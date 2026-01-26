শৈশবের ভয়ঙ্কর স্মৃতি জন্ম দেয় খুনিকে,পরিচ্ছন্নতার নেশাই হয়ে ওঠে বদলার হাতিয়ার
বহু জটিলতা কাটিয়ে বড় পর্দায় মুক্তি পেতে চলেছে জয়া আহসান অভিনীত ওসিডি। আগামী ৬ ফেব্রুয়ারি বড় পর্দায় মুক্তি পাবে এই ছবিটি। সৌন্দর্য পরিচালিত এই ছবি মুক্তির আগে প্রকাশ্যে এলো ছবি ট্রেলার যা দেখে চমকে গিয়েছেন দর্শকরা।
প্রথমেই আসা যাক ওসিডি কথা প্রসঙ্গে। ওসিডি শব্দের অর্থ অফসেসিভ কম্পালশন ডিজঅর্ডার। একটি মানুষ যদি শৈশবে মারাত্মক খারাপ ঘটনার সাক্ষী থাকে তাহলে সেই মানুষটির মনে তৈরি হয় এমন একটি ক্ষত যা পরবর্তীকালে তাকে করে তুলতে পারে খুনি।
ট্রেলারে দেখানো হয়েছে, শৈশবের একটি খারাপ স্মৃতি একটা মানুষের জীবন কিভাবে নষ্ট করে দিতে পারে। এই পুরো গল্প বানানো হয়েছে এমন একটি শিশুর দৃষ্টিভঙ্গি দিয়ে যে ছোটবেলায় নির্যাতিত হয়েছে। তবে সেই প্রতিশোধ ছোটবেলায় নিতে এসে পারিনি ঠিকই, কিন্তু সেই প্রতিশোধের আগুনে ধীরে ধীরে নিজেকে তৈরি করেছে সে।
ছবিতে শ্বেতা নামের চিকিৎসকের ভূমিকায় অভিনয় করেছেন জয়া আহসান। শ্বেতার অতীত সম্পর্কে যখন এক রোগী জেনে যায়, তখন তার মারাত্মক পরিণতি হয়। ভালোবাসার মানুষ থেকে শুরু করে বাড়িওয়ালি, সকলকেই নিজের শত্রু মনে করে সে। এরমধ্যে তার মনে চলতে থাকা পরিচ্ছন্নতার রোগ যেন আরো বেশি বাসা বেধে যায়।
এই সিনেমায় জয়া ছাড়া অভিনয় করতে দেখা যাবে কনীনিকা বন্দ্যোপাধ্যায়, কৌশিক সেন, অনুসূয়া মজুমদারকে। এই সিনেমার হাত ধরেই বড় পর্দায় পা রাখতে চলেছে ভুতু ওরফে আর্শিয়া মুখোপাধ্যায়। আর্শিয়া জয়ার ছোটবেলার চরিত্রে অভিনয় করবেন।
সবমিলিয়ে এই ট্রেলার বলবে এমন অনেক অজানা কথা, এমন অনেক অজানা গল্প যা হয়তো বর্তমান সমাজের সঙ্গে ভীষণভাবে সম্পর্কযুক্ত। বহু মানুষের ছোটবেলায় ঘটে যাওয়া এমন অনেক দুর্ঘটনা তাকে সারা জীবন তাড়া করে বেড়ায়, কেউ সেটা বলতে পারে কেউ আবার পারে না। কিন্তু ক্ষত থেকেই যায়।
