'মা চাননি অভিনয় করি...', কীভাবে ‘পারুল’ হয়ে উঠলেন ঈশানী? কীভাবে এসেছিল সুযোগ?

জি বাংলায় ‘পরিণীতা’ ধারাবাহিকে মুখ্য চরিত্রে অভিনয় করেন অভিনেত্রী ঈশানী চট্টোপাধ্যায়। প্রথম ধারাবাহিক থেকেই সকলের মনে আলাদা জায়গা করে নিয়েছেন তিনি। কিন্তু কীভাবে পেলেন এই সুযোগ? প্রথম ধারাবাহিকেই লিড রোল পাওয়ার জার্নিটা কতটা মসৃণ ছিল? সম্প্রতি আনন্দবাজার ডট কমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পারুল হয়ে ওঠার জার্নি তুলে ধরলেন অভিনেত্রী।
ঈশানী বলেন, ‘মাইক্রোবায়োলজি নিয়ে কলকাতায় এসেছিলাম পড়তে। অভিনয় করব এমন স্বপ্ন ছিল না কখনও। যদিও টুকটাক মডেলিং করতাম কারণ কলকাতায় থাকার জন্য টাকার প্রয়োজন ছিল। মা অবশ্যই পাঠাত কিন্তু আমাদের পরিস্থিতি ততটা ভালো ছিল না তাই আমি নিজেও নিজের খরচ চালানোর জন্য মডেলিং করতাম।’
অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি সোশ্যাল মিডিয়ায় তেমনভাবে সক্রিয় নই তখনও ছিলাম না। মডেলিং করতাম যদিও হাইট এর জন্য অনেক সময় সুযোগ পেতাম না। যে মডেলিং করতাম সেই ছবিও পোস্ট করতাম না কখনও। এই ভাবেই হঠাৎ করে একদিন আমার মডেলিং এর একটা ছবি দেখে ভীষণ পছন্দ হলো তাই ভাবলাম পোস্ট করি।’
পরিণীতা হয়ে ওঠার যাত্রা নিয়ে বলতে গিয়ে অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি যেদিন ছবি পোস্ট করেছি সেদিনই আমার ছবির তলায় কমেন্টে দেখেছি বেশ কয়েকটি কমেন্ট যেখানেই আমাকে বলা হয়েছে যে জি বাংলার তরফ থেকে আমাকে যোগাযোগ করা হচ্ছে। প্রথমে বিশ্বাস করে উঠতে পারিনি। মনে হয়েছে এমনি হয়তো ডাকবে আমাকে। তারপরেই যখন লিড রোল করার জন্য আমার কাছে ফোন আছে তখন এক মুহূর্তের জন্য আমি বুঝতে পারিনি আমি কী করব।’
তবে মায়ের অনিচ্ছা থাকলেও তিনি মেয়েকে বাধা দেননি। পড়াশোনার ক্ষতি হয়ে যাবে এই ভেবে প্রথমে তিনি কুণ্ঠা বোধ করলেও পরে মেয়েকে নিজের স্বপ্ন পূরণ করতে এগিয়ে দেন। ছোটবেলায় টুকটাক অভিনয় করলেও তেমনভাবে কখনও বড় প্রজেক্টে কাজ করেননি ঈশানী কিন্তু প্রথম ধারাবাহিক এই যেভাবে তিনি মানুষের মন জয় করে নিয়েছেন তাতে এটি যে তার প্রথম ধারাবাহিক তা বোঝার উপায় নেই।
