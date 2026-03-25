Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'মা কখনও এত কিছু…' পরিবার অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে মা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ঈশানী!

    জি বাংলা পরিবার অ্যাওয়ার্ডের একটা প্রোমো প্রকাশ্যে এসেছিল। সেখানে দেখা গিয়েছিল ঈশানী চট্টোপাধ্যায়কে তাঁর মা হাতে অ্যাওয়ার্ড তুলে দিচ্ছেন। আর তারপরই মঞ্চে অজ্ঞান হয়ে পড়ে যান তিনি। ঠিক কী ঘটেছিল? এবার সেই প্রসঙ্গেই মুখ খুললেন পর্দার পারুল।

    Mar 25, 2026, 08:30:25 IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    পরিবার অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে মা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ঈশানী!
    টেলি আড্ডাকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে মায়ের হাত থেকে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া প্রসঙ্গে তিনি বলেন, ‘মায়ের হাত থেকে অ্যাওয়ার্ড পাওয়া অনেক বড় স্বীকৃতি। ওটা সব থেকে বড় পাওনা। যে চায়নি যে, আমি কাজটা করি। মানে চায়নি বলব না, একটু ভয় পেয়েছিল সে যখন পুরস্কারটা হাতে তুলে দিল, সেটা বড় পাওয়া। আমার মনে হয় আর কেউ পুরস্কারটা দিলে আমি ওতো খুশি হতাম না।’

    এরপর নায়িকা মঞ্চে তাঁর মায়ের অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে মুখ খোলেন। তিনি বলেন, 'কিন্তু হ্যাঁ একটা সমস্যা হয়েছিল। আমি অনুরোধ করেছিলাম, আর সঙ্গে চ্যানেলও বুঝেছিল যে, ওই অংশটা হয়তো দেখানো উচিত হয়নি। আসলে উচিত-অনুচিত নয়, আমার মনে হয়নি যে, ওটা দেখানোর ওতটা প্রয়োজন আছে। কারণ ওটা ইমোশনের দিক থেকে হয়েছিল। মা খুবই সাধারণ মানুষ। এত ক্যামেরা, লাইট, সেখানে শুভশ্রীদি দাঁড়িয়ে ছিলেন, আবিরদা ছিলেন, এত দর্শক আর মা কখনও এত কিছু ফেস করেনি, মা ঘাবড়ে গিয়েছিল। তাছাড়াও আমি বাবার কথা বারবার বলছিলাম, ওই কথাগুলো মনে পড়লে মা খুব দুর্বল হয়ে যায়। তাই খুশি আর দুঃখ, বাবাকে মনে করা সব মিলিয়ে মা অজ্ঞান হয়ে যায়। আমিও বুঝতে পারেনি। মাকে জড়িয়ে রেখেছিলাম। তাও মা পড়ে যায়। আমিও একটু ভয় পেয়ে যাই।'

    নায়িকা আরও বলেন, ‘মা খুব জোরে পড়ে, তারপর আমি শুধু দেখতে পাই মা অজ্ঞান, মায়ের মুখ থেকে রক্ত বের হচ্ছে। আমি বুঝতে পারছিলাম না কেন মুখ থেকে রক্ত বের হচ্ছে। সেই কারণে আমি ভীষণ ভাবে ভয় পেয়ে যাই। সবাই ভয় পেয়ে যায়। পুরো ক্রু এসে যায়। কোনও ভাবে অনেকক্ষণ পর বোঝা যায় দাঁত লেগে যাবার জন্য রক্ত বের হচ্ছে। তারপর সেটা ম্যানেজ করা হয়, অনেকক্ষণ পর জ্ঞান ফেরে। আমি প্যানিক করছিলাম আমাকে সবাই সামলানোর চেষ্টা করছিল। এত কিছু হওয়ার কারণে মা পরের দিকে একটু চুপচাপ ছিল। অনেকেই ভাবছেন মা কেন গম্ভীর হয়েছিল। কিন্তু মা শুরু থেকে গম্ভীর ছিল না, হাসিমুখেই ছিল। পরের শারীরিক সমস্যার জন্য একটু গম্ভীর হয়ে যায়। মাকে আমি ধরে ছিলাম, শুভশ্রীদি ধরে ছিল। সকলে খুব সাপোর্ট করেছিল। এখন মা ভালো আছে।’

    News/Entertainment/'মা কখনও এত কিছু…' পরিবার অ্যাওয়ার্ডের মঞ্চে মা অজ্ঞান হয়ে যাওয়া প্রসঙ্গে মুখ খুললেন ঈশানী!
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes