'জন নয়াগণ' নির্ধারিত সময়ে মুক্তি পাচ্ছে না! থলপতি বিজয়ের ছবিতে কী ঘটল

'জন নয়াগণ' নির্ধারিত সময়ে মুক্তি পাচ্ছে না! থলপতি বিজয়ের ছবিতে কী ঘটল
থলপতি বিজয়ের ভক্তদের জন্য দুঃসংবাদ! বহুল প্রতীক্ষিত সিনেমা 'জন নয়াগণ' (Jana Nayagan) নির্ধারিত সময়ে রূপালি পর্দায় আসছে না। ৯ জানুয়ারি ভারতসহ বিশ্বজুড়ে মুক্তি পাওয়ার কথা থাকলেও শেষ মুহূর্তে স্থগিত করা হয়েছে এই মেগা প্রজেক্টের রিলিজ। এটি বিজয়ের অভিনয় জীবনের শেষ সিনেমা হওয়ায় দর্শকদের মধ্যে উত্তেজনা ছিল তুঙ্গে, তবে এই আকস্মিক ঘোষণায় তৈরি হয়েছে ধোঁয়াশা।
শেষ মুহূর্তে ধাক্কা! থলপতি বিজয়ের 'জন নয়াগণ' মুক্তি স্থগিত, মন ভাঙল ভক্তদের
২০২৬ সালের সবচেয়ে বড় সিনেমা ইভেন্ট হতে চলেছিল থলপতি বিজয়ের 'জন নয়াগণ'। বিশেষ করে এটিই বিজয়ের শেষ পূর্ণদৈর্ঘ্য চলচ্চিত্র হওয়ার কারণে ভক্তরা এটিকে রাজকীয় বিদায় হিসেবে উদযাপন করতে প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। কিন্তু ৯ জানুয়ারি প্রেক্ষাগৃহে সিনেমাটি আসার ঠিক আগে বড়সড় বাধার মুখে পড়ল টিম।
কেন পিছিয়ে গেল মুক্তির তারিখ?
সিনেমাটি স্থগিত করার পেছনে মূল কারণ হিসেবে উঠে আসছে সেন্সর বোর্ড এবং প্রযুক্তিগত কিছু জটিলতা। শেষ পাওয়া খবর অনুযায়ী:
সেন্সর শংসাপত্র: ভারতের সেন্ট্রাল বোর্ড অফ ফিল্ম সার্টিফিকেশন (CBFC) থেকে প্রয়োজনীয় শংসাপত্র পেতে কিছুটা দেরি হয়েছে। সিনেমার কিছু অ্যাকশন দৃশ্য এবং রাজনৈতিক সংলাপ নিয়ে জটিলতা তৈরি হওয়ায় এই বিলম্ব।
আন্তর্জাতিক বিতরণ: ভারতের পাশাপাশি বিদেশের বাজারেও একই দিনে মুক্তি দেওয়ার পরিকল্পনা ছিল। কিন্তু ওভারসিজ ডিস্ট্রিবিউশন এবং কেডিএম (KDM) ডেলিভারিতে কারিগরি ত্রুটির কারণে বিশ্বব্যাপী মুক্তি পিছিয়ে দেওয়া হয়েছে।
ভিএফএক্স এবং ডাবিং: শেষ মুহূর্তের কিছু প্যাচ ওয়ার্ক এবং ভিএফএক্স ফিনিশিংয়ে সময় লাগার ফলে পরিচালক ভেঙ্কট প্রভু সিনেমাটির কোয়ালিটির সাথে আপস করতে চাননি।
কবে মুক্তি পাবে নতুন করে?
প্রযোজনা সংস্থার পক্ষ থেকে এখনও নির্দিষ্ট কোনো নতুন তারিখ ঘোষণা করা হয়নি। তবে ধারণা করা হচ্ছে, জানুয়ারির শেষ দিকে বা ফেব্রুয়ারির শুরুতে পোঙ্গল উৎসবের আবহে সিনেমাটি মুক্তি পেতে পারে। খুব শীঘ্রই একটি আনুষ্ঠানিক বিবৃতির মাধ্যমে নতুন রিলিজ ডেট জানানো হবে।
ভক্তদের প্রতিক্রিয়া
থলপতি বিজয় ইতিমধ্যেই রাজনীতিতে যোগ দেওয়ার ঘোষণা করেছেন, তাই এই সিনেমাটি তাঁর 'হাঁস গান' (Swan Song) বা শেষ কাজ। সোশ্যাল মিডিয়ায় #JanaNayaganPostponed ট্রেন্ড করছে। অনেক ভক্ত অগ্রিম বুকিং করা টিকিটের রিফান্ড নিয়েও উদ্বিগ্ন।
