    Star Jalsha Serial Update: রাজের হাত ধরেই রণজয়-অভীকার এন্ট্রি জলসায়, বন্ধ হচ্ছে ‘গৃহপ্রবেশ’? খোলসা করল টিম

    Star Jalsha Serial Update: রাজ চক্রবর্তী প্রযোজিত নতুন ধারাবাহিকে জুটি বাঁধছেন রণজয় বিষ্ণু এবং অভীকা মালাকার। এই খবর প্রকাশ্যে আসতেই টেলিপাড়ায় গুঞ্জন শুরু হয়েছিল যে, তবে কি রাজের বর্তমান মেগা ‘গৃহপ্রবেশ’ বন্ধ হয়ে যাচ্ছে? সেই ধোঁয়াশা কাটিয়ে আসল সত্য সামনে আনল প্রযোজনা সংস্থা।

    Published on: Feb 26, 2026 3:00 PM IST
    By Priyanka Mukherjee
    জল্পনা চলছিল বেশ কিছুদিন ধরেই। অবশেষে তাতে সিলমোহর পড়ল। টলিপাড়ার নতুন গুঞ্জন ছিল— রাজ চক্রবর্তীর নতুন ধারাবাহিকে ফিরছেন রণজয় বিষ্ণু। আর সেই ধারাবাহিকের জন্যই নাকি ইতি পড়তে চলেছে রাজের বর্তমান মেগা ‘গৃহপ্রবেশ’-এ। তবে কি সত্যিই নতুনকে জায়গা দিতে বিদায় নিচ্ছে পুরনো? আসল সত্যিটা খোলসা করল রাজের টিম। আরও পড়ুন-দিতিপ্রিয়ার বাড়িতে বিয়ের জশন! বাবা-মা'র একসঙ্গে পথচলার ২৭ বছর, পাশে থাকলেন নায়িকার প্রেমিক?

    ‘গৃহপ্রবেশ’ বন্ধের খবর কি সত্যি?

    না, ‘গৃহপ্রবেশ’ যেমন চলছিল, তেমনই চলবে। রাজ চক্রবর্তীর সহকারী মিমো হাজরা আনন্দবাজার অনলাইনকে জানিয়েছেন, ‘গৃহপ্রবেশ বন্ধ হচ্ছে না। সেটি যেমন চলছে তেমনই চলবে। রাজদা আরও একটি নতুন ধারাবাহিক আনতে চলেছেন।’ অর্থাৎ স্টার জলসার পর্দায় রাজের দুটি ধারাবাহিকই পাশাপাশি দেখা যাবে। আর সেই মেগাতেই লিড জুটি হিসাবে থাকবেন রণজয়-অভিকা। নায়ক যদিও এই নিয়ে স্পিকটি নট।

    রণজয়-অভীকার নতুন সমীকরণ:

    সদ্য বিয়ে সেরেছেন রণজয় বিষ্ণু। বিয়ের আমেজ কাটার আগেই কাজে ফিরছেন অভিনেতা। রাজের নতুন মেগায় তাঁর বিপরীতে দেখা যাবে ‘তোমাদের রানি’ খ্যাত অভীকা মালাকারকে। রাজের ছবি ‘হোক কলরব’-এ অভিনয়ের পর এবার তাঁর প্রযোজনাতেই ছোটপর্দায় ফিরছেন অভীকা। এর আগে সুশান্ত দাসের প্রযোজনাতেই তোমােদের রানির হিন্দি রিমেকেও কাজ করেছেন অভিকা। ফের বাংলা মেগায় ফিরছেন কৈশোরের গণ্ডি না পার করা এই অভিনেত্রী।

    আইনজীবী হয়ে ফিরছেন রণজয়?

    টেলিপাড়ার খবর, জনপ্রিয় দক্ষিণী ধারাবাহিক ‘ব্যারিস্টার বোধিসত্ত্ব’-র অনুপ্রেরণায় তৈরি হতে চলেছে এই নতুন মেগা। যদি এই খবর সত্যি হয়, তবে রণজয়কে এবার আমরা এজলাসে আইনজীবীর পোশাকে দেখতে পেতে পারি। সব ঠিক থাকলে মার্চ মাস থেকেই শুরু হবে এই ধারাবাহিকের শুটিং।

    অর্থাৎ, ‘গৃহপ্রবেশ’-এর ভক্তদের মন খারাপের কোনো কারণ নেই। বরং রাজ চক্রবর্তীর হাত ধরে ছোটপর্দায় আরও একটি নতুন এবং ফ্রেশ জুটি পাওয়ার অপেক্ষায় এখন দর্শকরা। তবে শুধু রণজয়-অভিকার জুটিই নয়, জলসায় আগামী কয়েকদিনের মধ্যে একঝাঁক নতুন মেগা আর নতুন জুটি আসছে। তালিকায় রয়েছে সাহেব-হিয়া। গঙ্গা সিরিয়ালে দেখা যাবে এই দুজনকে। সিরিয়ালের প্রোমো ইতিমধ্যেই সামনে এসেছে।

    এছাড়াও মানালি দে এবং সব্যসাচী চৌধুরী আসছেন সংসার সংকীর্তণ নিয়ে। সুস্মিতা দে এবং আদৃত রায়ের জুটিকেও জলসার পর্দায় দেখতে পারে দর্শক। সব মিলিয়ে নতুন চমকের শেষ নেই!

