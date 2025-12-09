Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Rupsha Chakraborty: জগদ্ধাত্রীর ‘বড়দি’ এবার খাকি উর্দিতে! বেশ করেছি প্রেম করেছি-তে পুলিশের ভূমিকায় রূপসা

    Rupsha Chakraborty: জগদ্ধাত্রীর জার্নি শেষের পথে, তবে সন্ধ্য়া সাতটার স্লটে রূপসা চক্রবর্তীর যাত্রা থামছে না। ব্লুজের নতুন মেগা বেশ করেছি প্রেম করেছি-তে থাকছেন অভিনেত্রী।

    Published on: Dec 09, 2025 10:00 AM IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সাড়ে তিন বছর ধরে দর্শকদের মনের মণিকোঠায় জায়গা করে নিয়েছে জগদ্ধাত্রী। এই সিরিয়ালে হিরোর চেয়ে বেশি চর্চায় থেকেছে জগদ্ধাত্রী আর তাঁর ‘বড়দি’ কৌশিকির রসায়ন। কৌশিকি মুখোপাধ্যায়ের চরিত্রকে পর্দায় জীবন্ত করেছেন রূপসা চক্রবর্তী। প্রযোজকের স্ত্রী বলেই তাঁর চরিত্র নিয়ে এতটা বাড়াবাড়ি করা হয়, সেই অভিযোগেও বিদ্ধ হয়েছেন রূপসা।

    জগদ্ধাত্রীর ‘বড়দি’ এবার খাকি উর্দিতে! বেশ করেছি প্রেম করেছি-তে পুলিশের ভূমিকায় রূপসা
    জগদ্ধাত্রীর ‘বড়দি’ এবার খাকি উর্দিতে! বেশ করেছি প্রেম করেছি-তে পুলিশের ভূমিকায় রূপসা

    সিরিয়ালের শেষলগ্নে মনভার তাঁর। তবে একইসঙ্গে মনে নতুন কিছু করে দেখানোর জেদ। সোমবার থেকে জি বাংলায় জগদ্ধাত্রীর স্লটে (এক সপ্তাহর জন্য ফুলকির স্লটে গিয়েছে জগদ্ধাত্রী) শুরু হয়েছে নতুন মেগা বেশ করেছি প্রেম করেছি। নিউ এজ রোম্যান্সের এই গল্পেও থাকছেন রূপসা। হ্যাঁ, সন্ধ্যা সাতটার স্লটে জগদ্ধাত্রীকে মিস করলেও রূপসা চক্রবর্তীকে কিন্তু দর্শক মিস করবে না।

    এই মেগাতে পুলিশের চরিত্রে অভিনয় করবেন রূপসা। তাঁর চরিত্রের নাম কাজল ঘোষাল। প্রথম পর্বেই খাকি উর্দিতে কৌশিকির নয়া অবতার দেখে মুগ্ধ অনুরাগীরা।

    এদিন ফেসবুকে আবেগঘন বার্তা দিলেন রূপসা। তিনি লেখেন, ‘প্রায় সাড়ে তিন বছর -প্রতিদিন সন্ধ্যা ঠিক সাতটায় আপনাদের সামনে হাজির হতাম—জগদ্ধাত্রীর বড়দি হয়ে, আর আপনাদের সবার প্রিয় চরিত্র কৌশিকী মুখার্জি রূপে। আপনাদের অফুরন্ত ভালোবাসা, সম্মান আর আন্তরিক সঙ্গ আমাকে এগিয়ে চলার শক্তি দিয়েছে প্রতিটি দিন। আজ যখন কৌশিকীর যাত্রা শেষের দিকে এগোচ্ছে, মনটায় খানিকটা হাহাকার তো জাগেই… ঠিক সেই মুহূর্তে কান ঘেঁষে দু’টো শিশু—একটা ছেলে আর একটি মেয়ে—এসে বলল,’তোমাকে আমরা ছাড়ছি না! সন্ধ্যা ৭টার অভ্যাস ভাঙবে না। তোমার পথচলা থামলে চলবে না.…'।

    রূপসার সংযোজন, ‘তাই নতুন উদ্যমে, নতুন আবেগে শুরু করলাম আরেকটা নতুন গল্প…. আর সেই কারণেই আজ থেকে আমি থাকছি আপনাদের সাথেই সেই একই সময়, কিন্তু নতুন ধারাবাহিকে— বেশ করেছি প্রেম করেছিতে’।

    বেশ করেছি প্রেম করেছি-তে দ্বাদশ শ্রেণির দুই পড়ুয়ার প্রেমের গল্প ধরা পড়বে। লিড রোলে রয়েছেন ‘গীতা এলএলবি’র ‘ম্যাহেক' অর্থাৎ কৌশিকি পাল এবং নিম ফুলের মধু খ্যাত রাজদীপ গোস্বামী। দেখা মিলবে ইন্দ্রাণী দত্ত, ভরত কলের মতো অভিজ্ঞ অভিনেতাদেরও।

    News/Entertainment/Rupsha Chakraborty: জগদ্ধাত্রীর ‘বড়দি’ এবার খাকি উর্দিতে! বেশ করেছি প্রেম করেছি-তে পুলিশের ভূমিকায় রূপসা
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes