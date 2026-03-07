রুবেলের সঙ্গে হানিমুন! ‘অন্তঃসত্ত্বা’ চর্চার মাঝে নতুন মেগার খবরে কী বলল শ্বেতা?
একটি খবর নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে, নতুন ধারাবাহিকে ফিরছেন নাকি শ্বেতা ভট্টাচার্য। সেই ধারাবাহিকের নাম ‘মায়া’। কতটা সত্যি লুকিয়ে আছে এর পিছনে?
২০২৫ সালের জানুয়ারি মাসে বিয়ে করেছিলেন রুবেল দাস ও শ্বেতা ভট্টাচার্য। আপাতত বিয়ের ১ বছর পর, দুজনে গিয়েছেন হানিমুনে। হিমাচলের সিমলা-কুলু-মানালিতে ঘুরছেন আপাতত। এদিকে তারই মাঝে সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি খবর নিয়ে জল্পনা তুঙ্গে, আর তা হল, নতুন ধারাবাহিকে ফিরছেন শ্বেতা। সেই ধারাবাহিকের নাম নাকি ‘মায়া’।
শ্বেতার নতুন মেগার খবর কতটা সত্যি?
একটি ভিডিয়ো ঘুরছে অনলাইনে। খোলা চুলে দোলনা চেয়ারে বসে এক মহিলা। ‘ভুলভুলাইয়া’র জনপ্রিয় গান ‘আমি যে তোমার’ বাজছে। আর মুখ ফেরাতেই দেখা গেল সেটা আর কেউ নন, শ্বেতা! ‘মায়া’ নামও দেখানো হচ্ছে ভিডিয়োতে। সত্যিই কি ছোট পর্দায় ফিরছেন রুবেল-পত্নী?
‘সবটাই ভুয়ো’, দাবি শ্বেতার
হানিমুনে ব্যস্ত শ্বেতা কিন্তু তাঁর ছোট পর্দায় ফেরার খবর যাকে বলে নাকচ করে দিয়েছেন। জানিয়েছেন ‘সবটাই ভুয়ো’। আনন্দবাজারকে অভিনেত্রী নিশ্চিত করেছেন যে, ‘এই ক্লিপিংস দেখে লোকে ভাবছেন, আমি বোধহয় নতুন ধারবাহিকে ফিরছি। আদৌ তা নয়।’ আসলে ভিডিয়োটি ভালো করে দেখলে বোঝা যাবে যে, ফ্রায়ডে নামের একটি ওটিটি প্ল্যাটফর্মের রহস্য-রোমাঞ্চ সিরিজ় ‘নন্দিনী’র একটি অংশ এটি। যেখানে শ্বেতার মুখ বসানো হয়েছে।
জমেছে রুবেল-শ্বেতার হানিমুন
শ্বেতাকে শেষ দেখা গিয়েছে ‘কোন গোপনে মন ভেসেছে’ ধারাবাহিকে। যেখানে রণজয় বিষ্ণুর সঙ্গে তাঁর জুটি ছিল। মাস চারেক আগেই ধারাবাহিকটি শেষ হয়। আপাতত অভিনেত্রীর নতুন কোনো প্রোজেক্টের খবর নেই। রুবেলেরও ‘তুই আমার হিরো’ শেষ হয়েছে সদ্য। বিয়ের পর থেকে দুজনেই ব্যস্ত ছিলেন মেগার কাজ নিয়ে। আপাতত তাই কোয়ালিটি টাইম কাটানোর পালা।
অন্তঃসত্ত্বা শ্বেতা?
আসলে শ্বেতাকে নিয়ে এই উড়ো খবর এই প্রথম নয়! কদিন আগে তো তাঁর ‘অন্তঃসত্ত্বা’ হওয়ার খবরও এসেছিল। তখন তিনি স্পষ্ট করে দেন, আপাতত সংসার বাড়ানোর কোনো পরিকল্পনাই তাঁর নেই। বরং, কাজেই মন। তাই অন্তঃসত্ত্বা হওয়ার প্রশ্নই উঠছে না।
রুবেল-শ্বেতার ভালো-বাসা
‘যমুনা ঢাকি’ ধারাবাহিক দিয়ে দর্শকের মনে জায়গা করে নেন শ্বেতা। আর জনপ্রিয়তার সঙ্গে, সেই ধারাবাহিক তাঁকে দেয় ভালোবাসার মানুষও। রুবেলের সঙ্গে ভালোবাসা। তারপর বছর পাঁচেক চুটিয়ে প্রেম করার পর, গাঁটছড়া বাঁধেন।