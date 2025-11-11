মাটিতে পড়ে আলুথালু পোশাক জিতেন্দ্রর, পাপরাজ্জিদের আটকালেন জ্যাকি, মুগ্ধ নেটিজেনরা

Edit Profile
    সম্প্রতি প্রবীণ অভিনেতা সঞ্জয় খানের স্ত্রী জারিন খানের স্মরণ সভায় আচমকাই দুর্ঘটনার শিকার হন বর্ষিয়ান অভিনেতা জিতেন্দ্র। গাড়ি থেকে নেমে ছবি শিকারীদের দিকে তাকাতে তাকাতে এগোতেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন তিনি।

    Published on: Nov 11, 2025 7:45 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সম্প্রতি প্রবীণ অভিনেতা সঞ্জয় খানের স্ত্রী জারিন খানের স্মরণ সভায় আচমকাই দুর্ঘটনার শিকার হন বর্ষিয়ান অভিনেতা জিতেন্দ্র। গাড়ি থেকে নেমে ছবি শিকারীদের দিকে তাকাতে তাকাতে এগোতেই হুমড়ি খেয়ে পড়েন তিনি। সামনে যে সিঁড়ি রয়েছে, সেটা লক্ষ্য করেননি অভিনেতা, ফলে একেবারে মুখ থুবড়ে পড়েন তিনি।

    মাটিতে পড়ে আলুথালু পোশাক জিতেন্দ্রর, পাপরাজ্জিদের আটকালেন জ্যাকি

    তবে সৌভাগ্যবশত কোনও বড়সড় দুর্ঘটনা ঘটেনি। পড়ে যাওয়ার পর নিজেকে সামলে তিনি আবার উঠে দাঁড়ান এবং হেঁটে চলে বেড়ান যা দেখে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলেন উপস্থিত সকলে। জিতেন্দ্র সুস্থতার খবর সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেন ছেলে তুষার কাপুরও।

    তবে এত কিছুর মধ্যে একটি ভিডিয়ো ভাইরাল হয় যা দেখে আবারও প্রমাণিত হয় মানবিকতা এখনআর বেঁচে আছে। জিতেন্দ্র পড়ে যাওয়ার পর তাঁর পোশাক কিছুটা আলুথালু হয়ে যায়। প্যান্টের দড়ি আলগা হয়ে যাওয়ায় তিনি সেটি ঠিক করতে থাকেন, ছবি শিকারীরা সেই দৃশ্য ক্যামেরাবন্দি করতে ব্যর্থ হয়ে পড়েন।

    ঠিক সেই সময় ছবি শিকারীদের হাত তুলে ছবি তুলতে মানা করেন জ্যাকি শ্রফ। তিনি আড়াল করে দাঁড়ান যাতে জিতেন্দ্র নিজেকে সামলে নিতে কিছুটা সময় পান। এর মধ্যেই জিতেন্দ্র নিজের পোশাক ঠিক করে নেন এবং সামনে থেকে সরে যান জ্যাকি।

    তবে সামনে থেকে সরে গেলেও জিতেন্দ্রর হাত ছাড়েন না জ্যাকি। পাশেই দাঁড়িয়ে থাকেন। এরপর যখন স্মরণসভায় জিতেন্দ্র প্রবেশ করেন তখন তাঁর হাত ধরে ধরে তাঁকে নিয়ে যান জ্যাকি। একজন প্রবীণ অভিনেতার প্রতি জ্যাকি শ্রফের এই ব্যবহার মুগ্ধ করেছে সকলকে।

    যদিও এই প্রথমবার নয়, এর আগে বহুবার জ্যাকিকে এমন মানবিক আচরণ করতে দেখতে পাওয়া গিয়েছে। কিছুদিন আগেই এক স্মরণ সভায় গিয়ে তিনি রীতিমতো ধমকে ওঠেন ছবি শিকারীদের। একটি দুঃখের আবহে ছবি তোলা তিনি কখনওই পছন্দ করেন না। অভিনেতার ধমক খেয়ে থতমত হয়ে যান ছবিশিকারিদের।

    প্রসঙ্গত, ১০ অক্টোবর একসঙ্গে তিনটি খবর শুনে রীতিমত তোলপাড় হয়ে গিয়েছিল বলিউড। একদিকে ধর্মেন্দ্র অসুস্থ হয়ে ভর্তি হাসপাতালে, অন্যদিকে প্রেম চোপড়াও হাসপাতালে। এই সব কিছুর মধ্যে যখন জিতেন্দ্র আচমকা পড়ে যান, তখন সকলেই ভীষণ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। যদিও সৌভাগ্যবশত তিনি সুস্থ আছেন এবং হেঁটে চলে বেড়াচ্ছেন।

