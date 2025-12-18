Edit Profile
    'ক্ষমা চাওয়া উচিত…', পর্দা প্রথার বিপক্ষে হলেও নীতীশের কাজকে সমর্থন করেন না জাভেদ

    জাভেদ আখতার বলেছেন যে একজন মহিলা যদি মনে করেন যে তিনি নিজের ইচ্ছায় মুখ ঢেকে রাখেন, তবে তিনি ব্রেনওয়াশড। এই মন্তব্যটি তিনি এই বছরের নভেম্বরে করেছিলেন।

    Published on: Dec 18, 2025 6:55 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্মে আবার ভাইরাল হয়েছে চিত্রনাট্যকার ও গীতিকার জাভেদ আখতারের একটি ভিডিও, যেখানে তিনি মহিলাদের হিজাব পরার যৌক্তিকতা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। এই ভিডিয়ো বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার এক মহিলার মুখ থেকে হিজাব টেনে নামানোর কয়েক দিন পরেই ভাইরাল হয়।

    পর্দা প্রথার বিপক্ষে হলেও নীতীশের কাজ সমর্থন করেন না জাভেদ (PTI File Photo)
    পর্দা প্রথার বিপক্ষে হলেও নীতীশের কাজ সমর্থন করেন না জাভেদ (PTI File Photo)

    বৃহস্পতিবার, জাভেদ টুইট করে একটি ব্যাখ্যাও দিয়েছেন। তিনি জানিয়েছেন যে এই বিষয়ে তিনি নিজের অবস্থানে অটল থাকলেও, মন্ত্রীর কাজটি তিনি সমর্থন করেন না। সম্প্রতি SOA লিটারারি ফেস্টিভ্যালের তৃতীয় সংস্করণে বক্তব্য রাখতে গিয়ে, জাভেদ এক প্রশ্নের উত্তরে বলেন যে একজন মহিলা মুখ ঢাকলে তিনি কি কম শক্তিশালী হন? জাভেদ প্রশ্ন তোলেন মহিলাদের হিজাব পরার যুক্তি কী? তিনি জানতে চান, মুখ ঢাকার মানে কি মহিলাটি নিজের মুখ দেখাতে 'লজ্জা' পান?

    নভেম্বরে অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানে তাঁকে প্রশ্ন করা হয়েছিল, ‘আপনি বলেছেন যে আপনি এমন মহিলাদের দ্বারা বড় হয়েছেন যারা কখনও বোরখা পরেননি। তাহলে, আপনার মতে, তারা সকলেই শক্তিশালী মহিলা ছিলেন। কিন্তু নিজেকে ঢেকে রাখলে কীভাবে একজন মহিলা কম শক্তিশালী হন?’

    এই প্রশ্নের উত্তরে জাভেদ বলেছিলেন, 'না, এটি একটি শক্তিশালী মহিলা হওয়ার বিষয় নয়...আমি বুঝতে পারি আপনি কোথা থেকে আসছেন। কেন আপনার নিজের মুখ নিয়ে লজ্জিত হওয়া উচিত। কেন হবেন? আমি বিশ্বাস করি যে খোলামেলা পোশাক - তা পুরুষরা পরুক বা মহিলারা - মর্যাদাপূর্ণ দেখায় না। যদি কোনও পুরুষ অফিসে বা কলেজে স্লিভলেস শার্ট বা শর্টস পরে আসেন, তবে তা ভালো কিছু নয়। তাঁর শালীনভাবে পোশাক পরা উচিত। এবং একজন মহিলাকেও শালীনভাবে পোশাক পরা উচিত।'

    জাভেদ আরও বলেন, যদি কোনও মহিলা মনে করেন যে তিনি নিজের ইচ্ছায় মুখ ঢেকে রাখেন, তবে তিনি 'ব্রেইনওয়াশড'। কিন্তু কী কারণে তিনি মুখ ঢাকেন? তাঁর মুখে এমন কী আছে যা অশ্লীল, কুরুচিপূর্ণ, অসম্মানজনক যে এটি ঢাকা হচ্ছে? কেন? এর কারণ কী? যদি তাকে পছন্দের সুযোগ দেওয়া হয়, তবে তিনি ব্রেইনওয়াশড। যদি তিনি বলেন যে তিনি এটি নিজের ইচ্ছায় করছেন, তবে তিনি ব্রেইনওয়াশড।

    জাভেদ আরও বলেন, তিনি জানেন যে কেউ কেউ হয়ত এর প্রশংসা করবে। যদি তাকে একা ছেড়ে দেওয়া হয়, তবে কেন কেউ মুখ ঢাকবে? তিনি কি তার মুখ ঘৃণা করেন? তিনি কি তার মুখ নিয়ে লজ্জিত? কী? কেন?'

    জাভেদ আখতার বৃহস্পতিবার তার টুইটে লিখেছেন, 'যারা আমাকে সামান্য হলেও চেনেন, তারা জানেন আমি পর্দার ঐতিহ্যবাহী ধারণার কতটা বিরোধী, কিন্তু তার মানে এই নয় যে আমি মিঃ নীতীশ কুমার একজন মুসলিম মহিলা ডাক্তারের সাথে যা করেছেন তা কল্পনাতেও গ্রহণ করতে পারি। আমি এর তীব্র নিন্দা করি। মিঃ নীতীশ কুমার ওই মহিলার কাছে নিঃশর্ত ক্ষমা চান।'

    নভেম্বরের অনুষ্ঠানের একটি ক্লিপ রেডিটে শেয়ার করা হয়েছিল। প্রতিক্রিয়া জানাতে গিয়ে একজন ব্যক্তি বলেছিলেন, 'অবশেষে, কিছু যৌক্তিক উত্তর। ব্রেইনওয়াশড লোকেরা বিশ্বাস করে না যে তারা ব্রেইনওয়াশড।' একজন রেডিট ব্যবহারকারী লিখেছেন, 'নিখুঁতভাবে বর্ণনা করা হয়েছে! আসুন তাদের বড় হওয়ার জন্য একটি মুক্ত পরিবেশ দিই এবং তারপরে তাদের সেই পছন্দগুলি দিই।

    অন্য একজন ব্যক্তি লিখেছেন, 'আমি জাভেদ আখতারকে ভালোবাসি, তার ধারণাগুলো সুন্দর। তিনি অতীত এবং পুরনো, অকেজো মতাদর্শে আটকে থাকা তরুণ এবং বয়স্ক প্রজন্মের মন খোলার চেষ্টা করছেন।'

    বিহারের মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার প্রসঙ্গে

    সম্প্রতি, বিহারের এক নতুন নিযুক্ত AYUSH ডাক্তার হতবাক হয়ে যান যখন মুখ্যমন্ত্রী নীতীশ কুমার তার নিয়োগপত্র গ্রহণ করার সময় তার মুখ থেকে হিজাব টেনে নামিয়ে দেন। ঘটনাটি ঘটে মুখ্যমন্ত্রীর সচিবালয় সংবাদে, যেখানে ১,০০০ জনেরও বেশি AYUSH ডাক্তারকে নিয়োগপত্র দেওয়া হচ্ছিল। তাদের মধ্যে, ১০ জন নিয়োগপ্রাপ্তকে মুখ্যমন্ত্রী হাতে চিঠি তুলে দেন, বাকিরা অনলাইনে পেয়েছেন।

    এনাদের মধ্যে নুসরত পারভিন হিজাব পরে এসেছিলেন, তখন ৭৫ বছর বয়সী মুখ্যমন্ত্রী ঝুঁকে হিজাবটি টেনে নামিয়ে দেন। প্রত্যক্ষদর্শী এক কর্মকর্তা দ্রুত ওই হতভম্ব নিয়োগপ্রাপ্তকে সরিয়ে নিয়ে যান, যখন মুখ্যমন্ত্রীর পাশে দাঁড়িয়ে থাকা উপ-মুখ্যমন্ত্রী সমরাট চৌধুরীকে মুখ্যমন্ত্রীর হাত ধরে টানতে দেখা যায়, যেমনটি PTI সংবাদ সংস্থা জানিয়েছে।

