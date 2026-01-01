Edit Profile
    হতে চলেছে অপেক্ষার অবসান, আগামী মাসেই মুক্তি পাবে জয়ার নতুন ছবি ‘ওসিডি’

    অবশেষে সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে বড় পর্দায় আসতে চলেছে জয়া আহসান অভিনীত ছবি ওসিডি। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির দিনক্ষণ জানিয়েছেন জয়া নিজেই। পোস্ট অনুযায়ী, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবিটি। ছবিটি নিয়ে ভীষণ আশাবাদী পরিচালক সৌকর্য।

    Published on: Jan 01, 2026 10:07 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    অবশেষে সমস্ত জটিলতা কাটিয়ে বড় পর্দায় আসতে চলেছে জয়া আহসান অভিনীত ছবি ‘ওসিডি’। ইতিমধ্যেই সোশ্যাল মিডিয়ায় ছবির দিনক্ষণ জানিয়েছেন জয়া নিজেই। পোস্ট অনুযায়ী, আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবিটি। ছবিটি নিয়ে ভীষণ আশাবাদী পরিচালক সৌকর্য।

    আগামী মাসেই মুক্তি পাবে জয়ার নতুন ছবি 'ওসিডি'
    আগামী মাসেই মুক্তি পাবে জয়ার নতুন ছবি ‘ওসিডি’

    ছবির গল্প প্রসঙ্গে

    একটি শিশুর গোটা জীবন কিভাবে একটি তিক্ত অভিজ্ঞতা নষ্ট করে দিতে পারে, সেটাই দেখানো হয়েছে এই ছবির মাধ্যমে। এই ছবিতে জয়া এমন একজন চিকিৎসকের ভূমিকায় অভিনয় করবেন যিনি নিজেই এমন একটি অভিজ্ঞতার শিকার। জয়ার চরিত্রের নাম শ্বেতা, যে সবসময় নিজের অতীতের তাড়া খেয়ে বেড়ায়।

    একদিন এক রোগী হঠাৎ করেই জয়ার অতীতের কথা জেনে যায়, যার ফলে সেই রোগীকে জীবন থেকে সরিয়ে ফেলতে বিন্দুমাত্র চিন্তা করে না জয়া ওরফে শ্বেতা। এই ভাবেই ধীরে ধীরে সে প্রতিটি মানুষকে মারতে থাকে যারা তার বিপরীতে চলে যায়। তারপর? সেটাই দেখানো হবে ছবিটিতে।


    এই ছবি প্রসঙ্গে সংবাদ মাধ্যমকে দেওয়া সাক্ষাৎকারে পরিচালক সৌকর্য বলেন, ‘এই সিনেমাটিতে এমন অনেক মানুষের কথা তুলে ধরা হয়েছে যারা প্রতিনিয়ত এমন কিছু ঘটনার শিকার যা তারা কোনদিন মুখ ফুটে বলতে পারে না। আমি নিজেও এমন অনেক শিশুদের দেখেছি যারা পরিবারকে পাশে না পেয়ে চুপ করে যায়। অন্যদিকে অপরাধীরা, বুক ফুলিয়ে ঘুরে বেড়ায় সমাজে। মাঝখান থেকে একটি গোটা জীবন নষ্ট হয়ে যায় যার কোনও সমাধান নেই।’

    প্রসঙ্গত, সৌকর্যের সঙ্গে ‘ভূত পুরী’ ছবিতে এর আগে অভিনয় করেছেন জয়া। তবে এই সিনেমাটির শ্যুটিং ২০২১ সালে হলেও দুর্ভাগ্যবশত সিনেমাটি এখনও মুক্তির আলো দেখেনি। ছবিতে জয়া ছাড়া অভিনয় করেছেন কৌশিক সেন, অনুসূয়া মজুমদার এবং কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়।

    উল্লেখ্য, বাংলাদেশ নিয়ে জয়া আহসান চুপ করে থাকলেও ক্রিসমাস উপলক্ষে একটি ছবি পোস্ট করে জয়া লেখেন, ‘ভালো থাকুক পৃথিবী, সেরে উঠুক আমার শহর।’ তবে দিপু চাঁদ দাসের মৃত্যুর এতদিন পর জয়া সোশ্যাল মিডিয়ায় পোস্ট করেছেন দেখে কটাক্ষ করেন নেটিজেনরা।

