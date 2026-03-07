Edit Profile
    এখন কেমন আছেন সলমন খানের বাবা? সেলিমের স্বাস্থ্য নিয়ে আপডেট দিলেন বন্ধু জাভেদ

    বলিউডের বর্ষীয়ান লেখক ও সলমন খানের বাবা সেলিম খানকে সপ্তাহখানেক আগে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। খান পরিবারের তরফ থেকে সেলিমের স্বাস্থ্য নিয়ে চরম নীরাবতা। এদিকে এতদিন পরেও হাসপাতাল থেকে ছাড়া না পাওয়ায় উদ্বিঘ্ন ভাইজানের ভক্তরা। এবার সেলিম খানের বন্ধু জাভেদ আখতার তাঁর স্বাস্থ্য সম্পর্কে আপডেট দিয়েছেন।

    Published on: Mar 07, 2026 9:11 AM IST
    By Tulika Samadder
    সলমন খানের বাবা সেলিম খান গত কয়েকদিন ধরে হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন। সেলিম খানের শারীরিক অবস্থা নিয়ে দুশ্চিন্তায় রয়েছেন সলমন খানের ভক্তরা। সেলিম খানের বন্ধু, গীতিকার ও লেখক জাভেদ আখতার এবার সেলিমের শারীরিক অবস্থা সম্পর্কে আপডেট দিয়েছেন।

    কেমন আছেন সেলিম খান?
    জাভেদ আখতার বলেন, সেলিম খানের শারীরিক অবস্থা অনেক ভালো। বলেন, তিনি এখন ভালো আছেন। জাভেদ আখতার সম্প্রতি দিল্লিতে একটি অনুষ্ঠানে অংশ নিয়েছিলেন। এই সময় জাভেদ আখতার সেলিম খানের স্বাস্থ্য সম্পর্কে একটি আপডেট দেন। হিন্দুস্তান টাইমসের প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, জাভেদ আখতার জানান, সেলিম খান এখন সুস্থ আছেন।

    জাভেদ আখতার বলেন, ‘সেলিম এখন ভালো আছেন। তিনি সুস্থ আছেন এবং সুস্থ হয়ে উঠছেন। তিনি চেয়ারে বসে কথাও বলছেন এবং আমি বলতে চাই যে, তাঁর অবস্থার উন্নতি হচ্ছে।’ একটা সময় ছিল যখন সেলিম ও জাভেদকে বলিউডের সেরা জুটি হিসেবে বিবেচনা করা হত। দুজনে একসঙ্গে অনেক সিনেমা লিখেছেন। এই ছবিগুলির মধ্যে রয়েছে বলিউডের অন্যতম সেরা ছবি শোলে।

    সেলিম-জাভেদের জনপ্রিয় জুটি সেলিম-জাভেদের একটি ডকুসিরিজও অ্যামাজন প্রাইম ভিডিয়োতে পাওয়া যাবে। এই ডকুসিরিজের নাম অ্যাংরি ইয়ং মেন। এই সিরিজের তিনটি পর্ব রয়েছে। একই সময়ে, এই সিরিজের আইএমডিবি রেটিং 7.7।

    সলমন খানের বাবাকে কবে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়?

    সেলিম খানকে ১৭ ফেব্রুয়ারি মুম্বইয়ের লীলাবতী হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছিল। জানা গিয়েছে, সেলিম খানের মস্তিষ্কে রক্তক্ষরণ হয়। সেলিম খানের সঙ্গে দেখা করতে হাসপাতালে এসেছিলেন বলিউডের অনেক তারকা। এই সেলিব্রিটিদের মধ্যে আমির খান, সঞ্জয় দত্ত এবং শাহরুখ খানের নামও রয়েছে।

