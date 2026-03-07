হাই টিআরপি, তাও বিগ বসের জন্য ‘পরশুরাম’ ছাড়ছেন তৃণা? নীরাবতা ভাঙলেন তটিনী

শুক্রবারই মিডিয়া ডেকে ঘটা করে ঘোষণা হয়ে গিয়েছে সৌরভ গঙ্গোপাধ্য়ায়ের নতুন রিয়েলিটি শো ‘বাংলা বিগ বস’-এর। একসময় ঘটা করে দাদাগিরি-র সঞ্চালনা করেছিলেন। এমনকী, জি বাংলাকে বছরের পর বছর ধরে হাই টিআরপিও এনে দিয়েছিলেন। কিন্তু এখন চ্য়ানেল বদল। খবর রয়েছে, ১২৫ কোটিতে হয়েছে রফা। বাংলা বিগ বস ছাড়াও, একটি কুইজ শো-ও সঞ্চালনা করবেন তিনি।
এদিকে বাংলা বিগ বসের শুক্রবারের ঘোষণা অনুষ্ঠানে সঞ্চালনা করতে দেখা যায়, টলিপাড়ার জনপ্রিয় মুখ তৃণা সাহাকে। স্বভাবতই প্রশ্ন ওঠে, তিনি মাস তিনেকের জন্য বিগ বসের ঘরে বন্দি হতে চলেছেন? আপাতত স্টার জলসার টিআরপি টপার মেগা ‘পশুরাম আজকের নায়ক’-এ দেখা যাচ্ছে। তাহলে কি তটিনী হিসেবে বিদায় নিচ্ছেন?
বিগ বসে থাকবেন তৃণা?
বিগ বসের ঘরে থাকছেন কি না জানতে চাওয়া হলে, যাকে বলে আঁতকে ওঠেন তটিনী থুরি তৃণা! সাফ জানিয়ে দেন, পরশুরাম ছাড়ার প্রশ্নই উঠছে না। তাই এবারের সিজনে অন্তত তিনি বিগ বসের ঘরে বন্দি হওয়ার কথা ভাবছেনই না! তৃণা বলে ওঠেন, ‘পরশুরামের কী হবে? আমার বাচ্চাদের কী হবে?’
বিতর্কে তৃণা
বিগ বসে বরাবরই বিতর্কিত প্রতিযোগীদের দেখতে চায় বেশি দর্শকরা। এমনিতেও তৃণার ফ্য়ান ফলোইং প্রচুর। তারওপর ব্যক্তিগত জীবনে তাঁকে ঘিরে নানান চর্চা। এই যেমন মাঝেমাঝেই খবর রটে, স্বামী নীল ভট্টাচার্যের সঙ্গে নাকি বিবাহিত জীবন টালমাটাল। মাঝে তো এমনও রটে যায় যে, চুক্তির বিয়ে করেছেন নীল-তৃণা। এদিকে, তৃণার উপর সেটে মানসিক নির্যাতনের অভিযোগ তুলেছেন তাঁরই ধারাবাহিকের শিশুশিল্পী। যাকে তৃণার ছেলের চরিত্রে দেখা যাচ্ছে। এমনকী, ওই কারণ দেখিয়ে ‘লাট্টু’ ছেড়েছিলেন মেগাও। যদিও পরে, প্রযোজনা সংস্থার থেকে অনেক বুঝিয়ে ফেরত আনা হয়।
কারা যেতে পারেন বাংলা বিগ বসে
নানা নাম সামনে আসছে। কিছু ইনফ্লুেন্সার থাকবেন বলে খবর। খবর, দিতিপ্রিয়া,সৌমিতৃষা, নুসরাত,যশ,অভিনেতা নীল ভট্টাচার্য, স্যান্ডি সাহা, গায়িকা অঙ্কিতা, বং গাই ও তাঁর প্রেমিকা অন্তরা এবং আরো অনেকের কাছে বিগ বস বাংলা এর অফার গেছে সিলেকশন এর জন্য।