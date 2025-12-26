‘শান্তি আসুক দেশে...’, দিপু দাসের মৃত্যুতে সরব জয়া, দিলেন বিশেষ বার্তা

‘শান্তি আসুক দেশে...’, দিপু দাসের মৃত্যুতে সরব জয়া, দিলেন বিশেষ বার্তা
চলতি মাসেই বাংলাদেশের এক হিন্দুকে যেভাবে মেরে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় মৌলবাদীরা, তাতে কার্যত চমকে যায় গোটা বিশ্বের মানুষ। বাংলাদেশের মতো সুজলা সুফলা একটি দেশের এত দুরবস্থা যেন সহ্য করা যায় না।
চলতি মাসেই বাংলাদেশের এক হিন্দুকে যেভাবে মেরে গায়ে আগুন লাগিয়ে দেয় মৌলবাদীরা, তাতে কার্যত চমকে যায় গোটা বিশ্বের মানুষ। বাংলাদেশের মতো সুজলা সুফলা একটি দেশের এত দুরবস্থা যেন সহ্য করা যায় না। বাংলাদেশে হিন্দু নির্যাতনের ঘটনা নিয়ে যখন সরব গোটা বিশ্ব সহ গোটা ভারতবর্ষ ঠিক তখনই বাংলাদেশের কিছু নামি অভিনেতা অভিনেত্রীদের নীরব থাকায় সরব হয় নেট দুনিয়ার মানুষ।
বাংলাদেশের যে অভিনেতা-অভিনেত্রীরা ভারতে এসে ব্যাপক জনপ্রিয়তা অর্জন করেছেন তাদের মধ্যে অন্যতম হলেন জয়া আহসান। বাংলাদেশের উত্তপ্ত পরিস্থিতি নিয়ে এতদিন তিনি চুপ থাকলেও অবশেষে বড়দিনের শুভেচ্ছাবার্তার মধ্যেই নিজের দেশের প্রতি শান্তির বার্তা জানালেন তিনি।
আরও পড়ুন: 'তিন দিনের মধ্যে তোমরা সুখবর... ', তবে কি আবার গর্ভবতী মধুবনী?
জয়া লেখেন, ‘বড়দিনে শান্তি আসুক দেশে, সারা পৃথিবীতে।’ ব্যাস শুধু এইটুকুই লিখেছেন তিনি। কিন্তু এই কয়েকটি শব্দের মধ্যেই তিনি বুঝিয়ে দিয়েছেন বাংলাদেশের নৃশংস ঘটনার তীব্র প্রতিবাদ জানাচ্ছেন তিনি। হয়তো একজন শিল্পী হওয়ার সুবাদে নিজেকে কিছুটা গণ্ডির মধ্যে রাখতে হয় তাই সব সময় সরব হতে পারেন না তিনি তবে দিপু দাসের হত্যার কাণ্ডে তিনিও বেশ মর্মাহত সেকথা হাবেভাবে বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি।
প্রসঙ্গত, সোশ্যাল মিডিয়ায় অভিনেত্রী যে ছবিগুলি পোস্ট করেছেন সেখানে দেখা যাচ্ছে বড়দিন উপলক্ষে নিজের বাড়িটি বেশ সুন্দর করেই সাজিয়েছেন তিনি। নিজেকেও সাজিয়েছেন পাশ্চাত্য লুকে। তবে আনন্দে মেতে থাকলেও মনে মনে তিনি ভীষণ চিন্তিত কারণ এই দুই বাংলার মানুষদের নিয়েই যে তাঁর সবকিছু।
আরও পড়ুন: 'ঋত্বিক কী করে রাজি হলেন...?' ‘কর্মা কোর্মা’-কে ‘অখাদ্য সিরিজ’ বলে দাবী তসলিমার
তবে শুধু জয়া একা নন, টলিউড ইন্ডাস্ট্রির একাধিক তারকা দিপু দাসের এই ঘটনায় ভীষণভাবে মর্মাহত। আরও বেশি মর্মাহত ছায়ানট ধ্বংস হয়ে যাওয়ার ঘটনা দেখে। যে প্রতিষ্ঠান একসময় বাংলাদেশের শিক্ষা এবং সংস্কৃতি বহন করত সেই প্রতিষ্ঠানের করুণ পরিণতি যেন একেবারেই মেনে নিতে পারছেন না কেউ।
প্রসঙ্গত, চলতি বছরে ‘ডিয়ার মা’, ‘পুতুল নাচের ইতিকথা’, ‘উৎসব’ সহ একাধিক ছবিতে অভিনয় করেছেন জয়া। ‘অর্ধাঙ্গিনী’ সিনেমায় জয়ার অভিনয় দেখে বারবার মুগ্ধ হয়েছেন এপার বাংলার মানুষ। আগামী বছরেই ‘অর্ধাঙ্গিনী ২’ ছবি মুক্তি পাবে, যে ছবিতে অভিনয় করতে দেখা যাবে তাঁকে।