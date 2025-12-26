জাহ্নবী-জয়া-কাজলরা দীপু চন্দ্র দাসের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন! ‘এই ভণ্ডামিই…’, যা বললেন তাঁরা

Edit Profile
    জাহ্নবী-জয়া-কাজলরা দীপু চন্দ্র দাসের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন! 'এই ভণ্ডামিই…', যা বললেন তাঁরা

    বাংলাদেশে ৩০ বছর বয়সী দীপু চন্দ্র দাসের মৃত্যু বিনোদন জগতের অসংখ্য সেলিব্রিটিদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। জাহ্নবী কাপুর, কাজল আগরওয়াল এবং জয়া প্রদার মতো অভিনেত্রীরা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

    Published on: Dec 26, 2025 4:23 PM IST
    By Sayani Rana
    বাংলাদেশে ৩০ বছর বয়সী দীপু চন্দ্র দাসের মৃত্যু বিনোদন জগতের অসংখ্য সেলিব্রিটিদের মধ্যে তীব্র ক্ষোভের সঞ্চার করেছে। জাহ্নবী কাপুর, কাজল আগরওয়াল এবং জয়া প্রদার মতো অভিনেত্রীরা তীব্র প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

Published on: Dec 26, 2025 4:23 PM IST

By Sayani Rana

    জাহ্নবী-জয়া-কাজলরাদীপু চন্দ্র দাসের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন!
    জাহ্নবী-জয়া-কাজলরাদীপু চন্দ্র দাসের ঘটনায় তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলেন!

    ইতিমধ্যেই #JusticeForDipuChandraDas সোশ্যাল মিডিয়ায় ট্রেন্ডিং। জাহ্নবী ইনস্টাগ্রামে একটি দীর্ঘ পোস্ট লিখেছেন, যেখানে তিনি বলেছেন যে এই ঘটনাটি কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। জয়া প্রদা হিন্দুদের নিরাপত্তার দাবি করেছেন, অন্যদিকে, মনোজ জোশী বলেছেন যে, গাজার জন্য সবাই এগিয়ে এসেছে, কিন্তু একজন হিন্দুর হত্যার বিষয়ে নীরবতা বজায় রাখা ঠিক নয়।

    নিয়ে কটূক্তি করার অভিযোগ তুলে দীপু চন্দ্র দাস নামে ওই হিন্দু যুবককে পিটিয়ে মারা হয় ময়মনসিংহে। ১৮ ডিসেম্বর স্থানীয় সময় রাত ৯টা নাগাদ ভালুকা উপজেলায় এই ঘটনা ঘটে। গণপিটুনির পর তাঁকে গাছে ঝুলিয়ে অগ্নিসংযোগ করা হয়। এছাড়াও বাংলাদেশের বহু সংবাদমাধ্যমের অফিস পুড়িয়ে দেওয়া হয়।

    এই ঘটনায় জাহ্নবী লেখেন, ‘বাংলাদেশে যা ঘটছে তা একেবারেই বর্বর এবং নিষ্ঠুর। এটা প্রকাশ্য দিবালোকে ঘটে যাওয়া একটা হত্যা। এটা কোনও বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়। যদি আপনি এই অমানবিক গণহত্যা সম্পর্কে না জানেন, তাহলে এটা সম্পর্কে পড়ুন, ভিডিয়োটি দেখুন এবং প্রশ্ন করুন। যদি এই সব দেখার পরেও আপনার রাগ না হয়, তাহলে বিশ্বাস করুন, এই ভণ্ডামিই আমাদের সব কিছু জানার আগেই ধ্বংস করে দেবে। আমরা যখন বিশ্বের অন্য প্রান্তে ঘটছে তার জন্য চোখের জল ফেলতে থাকি, তখন আমাদের নিজস্ব ভাইবোনদের জীবন্ত পুড়িয়ে মারা হচ্ছে।’

    জয়া প্রদা বলেন, ‘আজ আমি খুবই দুঃখিত। আজ আমার হৃদয় ভেঙে যাচ্ছে, ভাবতেই কেমন হচ্ছে যে একজন মানুষের সঙ্গে এমন বর্বরতা কী করতে পারে। বাংলাদেশে, দিপু চন্দ্র দাস নামে একজন নিরীহ হিন্দু ভাইকে এক গণহত্যা করা হয়েছে, শুধু হত্যাই করেনি, তাঁকে গাছের সঙ্গে বেঁধে আগুন ধরিয়ে দেওয়া হয়েছে। এটা কি নতুন বাংলাদেশ? এটা সাধারণ সহিংসতা নয়। এটা নির্মম গণপিটুনি। এটা সনাতন ধর্ম এবং হিন্দুত্বের উপর সরাসরি আক্রমণ। আমাদের মন্দির ভেঙে ফেলা হচ্ছে, আমাদের বোনদের সম্মানহানি করা হচ্ছে। আমরা আর কতক্ষণ চুপ থাকব? আমাদের ন্যায়বিচার দাবি করতে হবে।’

    কাজল আগরওয়াল তাঁর ইনস্টাগ্রামে একটি পোস্টার শেয়ার করেছেন। একটা পোস্টারের মাধ্যমে এই নৃশংস ঘটনাটি চিত্রিত করার চেষ্টা করেন তিনি। ক্যাপশনে লেখেন, ‘জেগে ওঠো হিন্দুরা। নীরবতা তোমাদের বাঁচাতে পারবে না।’ এতে আরও লেখা আছে, ‘সবাই হিন্দুদের দেখছে।’

    অভিনেতা মনোজ যোশী বলেন, ‘গাজা বা ফিলিস্তিনে যখন কিছু ঘটে, তখন সবাই এগিয়ে আসে, কিন্তু যখন বাংলাদেশে একজন হিন্দুকে হত্যা করা হয়, তখন কেউ এগিয়ে না আসা খুবই দুঃখজনক। সময়ই সত্যি বলবে।’

