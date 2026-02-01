Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    আর্শিয়া সঙ্গে কাজের আগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন জয়া! 'যখন জানায় ‘ভূতু’…', যা বললেন তিনি

    সৌকর্য ঘোষালের নতুন ছবি ওসিডি খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চলেছে। এই ছবিতে অন্যতম মুখ্যভূমিকায় রয়েছেন জয়া আহসান। আর তাঁর সঙ্গে এই ছবিতে অন্যতম গুরত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে ছোটপর্দার 'ভূতু' আর্শিয়া মুখোপাধ্যায়।

    Published on: Feb 01, 2026 8:20 PM IST
    By Sayani Rana
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    সৌকর্য ঘোষালের নতুন ছবি ওসিডি খুব তাড়াতাড়ি মুক্তি পেতে চলেছে। এই ছবিতে অন্যতম মুখ্যভূমিকায় রয়েছেন জয়া আহসান। আর তাঁর সঙ্গে এই ছবিতে অন্যতম গুরত্বপূর্ণ চরিত্রে দেখা যাবে ছোটপর্দার 'ভূতু' আর্শিয়া মুখোপাধ্যায়।

    আর্শিয়া সঙ্গে কাজের আগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন জয়া! 'যখন জানায় ‘ভূতু’…', যা বললেন তিনি
    আর্শিয়া সঙ্গে কাজের আগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন জয়া! 'যখন জানায় ‘ভূতু’…', যা বললেন তিনি

    আরও পড়ুন: নয়া বাজেটে কন্টেন্ট ক্রিয়েশনের জন্য বরাদ্দ দশ হাজার কোটি টাকা! ‘মৌলিক কাজ একটু হলেও ধাক্কা খাবে…’, যা বললেন ঝিলাম-কিরণরা

    তাঁর সঙ্গে কাজ করে খুবই উচ্ছ্বসিত জয়া। তিনি জানান বাংলাদেশে অনেকেই 'ভূতু' ফ্যান। তাই আর্শিয়া ছবিতে থাকছে শুনে খুবই উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলেন তিনি। সংবাদ মাধ্যমের সামনে জয়া এই প্রসঙ্গে আর্শিয়া বলেন, ‘জানো বাংলাদেশে তোমার কত ফ্যান। ‘ওসিডি’ ট্রেলার দেখে সবাই ‘ভূতু’ ‘ভূতু’ করছে। আমাকে সৌকর্য যখন জানায় ‘ভূতু’ কাজ করছে আমি খুব খুশি হয়ে যাই। এত মিষ্টি মেয়ে। আমি ওঁর সঙ্গে কাজ করে খুবই খুশি। আর এত ভালো কাজ করেছে ও।’

    কিন্তু জয়ার মতো অভিনেত্রীর সঙ্গে স্ক্রিন শেয়ার করে ‘ভূতু’ আর্শিয়া কতটা খুশি? এই প্রশ্নে সে জানায়, ‘যখন কাজটা হয়েছিল আমি তো খুব ছোট ছিলাম। কিন্তু আমার নিজেকে ধন্য মনে হচ্ছিল। এমন একটা ছবিতে এমন সব গুনী মানুষদের সঙ্গে কাজ করতে পেরে। এটা সত্যি আমার সৌভাগ্য। পাশে দাঁড়িয়ে আছি এটাই আমার সৌভাগ্য।’

    আরও পড়ুন: বিয়ের সারলেন অনুজয়! জানেন পাত্রী দেবারতি কী করেন? সোহিনী-শোভন সহ আর কে কে এল তাঁদের বিয়েতে?

    তাঁর কথার রেশ টেনে জয়া বলেন, ‘আমার মজা লাগছে আমার ছোটবেলা আমার পাশে দাঁড়িয়ে আছে।’ আসলে এই ছবিতে জয়ার ছোটবেলার চরিত্রে দেখা মিলবে আর্শিয়ার। তারপর তাঁরা নিজেদের মধ্যে নানা কথপোকথন করেন। আর্শিয়া জানায় সামনেই সে মাধ্যমিক দেবে।

    News/Entertainment/আর্শিয়া সঙ্গে কাজের আগে উচ্ছ্বসিত হয়ে পড়েছিলেন জয়া! 'যখন জানায় ‘ভূতু’…', যা বললেন তিনি
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes