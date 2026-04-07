    'ওঁকে ‘ঘরভাঙানী’ বলে…' মা শ্রীদেবীর মানসিক যন্ত্রণা নিয়ে মুখ খুললেন জাহ্নবী

    জাহ্নবী কাপুর তাঁর জীবনে অনেক নেতিবাচকতার সম্মুখীন হয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন, শ্রীদেবীকে তাঁর জীবনে কতটা সহ্য করতে হয়েছিল এবং তা তাঁকে কীভাবে প্রভাবিত করেছিল। তিনি তাঁর মাকে হারানোর পর যে মানসিক আঘাতের শিকার হয়েছিলেন, সে বিষয়েও কথা বলেছেন।

    Apr 7, 2026, 11:17:30 IST
    By Sayani Rana
    রাজ শামানির সঙ্গে একটি পডকাস্টে জাহ্নবী তাঁর ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে খোলামেলা কথা বলেছেন। তিনি জানান, জনমত কতটা নির্মম হতে পারে, তা তিনি নিজের চোখে দেখেছেন।

    তিনি জানান যে, যদিও মানুষের মৃত্যু হলে সকলেই তাঁর প্রতি সদয় হয়ে যান, শ্রীদেবীকে তাঁর জীবদ্দশা যা সহ্য করতে হয়েছিল তা তাঁর উপর গভীর প্রভাব ফেলেছিল।

    এরপর জাহ্নবী ২০১৮ সালে, 'ধড়ক' মুক্তির ঠিক আগে তাঁর মাকে হারানোর বিষয়ে কথা বলেন। তিনি জানান যে, মায়ের মৃত্যুর পর কীভাবে তিনি হঠাৎ করেই পরিণত হয়ে ওঠেন। তিনি মায়ের উপর নির্ভরশীল ছিলেন। কিন্তু মাতৃবিয়োগের পর তিনি নিজের সিদ্ধান্ত নিজেই নিতে শুরু করেন। তিনি আরও জানান, এই সময়ে তিনি কিছু মানুষকে নিজের জীবনে এনে ভুল করেছিলেন, যা তাঁর মানসিক স্বাস্থ্যের ওপরও প্রভাব ফেলেছিল।

    জাহ্নবী জানান শ্রীদেবীর মৃত্যু একটা শূন্যতা তৈরি করেছিল। তিনি শুধু একজন অভিভাবককেই হারাননি, বরং তাঁর বাবার সেই রূপটিকেও হারিয়েছেন, যা শ্রীদেবী জীবিত থাকাকালীন ছিল। তিনি তাঁর মায়ের রসবোধ এবং যেভাবে তিনি তাঁর পরিবারকে গড়ে তুলেছিলেন, তা খুব মিস করেন।

    জাহ্নবী সুযোগ পেলে তাঁর মাকে কী বার্তা দিতেন চান? এই প্রশ্নে তিনি জানান, অতীতে মায়ের সংগ্রামকে সম্মান না করার জন্য তিনি অনুশোচনা করেন। তাঁর মতে, শ্রীদেবী অল্প বয়সে কাজ শুরু করলেও, তিনি তাঁর সন্তানদের সঙ্গে কেবল নিজের সুখের গল্পগুলোই ভাগ করে নিতেন।

    জাহ্নবী বলেন, ‘আমি ওঁর পথচলা দেখেছি। অনেকেই ওঁর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করতেন না। অনেকেই ওঁকে ‘ঘরভাঙানী’ বলে ডাকত। এই সব কথাই ওঁর মাথায় ঘুরপাক খেয়েছে এবং ওঁর চিন্তাভাবনার ওপর এর ব্যাপক প্রভাব পড়েছে কিন্তু মানুষ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই একটা মানুষের সম্বন্ধে ভালো বলে যখন তিনি মারা যান।’

    উল্লেখ্য যে, শ্রীদেবীর আগে বনি কাপুর অর্জুন কাপুর ও অংশুলা কাপুরের মা মোনা কাপুরের সঙ্গে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। পরে তিনি মোনাকে ছেড়ে শ্রীদেবীকে বিয়ে করেন।

