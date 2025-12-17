Edit Profile
    অস্কার ২০২৬-এর শর্টলিস্টে ‘হোমবাউন্ড’, উচ্ছ্বসিত করণ জোহর

    করণ জোহরের 'হোমবাউন্ড' এখন অস্কার ২০২৬-এর আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে চূড়ান্ত মনোনয়নের জন্য যোগ্য ১৫টি সিনেমার মধ্যে একটি।

    Published on: Dec 17, 2025 8:41 AM IST
    By Suman Roy
    পরিচালক নীরজ ঘায়ওয়ান-এর 'হোমবাউন্ড' অস্কারে শর্টলিস্টেড হল। এই ছবিতে অভিনয় করেছেন ঈশান খট্টর, বিশাল জেটুয়া এবং জাহ্নবী কাপুর। ৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্ম বিভাগে সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হয়েছে এই ছবি। চলচ্চিত্র নির্মাতা করণ জোহর আবেগে আপ্লুত, এবং স্বীকার করেছেন যে তিনি এই মুহূর্তে তাঁর অনুভূতি প্রকাশ করতে পারছেন না। 'হোমবাউন্ড' অস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় স্থান করে নিয়েছে। মঙ্গলবার একাডেমি অফ মোশন পিকচার আর্টস অ্যান্ড সায়েন্সেস ১২টি বিভাগে সংক্ষিপ্ত তালিকা ঘোষণা করেছে। আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্মের ক্ষেত্রে, এই বিভাগে ১৫টি চলচ্চিত্র রয়েছে, যা চূড়ান্ত মনোনয়নে পাঁচটি চলচ্চিত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ করা হবে। 'হোমবাউন্ড'-এর পাশাপাশি, যে অন্যান্য চলচ্চিত্রগুলি সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হয়েছে সেগুলির মধ্যে রয়েছে আর্জেন্টিনার 'বেল ন', ব্রাজিলের 'দ্য সিক্রেট এজেন্ট', ফ্রান্সের 'ইট ওয়াজ জাস্ট অ্যান অ্যাক্সিডেন্ট', জার্মানির 'সাউন্ড অফ ফলিং', ইরাকের 'দ্য প্রেসিডেন্ট'স কেক', জাপানের 'কোকুহো', জর্ডানের 'অল দ্যাট'স লেফট অফ ইউ', নরওয়ের 'সেন্টিমেন্টাল ভ্যালু', প্যালেস্টাইনের 'প্যালেস্টাইন ৩৬', দক্ষিণ কোরিয়ার 'নো আদার চয়েস', স্পেনের 'সির ট', সুইজারল্যান্ডের 'লেট শিফট', তাইওয়ানের 'লেফট-হ্যান্ডেড গার্ল', এবং তিউনিসিয়ার 'দ্য ভয়েস অফ হিন্দ রাজাব'। সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত বিভাগগুলিতে চূড়ান্ত মনোনয়ন আগামী সপ্তাহগুলিতে নির্ধারিত হবে। চূড়ান্ত মনোনয়ন ২২ জানুয়ারি, ২০২৬ তারিখে ঘোষণা করা হবে। কমেডিয়ান কোনান ও'ব্রায়েন ৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসের সঞ্চালক হিসাবে ফিরে আসবেন, যা আগামী বছর ১৫ই মার্চ অনুষ্ঠিত হবে।

    Homebound follows childhood friends Shoaib (Ishaan Khatter) and Chandan (Vishal Jethwa), whose shared dream of joining the police force shapes their lives.
    Homebound follows childhood friends Shoaib (Ishaan Khatter) and Chandan (Vishal Jethwa), whose shared dream of joining the police force shapes their lives.

    করণ জোহর উচ্ছ্বসিত। 'হোমবাউন্ড' অস্কার ২০২৬-এর মনোনয়নের জন্য এক ধাপ এগিয়ে যাওয়ার খবরটি ধর্ম মুভিজের অফিসিয়াল হ্যান্ডেলে শেয়ার করা হয়েছে। সিনেমার পোস্টার শেয়ার করে পোস্টে লেখা হয়েছে, '৯৮তম একাডেমি অ্যাওয়ার্ডসে সেরা আন্তর্জাতিক ফিচার ফিল্মের জন্য 'হোমবাউন্ড' সংক্ষিপ্ত তালিকাভুক্ত হয়েছে। আমরা বিশ্বজুড়ে প্রাপ্ত অসাধারণ ভালোবাসা এবং সমর্থনের জন্য গভীরভাবে কৃতজ্ঞ।' চলচ্চিত্রের প্রযোজক করণ জোহরও ইনস্টাগ্রামে 'হোমবাউন্ড'-এর যাত্রা ফিরে দেখেছেন এবং পুরো দলকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। করণ লিখেছেন, '#হোমবাউন্ড'-এর যাত্রা নিয়ে আমি কতটা গর্বিত, আনন্দিত এবং উচ্ছ্বসিত তা আমি প্রকাশ করতে পারব কিনা তা আমি নিশ্চিত নই - আমরা সকলে @dharmamovies-এ এই গর্বের এবং গুরুত্বপূর্ণ চলচ্চিত্রটিকে আমাদের ফিল্মোগ্রাফিতে পেয়ে সুবিধাপ্রাপ্ত। তিনি যোগ করেছেন, 'এত স্বপ্ন পূরণ করার জন্য @neeraj.ghaywan আপনাকে ধন্যবাদ - কান থেকে অস্কারের সংক্ষিপ্ত তালিকায় থাকা পর্যন্ত এটি এক অবিশ্বাস্য যাত্রা ছিল! এই বিশেষ বিশেষ চলচ্চিত্রটির পুরো কাস্ট এবং ক্রু এবং দলের প্রতি অনেক ভালোবাসা!!!!!!! এগিয়ে চলো??.. #হোমবাউন্ড এখন @netflix_in-এ স্ট্রিমিং হচ্ছে।'

    'হোমবাউন্ড' সম্পর্কে 'হোমবাউন্ড' ছোটবেলার বন্ধু শোয়েব (ঈশান খট্টর) এবং চন্দন (বিশাল জেটুয়া)-কে নিয়ে, যাদের পুলিশ বাহিনীতে যোগ দেওয়ার সম্মিলিত স্বপ্ন তাদের জীবনকে আকার দেয়, যেখানে জাহ্নবী কাপুর বন্ধুত্ব, কর্তব্য এবং তরুণ ভারতের উপর চাপানো বাস্তবতার উপর ভিত্তি করে তৈরি একটি গল্পে আবেগিক গভীরতা যোগ করেন। চলচ্চিত্রটি ২১ নভেম্বর নেটফ্লিক্সে একটি গ্র্যান্ড এন্ট্রি দিয়েছিল। 'হোমবাউন্ড' বিভিন্ন চলচ্চিত্র উৎসব এবং পুরস্কার অনুষ্ঠানে প্রধান প্রশংসা অর্জন করছে।

    'হোমবাউন্ড' প্রযোজনা করেছেন করণ জোহর, আদার পুনাওয়ালা, অপূর্ব মেহতা, সোমেন মিশ্র এবং সহ-প্রযোজনা করেছেন মারিইকে ডিসুজা এবং মেলিতা টোস্কান ডু প্লান্টিয়ের, যেখানে মার্টিন স্কোরসেজি এবং প্রবীণ খৈর্নর নির্বাহী প্রযোজক হিসেবে কাজ করছেন। কান চলচ্চিত্র উৎসবে বিশ্ব প্রিমিয়ার হওয়ার পর, চলচ্চিত্রটি টরন্টো আন্তর্জাতিক চলচ্চিত্র উৎসবেও প্রদর্শিত হয়েছিল। চলচ্চিত্রটি সাংবাদিক বশরত পীরের নিবন্ধ 'টেকিং অমৃত হোম'-এর দ্বারা অনুপ্রাণিত, যা (A Friendship, a Pandemic and a Death Beside the Highway) নামেও পরিচিত।

