়েছে আমার আপনাদের এটা জানা উচিত। ট্রোল হচ্ছে, কী আমার সঙ্গে কার গন্ডগোল! তাই চিরদিনই ছাড়ছি। আমি জানাতে চাই যে না, আমি চিরদিনই তুমি যে আমার ছাড়ছি না।’

    আরও পড়ুন: মেকআপ রুমে শিশুশিল্পীর 'যৌন হেনস্থা' করেন সায়ক চক্রবর্তী? নাম না করেই বিস্ফোরক পোস্ট লীনা গঙ্গোপাধ্যায়ের ছেলের

    সঙ্গে সুচন্দ্রা আরও জুড়লেন, ‘এটা আমার স্বপ্নের প্রোজেক্ট, প্রাণের প্রোজেক্ট। খুবই মন-আত্মার সঙ্গে এটা জড়িয়ে। একটা চরিত্র, যাকে আপনারা এতটা আপন করে নিয়েছেন, এতটা ভালোবাসা দিয়েছেন। অনেকদিন পর এমন একটা প্রোজেক্ট হাতে এসেছে, যা আমার মনের খুব কাছে। তাই আবার বলছি, না আমি চিরদিনই তুমি যে আমার ছাড়ছি না। না আমার কারও সঙ্গে মত পার্থক্য হয়েছে। তাই দয়া করে গুজবে কান দেবেন না’।

    আরও পড়ুন: অমিতাভের ভিডিয়োয় হামেশা উঁকি পাশের বাড়ির লোকের, জানেন কি বচ্চনদের প্রতিবেশির পরিচয়!

    এদিকে গত সপ্তাহের শেষের দিকে কানে এসেছিল জীতু কমল ও শিরীন পালের ধারাবাহিক নাকি বন্ধ হচ্ছে। তবে শিরিন সংবাদমাধ্যমকে জানান যে, আপাতত তাঁর কাছে এমন কোনো খবর নেই। সেটেও কিছু শোনেননি। টিআরপি-র কথা বললে, গত সপ্তাহে জোয়ার ভাঁটা ধারাবাহিকের থেকে স্লট ছিনিয়ে নিয়েছে চিরদিনই। আশা করা যাচ্ছে যে, টিআরপি তালিকাতেও হয়তো এবার ধীরে ধীরে পুনরুদ্ধার হবে পরিস্থিতি। এখন অবশ্য সবটাই নির্ভর করছে নির্মাতা ও চ্যানেলের উপরে।

    News/Entertainment/দিতিপ্রিয়ার পর এবার জি বাংলার ‘চিরদিনই তুমি যে আমার’ ছাড়ছেন তাঁর পর্দার ‘মা’? মুখ খুলল সুচন্দা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes