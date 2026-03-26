Jaya Bachchan: ‘সময় কাটবেন মানে? আমি ওয়েলে নেমে যাব’, সংসদে জয়া বচ্চনের হুঙ্কার! হারালেন মেজাজ

Jaya Bachchan: ‘সময় কাটবেন মানে? আমি ওয়েলে নেমে যাব’, সংসদে জয়া বচ্চনের হুঙ্কার! হারালেন মেজাজ
তাঁর জন্য নির্ধারিত ৩ মিনিট সময়। রূপান্তরকামী বিল নিয়ে বক্তব্য় রাখতে গিয়ে বিরোধিদের হট্টগোলের মাঝে পড়েন জয়া। খিটখিটে মেজাজের জন্য পরিচিত বচ্চন ঘরণী খচে লাল, বচসায় জড়ালেন রাজ্য়সভার চেয়ারের দায়িত্বে থাকা সাংসদ দীনেশ শর্মার সঙ্গে।
বুধবার রাজ্যসভায় রূপান্তরকামী বিল নিয়ে বিতর্কের সময় এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। একদিকে বিলের বিরোধিতা, অন্যদিকে সভার সদস্যদের বিশৃঙ্খলা— সব মিলিয়ে জয়া বচ্চনকে দেখা গেল চরম আক্রমণাত্মক মেজাজে। পাপারাৎজিদের জন্য তিনি রাগী আন্টি, কিন্তু রাজ্যসভাতেও সেইরকমই রণংদেহী মেজাজে পাওয়া গেল বচ্চন ঘরণীকে।
‘বাচ্চারা বসে পড়ো’- দিলেন শৃঙ্খলার পাঠ:
বক্তব্য শুরু করার সময় জয়া বচ্চন আগামীকালের (বৃহস্পতিবার) রাম নবমীর শুভেচ্ছা জানান। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মাঝেই অন্য প্রান্তের সদস্যরা কথা বলতে শুরু করলে তিনি বিরক্ত হন। বাধা পেয়ে তিনি সরাসরি ধমকের সুরে বলেন— ‘বাচ্চারা বসে পড়ো'। তিনি রাজ্যসভায় নির্দিষ্ট সেশন পরিচালনা করছিলেন উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার সাংসদ দীনেশ শর্মা। জয়া তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন, ‘যদি অন্য কেউ কথা বলে তবে মনোযোগ ঘুরে যায়। আমি যখন কথা বলছি, তখন সবার নজর আমার দিকেই থাকা উচিত।’
চেয়ারের সঙ্গে সংঘাত:
সময় কমে আসছে বলে ডঃ দিনেশ শর্মা জয়া বচ্চনকে সতর্ক করলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। জয়া সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন: ‘আপনি কীভাবে আমার সময় কেড়ে নিতে পারেন? আমি ওয়েলে (সংসদের মাঝখানের খোলা জায়গা) নেমে যাব।’ দীনেশ শর্মা তাঁকে মূল বিষয়ে ফিরতে বলেন, জয়া পালটা যুক্তি দেন যে তাঁর কথা বলার সময় নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার সভার প্রধানের হাতেই থাকা উচিত।
রূপান্তরকামী বিল নিয়ে কড়া অবস্থান:
ব্যক্তিগত সংঘাতের বাইরেও জয়া বচ্চন মূল বিলটি নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন: তাড়াহুড়ো কেন? বিলটি কেন এত তড়িঘড়ি আনা হলো? এটি নিয়ে গভীর আলোচনা ও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।
ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: তিনি মনে করিয়ে দেন, প্রাচীনকালে রূপান্তরকামীরা রাজপ্রাসাদে মহিলাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতেন। তখন তাঁরা নিরাপদ ছিলেন, কিন্তু আজ সরকার তাঁদের উপস্থিতিতে কেন ‘অনিরাপদ’ বোধ করছে? তিনি বিলটি প্রত্যাহার করে বাদল অধিবেশনে পুনরায় বিবেচনার জন্য আনার আর্জি জানান।
বিরোধীদের একজোট প্রতিবাদ:
জয়া বচ্চনের সুরেই সুর মিলিয়ে শশী থারুরও এই বিলটিকে অত্যন্ত ‘পশ্চাৎপদ’ (Regressive) বলে অভিহিত করেছেন। বিরোধী দলগুলোর দাবি, বিলটিকে সংসদের সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক।
প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার।