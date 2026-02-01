আর্শিয়া সঙ্গে কাজের আগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন জয়া! 'যখন জানায় ‘ভূতু’…', যা বললেন তিনি

আর্শিয়া সঙ্গে কাজের আগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন জয়া! 'যখন জানায় ‘ভূতু’…', যা বললেন তিনি
সৌকর্য ঘোষালের নতুন ছবি ওসিডি খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চলেছে। এই ছবিতে অন্যতম মুখ্যভূমিকায় রয়েছেন জয়া আহসান। আর তাঁর সঙ্গে এই ছবিতে অন্যতম গুরত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে ছোটপর্দার 'ভূতু' আর্শিয়া মুখোপাধ্যায়।
তাঁর সঙ্গে কাজ করে খুবই উচ্ছ্বসিত জয়া। তিনি জানান বাংলাদেশে অনেকেই 'ভূতু' ফ্যান। তাই আর্শিয়া ছবিতে থাকছে শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সংবাদ মাধ্যমের সামনে জয়া এই প্রসঙ্গে আর্শিয়া বলেন, ‘জানো বাংলাদেশে তোমার কত ফ্যান। ‘ওসিডি’ ট্রেলার দেখে সবাই ‘ভূতু’ ‘ভূতু’ করছে। আমাকে সৌকর্য যখন জানায় ‘ভূতু’ কাজ করছে আমি খুব খুশি হয়ে যাই। এত মিষ্টি মেয়ে। আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করে খুবই খুশি। আর এত ভালো কাজ করেছে ও।’
কিন্তু জয়ার মতো অভিনেত্রীর সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করে ‘ভূতু’ আর্শিয়া কতটা খুশি? এই প্রশ্নে সে জানায়, ‘যখন কাজটা হয়েছিল আমি তো খুব ছোট ছিলাম। কিন্তু আমার নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছিল। এমন একটা ছবিতে এমন সব গুনী মানুষদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে। এটা সত্যি আমার সৌভাগ্য। পাশে দাঁড়িয়ে আছি এটাই আমার সৌভাগ্য।’
তাঁর কথার রেশ টেনে জয়া বলেন, ‘আমার মজা লাগছে আমার ছোটবেলা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।’ আসলে এই ছবিতে জয়ার ছোটবেলার চরিত্রে দেখা মিলবে আর্শিয়ার। তারপর তাঁরা নিজেদের মধ্যে নানা কথপোকথন করেন। আর্শিয়া জানায় সামনেই সে মাধ্যমিক দেবে।
