Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    'অক্ষয়ের থেকে অনেক ভালো...', দৃশম ৩ ছবিতে জয়দীপকে এনে যা বললেন পরিচালক

    একদিকে সফলতা অন্যদিকে সমালোচনা, দৃশ্যম ৩ ছবি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই অক্ষয় খান্নার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান পরিচালক। 

    Published on: Dec 29, 2025 7:46 AM IST
    By Swati Das Banerjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    একদিকে সফলতা অন্যদিকে সমালোচনা, ‘দৃশ্যম ৩’ ছবি ছেড়ে বেরিয়ে যাওয়ার পরেই অক্ষয় খান্নার বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান পরিচালক। সবকিছু ঠিক ছিল কিন্তু অক্ষয় ছবিতে পর চুল পরে অভিনয় করতে চেয়েছিলেন যা একেবারেই মেনে নিতে পারেননি পরিচালক। এছাড়া চিত্রনাট্য নিয়েও কিছু মতবিরোধ শুরু হওয়ায় ছবি ছেড়ে বেরিয়ে যান অক্ষয়।

    ‘দৃশম ৩’ ছবিতে জগদীপকে এনে যা বললেন পরিচালক
    ‘দৃশম ৩’ ছবিতে জগদীপকে এনে যা বললেন পরিচালক

    অক্ষয়ের পরিবর্তে কে?

    সম্প্রতি বলিউড হাঙ্গামাকে দেওয়া একটি সাক্ষাৎকারে চলচ্চিত্র নির্মাতা জানান, অক্ষয়ের পরিবর্তে জয়দীপকে নিয়ে নেওয়া হয়েছে ছবিতে। দৃশ্যম অনেক বড় একটা ব্র্যান্ড। একজন ছবিতে না থাকলে কিছুই হবে না। জয়দীপ অক্ষয়ের থেকে অনেক ভালো অভিনেতা। অক্ষয়ের থেকে অনেক ভালো মানুষ।

    আরও পড়ুন: 'সব ধর্মের ঠাকুরকে একটা কথাই... ', বাংলাদেশের অশান্ত পরিবেশ নিয়ে যা বললেন দেব

    এই প্রসঙ্গে বলে রাখা ভালো, পরিচালক অভিষেক পাঠক জয়দীপের সঙ্গে আক্রোশ ছবিতে কাজ করেছেন আগে। ছবিটির প্রযোজনার দায়িত্বে ছিলেন অভিষেক। তবে শুধু অক্ষয় নন, ছবি ছেড়ে বেরিয়ে যাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন রজত কাপুর। ছবিতে তাঁর আর কিছু দেওয়ার ছিল না বলেই তিনি সিনেমা ছেড়ে বেরিয়ে যান।

    দৃশ্যম ছবিতে অজয় ​​দেবগনের চরিত্রে অভিনয় করেছেন একজন ব্যক্তি যিনি তার বাড়িতে খুনের পর তার পরিবারকে পুলিশ থেকে রক্ষা করেন। প্রথম ছবিতে শ্রিয়া শরণ এবং ঈশিতা দত্তও অভিনয় করেছিলেন, টাবু পুলিশের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন।

    আরও পড়ুন: ছোট পর্দায় প্রথমবার একসঙ্গে দেবশঙ্কর-সোহিনী, বলবেন ভালোবাসার গল্প

    ‘দৃশ্যম ২’-তে অক্ষয় খান্না আরেকজন সিনিয়র পুলিশ অফিসারের ভূমিকায় অভিনয় করেছিলেন যিনি মামলাটি পুনরায় চালু করেন। ‘দৃশ্যম ৩’-তে অন্যরা ফিরে আসবেন, তবে অক্ষয় এতে অংশ নেবেন না। কুমার মঙ্গত পাঠক বলেন যে অক্ষয়ের সাম্প্রতিক ছবি ধুরন্ধর-এর সাফল্যের পর তিনি আরও বেশি অর্থের যোগ্য বলে মনে করেন।

    অজয়, শ্রিয়া, টাবু এবং রজত কাপুর অভিনীত ‘দৃশ্যম ৩’-এর শুটিং শুরু হয়েছে। নির্মাতারা এই সপ্তাহের শুরুতে একটি প্রোমো ভিডিওর মাধ্যমে ছবিটির ঘোষণা দিয়েছেন। অভিষেক পাঠক পরিচালিত এই ছবিটি ২০২৬ সালের ২ অক্টোবর মুক্তি পাবে।

    News/Entertainment/'অক্ষয়ের থেকে অনেক ভালো...', দৃশম ৩ ছবিতে জয়দীপকে এনে যা বললেন পরিচালক
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes