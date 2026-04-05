পর্ন সাইটে তাঁর ছবি, এদিকে বয়স মাত্র ১৫! স্কুলে গিয়ে জানতে পারেন জাহ্নবী, তারপর?

পর্ন সাইটে তাঁর ছবি, এদিকে বয়স মাত্র ১৫! স্কুলে গিয়ে জানতে পারেন জাহ্নবী, তারপর?
পেশাদার জীবনের পাশাপাশি নিজের ব্যক্তিগত জীবন নিয়েও শিরোনামে রয়েছেন জাহ্নবী। এমন পরিস্থিতিতে জাহ্নবী সম্প্রতি তাঁর কিশোর বয়সের একটি খুব বিরক্তিকর অভিজ্ঞতা শেয়ার করেছেন, যখন তার মর্ফ করা ছবিগুলি একটি পর্ন সাইটে আপলোড করা হয়েছিল।
বলিউডের জনপ্রিয় অভিনেত্রী জাহ্নবী কাপুর আজ আর কোনও পরিচয়ের মুখাপেক্ষী নন। নিজের অভিনয় দক্ষতা, স্টাইল এবং ড্রেসিং সেন্সের জন্য তিনি প্রায়ই লাইমলাইটে থাকেন। কেরিয়ারে একের পর এক জনপ্রিয় ছবিতে কাজ করার পাশাপাশি তার ব্যক্তিগত জীবনও প্রায়শই শিরোনামে উঠে আসে।
সম্প্রতি একটি সাক্ষাৎকারে নিজের জীবনের এক অত্যন্ত অস্বস্তিকর এবং মানসিকভাবে আঘাত করা অভিজ্ঞতার কথা খোলাখুলি তুলে ধরেছেন, যখন তাঁর বয়স ছিল মাত্র ১৫।
১৫ বছর বয়সেই প্রথম ‘ডিপফেক’-এর মুখোমুখি
এক সাক্ষাৎকারে জাহ্নবী কাপুর জানান, মাত্র ১৫ বছর বয়সে তিনি প্রথমবার এমন এক অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হন, যা আজকের ভাষায় ‘ডিপফেক’ হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে। তিনি বলেন,
‘আমি ঠিক জানি না, সেটা ডিপফেক ছিল কি না, কিন্তু অনেকটা সেরকমই ছিল। আমি একটি পর্ন সাইটে নিজের একটি ছবি দেখেছিলাম।’ এই ঘটনাটি তার কাছে অত্যন্ত অপ্রত্যাশিত ছিল, বিশেষ করে সেই বয়সে।
স্কুলের আইটি ক্লাসেই সামনে আসে ঘটনাটি
অভিনেত্রী আরও জানান, ঘটনাটি ঘটেছিল যখন তিনি স্কুল ছাত্রী। সেই সময় স্কুলে আইটি ক্লাস চলছিল এবং কিছু ছাত্র মজা করার জন্য পর্ন সাইট ব্রাউজ করত।সেখানেই হঠাৎ করে তিনি নিজের সেই মরফড ছবি দেখতে পান। এই অভিজ্ঞতা সম্পর্কে তিনি বলেন, এটি ছিল অত্যন্ত অদ্ভুত, অস্বস্তিকর এবং বিভ্রান্তিকর একটি মুহূর্ত, যা তাকে ভেতর থেকে নাড়া দিয়েছিল।
‘এটাই হয়তো পাবলিক লাইফের মূল্য’, তখন এমনটাই ভাবতেন
এই ঘটনার পর জাহ্নবী কাপুর মনে করতে শুরু করেছিলেন যে, জনসমক্ষে পরিচিত মুখ হওয়ার জন্যই হয়তো তাঁকে এই ‘মূল্য’ দিতে হচ্ছে। তিনি বলেন, ‘একটা সময় আমি ভেবেছিলাম, হয়তো এটাই সেই দাম যা আপনাকে দিতে হয়। সোশ্যাল মিডিয়ার এই জগতে অনেক সময় কোনও নৈতিকতা থাকে না’। তখন তিনি বিষয়টি বোঝার চেষ্টা করলেও, পরে তা মানসিকভাবে তাঁকে প্রভাবিত করেছিল।
এখনো তাড়া করে বেড়ায় AI-জেনারেটেড ছবি
বর্তমান সময়ে এসে তিনি স্বীকার করেন যে, এই সমস্যা এখনও শেষ হয়নি। বরং AI প্রযুক্তির উন্নতির ফলে তার নামে আরও বেশি ভুয়ো বা ম্যানিপুলেটেড ছবি ছড়িয়ে পড়ছে। শ্রীদেবী-কন্যা আরও জানান যে, এমন অনেক ছবি অনলাইনে ঘোরে যেখানে তাঁকে এমনভাবে উপস্থাপন করা হয়, যেভাবে তিনি কখনও পোজ দেননি বা এমন পোশাক পরেননি। এমনকী কিছু তথাকথিত ‘অফিশিয়াল’ নিউজ পেজও এই ধরনের AI-জেনারেটেড ছবি শেয়ার করে, যা পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে তোলে।
ভুল ইমেজ তৈরি হওয়ার আশঙ্কা বাড়ছে
তিনি আরও বলেন, এই ছবিগুলি এমনভাবে ছড়ানো হয় যেন সেগুলি তিনি নিজেই পোস্ট করেছেন। যার ফলে তাঁর সম্পর্কে একটি ভুল ধারণা তৈরি হতে পারে সাধারণ মানুষের মনে।
উদাহরণস্বরূপ, ভবিষ্যতে যদি তিনি কোনও পরিচালককে বলেন যে তিনি নির্দিষ্ট ধরনের পোশাকে স্বচ্ছন্দ নন, তাহলে এই ভুয়ো ছবিগুলিকে সামনে এনে তাঁর অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ করা হতে পারে! কেউ সরাসরি কিছু না বললেও, এই বিষয়টি তাঁকে ভেতরে ভেতরে প্রভাবিত করে।
কষ্ট পেলেও প্রতিবাদ করতে দ্বিধা
জাহ্নবী স্বীকার করেন যে, এসব বিষয় তাঁকে মানসিকভাবে কষ্ট দেয়। কিন্তু তবুও তিনি অনেক সময় প্রকাশ্যে অভিযোগ জানাতে দ্বিধা বোধ করেন।
তিনি বলেন, ‘অবশ্যই এতে আমার খারাপ লাগে, কিন্তু আমি মনে করি না যে অভিযোগ করার মতো যথেষ্ট শক্তিশালী কণ্ঠস্বর আমার আছে।’ এর পেছনে অন্যতম কারণ হিসেবে তিনি উল্লেখ করেন সমাজের একটি ধারণা—যেখানে মনে করা হয়, সেলিব্রিটিদের এসব বিষয় ‘সহ্য করে নেওয়া উচিত’।
‘প্রিভিলেজ’ নিয়ে সমাজের ধারণাই বড় বাধা
অভিনেত্রীর মতে, অনেকেই মনে করেন যে তিনি জীবনে অনেক সুযোগ পেয়েছেন, তাই এই ধরনের সমস্যাগুলি নিয়ে অভিযোগ করা তার উচিত নয়। এই মানসিকতাই তাঁকে খোলাখুলি কথা বলতে বাধা দেয়। তিনি আশঙ্কা প্রকাশ করেন যে, যদি তিনি এই বিষয়ে সরব হন, তাহলে হয়তো মূল সমস্যার দিক থেকে মনোযোগ সরে যেতে পারে।
ইন্ডাস্ট্রির অন্য নারীরাও তুলছেন আওয়াজ
তবে ইতিবাচক দিক হল, বলিউড এবং অন্যান্য ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রির অনেক নারী এখন ডিপফেক এবং অনলাইন হ্যারাসমেন্টের বিরুদ্ধে সরব হচ্ছেন। জাহ্নবী কাপুরের এই অভিজ্ঞতা আবারও প্রমাণ করে যে, ডিজিটাল যুগে ব্যক্তিগত গোপনীয়তা এবং সম্মানের সুরক্ষা কতটা গুরুত্বপূর্ণ।
হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার সিনিয়র কনটেন্ট প্রডিউসার হিসেবে কাজ করছেন তুলিকা সমাদ্দার। সাংবাদিকতা জগতের সঙ্গে যুক্ত রয়েছেন ১০ বছরেরও বেশি সময় ধরে।