    কাঁধে গামছা, মাথায় টুপি পরে মসজিদে জাভেদ! ছবি ভাইরাল হতেই ক্ষুব্ধ গীতিকার

    জাভেদ আখতার, যিনি পূর্বে টুইটার নামে পরিচিত X-এ একটি ভুয়া AI-তৈরি ভিডিওর প্রতিক্রিয়ায়, যাতে তাকে টুপি পরা অবস্থায় দেখা যাচ্ছে, সেটিকে ‘আবর্জনা’ বলে মন্তব্য করেছেন।

    Published on: Jan 03, 2026 1:12 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা এখন যে কোনও মানুষের ছবি নিয়ে কাঁটা ছেড়া করা যায়। কিছুদিন আগেই বলি অভিনেত্রী কঙ্গনা রানাওয়াতের সঙ্গে ঘটেছে একই ঘটনা। সংসদে শাড়ির পরিবর্তে প্যান্ট স্যুট পরিহিত কঙ্গনার ছবি ভাইরাল হতেই ক্ষুব্ধ হন অভিনেত্রী। এবার ঠিক একই ঘটনা ঘটলো প্রবীণ গীতিকার জাভেদ আখতারের সঙ্গে।

    কাঁধে গামছা, মাথায় টুপি পরে মসজিদে জাভেদ!
    কাঁধে গামছা, মাথায় টুপি পরে মসজিদে জাভেদ!

    সাম্প্রতি সোশ্যাল মিডিয়ায় যে ছবিটি ভাইরাল হয়েছে সেখানে দেখা যাচ্ছে, চোখে সুরমা, মাথায় টুপি, গায়ে গামছা দিয়ে একেবারে মুসলিম সাজে মসজিদে নামাজ পড়তে যাচ্ছেন জাভেদ। খুব স্বাভাবিকভাবেই এই ছবিটি ভাইরাল হতেই অবাক হয়ে যান নেট দুনিয়ার বাসিন্দারা। অনেকে এও ভেবেছেন, মুসলিম নিয়ে এত বিতর্কের পর নিজেই কিনা এমন সাজে সাজলেন তিনি?

    কিন্তু ছবিটি যে একেবারেই সত্যি নয়, বরং কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার দ্বারা তৈরি করা হয়েছে এই ছবিটি। ভাইরাল ছবিটিকে আবর্জনা বলে দাবি করে এক্স হ্যান্ডেলে কড়া প্রতিবাদ জানালেন জাভেদ। তিনি লেখেন, সোশ্যাল মিডিয়ায় একটি ছবি ভাইরাল করা হয়েছে যেখানে দেখা গিয়েছে আমার মাথায় টুপি রয়েছে এবং আমি আল্লার শরণাপন্ন হয়েছি। যারা এই ছবিটি বানিয়েছে তাদের বিরুদ্ধে আমি আদালতে মামলা করছি।

    গীতিকার আরও বলেন, আমি সাইবার পুলিশকে এই বিষয়ে সমস্ত রিপোর্ট জমা দিয়েছি এবং ব্যাপারটি তদন্ত করার জন্য অনুরোধ জানিয়েছি। কে বা কারা এই ছবিটির পেছনে রয়েছে এবং আমার সুনাম নষ্ট করার চেষ্টা করছেন তাদের বিরুদ্ধে যাতে কড়া পদক্ষেপ নেয়া হয় সেই চেষ্টাই করবো আমি।

    প্রসঙ্গত, কিছুদিন আগেই আল্লাহ এবং ঈশ্বর নিয়ে মন্তব্য করতে গিয়ে আবার বিতর্ক তৈরি করেন জাভেদ আখতার। তিনি বলেছিলেন, আল্লাহ এবং ঈশ্বর যদি সর্বশক্তিমান হন তাহলে গাজাতেও তো আল্লাহ রয়েছেন। সেখানে যখন শিশুদের ছিন্নভিন্ন দেহ রাস্তায় পড়ে থাকতে তিনি দেখছেন তাহলে কেন কিছু করছেন না?

    শুধু তাই নয় তিনি আরও বলেন, আল্লাহর থেকে আমাদের প্রধানমন্ত্রী অনেক বেশি ভালো। অন্তত কিছু তো খেয়াল রাখেন। কেন সব আলোচনা ঈশ্বরে এসেই থেমে যাবে? এ কেমন ঈশ্বর যিনি মানুষকে মরতে দেখেও চুপ করে থাকেন? কেন কিছু করতে পারেন না তিনি? তাহলে এমন ঈশ্বরের থেকে তো আমাদের নরেন্দ্র মোদি অনেক বেশি ভালো বলেই আমি মনে করি

