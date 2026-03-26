Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    Jaya Bachchan: ‘সময় কাটবেন মানে? আমি ওয়েলে নেমে যাব’, সংসদে জয়া বচ্চনের হুঙ্কার! হারালেন মেজাজ

    তাঁর জন্য নির্ধারিত ৩ মিনিট সময়। রূপান্তরকামী বিল নিয়ে বক্তব্য় রাখতে গিয়ে বিরোধিদের হট্টগোলের মাঝে পড়েন জয়া। খিটখিটে মেজাজের জন্য পরিচিত বচ্চন ঘরণী খচে লাল, বচসায় জড়ালেন রাজ্য়সভার চেয়ারের দায়িত্বে থাকা সাংসদ দীনেশ শর্মার সঙ্গে। 

    Mar 26, 2026, 18:00:43 IST
    By Priyanka Mukherjee
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    বুধবার রাজ্যসভায় রূপান্তরকামী বিল নিয়ে বিতর্কের সময় এক নজিরবিহীন পরিস্থিতির সৃষ্টি হলো। একদিকে বিলের বিরোধিতা, অন্যদিকে সভার সদস্যদের বিশৃঙ্খলা— সব মিলিয়ে জয়া বচ্চনকে দেখা গেল চরম আক্রমণাত্মক মেজাজে। পাপারাৎজিদের জন্য তিনি রাগী আন্টি, কিন্তু রাজ্যসভাতেও সেইরকমই রণংদেহী মেজাজে পাওয়া গেল বচ্চন ঘরণীকে।

    ‘সময় কাটবেন মানে? আমি ওয়েলে নেমে যাব’, সংসদে জয়া বচ্চনের হুঙ্কার! হারালেন মেজাজ (Sansad TV )
    ‘বাচ্চারা বসে পড়ো’- দিলেন শৃঙ্খলার পাঠ:

    বক্তব্য শুরু করার সময় জয়া বচ্চন আগামীকালের (বৃহস্পতিবার) রাম নবমীর শুভেচ্ছা জানান। কিন্তু তাঁর বক্তব্যের মাঝেই অন্য প্রান্তের সদস্যরা কথা বলতে শুরু করলে তিনি বিরক্ত হন। বাধা পেয়ে তিনি সরাসরি ধমকের সুরে বলেন— ‘বাচ্চারা বসে পড়ো'। তিনি রাজ্যসভায় নির্দিষ্ট সেশন পরিচালনা করছিলেন উত্তরপ্রদেশ থেকে রাজ্যসভার সাংসদ দীনেশ শর্মা। জয়া তাঁর উদ্দেশ্যে বলেন, ‘যদি অন্য কেউ কথা বলে তবে মনোযোগ ঘুরে যায়। আমি যখন কথা বলছি, তখন সবার নজর আমার দিকেই থাকা উচিত।’

    চেয়ারের সঙ্গে সংঘাত:

    সময় কমে আসছে বলে ডঃ দিনেশ শর্মা জয়া বচ্চনকে সতর্ক করলে তিনি ক্ষিপ্ত হয়ে ওঠেন। জয়া সরাসরি চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেন: ‘আপনি কীভাবে আমার সময় কেড়ে নিতে পারেন? আমি ওয়েলে (সংসদের মাঝখানের খোলা জায়গা) নেমে যাব।’ দীনেশ শর্মা তাঁকে মূল বিষয়ে ফিরতে বলেন, জয়া পালটা যুক্তি দেন যে তাঁর কথা বলার সময় নিয়ন্ত্রণ করার অধিকার সভার প্রধানের হাতেই থাকা উচিত।

    রূপান্তরকামী বিল নিয়ে কড়া অবস্থান:

    ব্যক্তিগত সংঘাতের বাইরেও জয়া বচ্চন মূল বিলটি নিয়ে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন তোলেন। তিনি বলেন: তাড়াহুড়ো কেন? বিলটি কেন এত তড়িঘড়ি আনা হলো? এটি নিয়ে গভীর আলোচনা ও যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।

    ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট: তিনি মনে করিয়ে দেন, প্রাচীনকালে রূপান্তরকামীরা রাজপ্রাসাদে মহিলাদের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকতেন। তখন তাঁরা নিরাপদ ছিলেন, কিন্তু আজ সরকার তাঁদের উপস্থিতিতে কেন ‘অনিরাপদ’ বোধ করছে? তিনি বিলটি প্রত্যাহার করে বাদল অধিবেশনে পুনরায় বিবেচনার জন্য আনার আর্জি জানান।

    বিরোধীদের একজোট প্রতিবাদ:

    জয়া বচ্চনের সুরেই সুর মিলিয়ে শশী থারুরও এই বিলটিকে অত্যন্ত ‘পশ্চাৎপদ’ (Regressive) বলে অভিহিত করেছেন। বিরোধী দলগুলোর দাবি, বিলটিকে সংসদের সিলেক্ট কমিটিতে পাঠানো হোক।

      প্রিয়াঙ্কা মুখোপাধ্যায় হিন্দুস্তান টাইমস বাংলার একজন অভিজ্ঞ কন্টেন্ট প্রোডিউসার। বিগত এক দশকেরও বেশি সময় ধরে তিনি সাংবাদিকতার জগতের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। ২০১৪ সালে তাঁর পেশাদার জীবন শুরু এবং প্রথম দিন থেকেই তাঁর বিচরণক্ষেত্র হলো বিনোদন জগৎ। টলিউড থেকে বলিউড— বিনোদন সাংবাদিকতায় তাঁর লেখনী ও অভিজ্ঞতা পাঠকদের কাছে অত্যন্ত সমাদৃত। পেশাদার অভিজ্ঞতা: ১২ বছরের দীর্ঘ সাংবাদিকতা জীবনে প্রিয়াঙ্কা প্রথম ৫ বছর টেলিভিশন বা অডিও-ভিস্যুয়াল মাধ্যমে কাজ করেছেন। ২০১৯ সালে হিন্দুস্তান টাইমস বাংলা-র যাত্রার শুরু থেকেই তিনি এই প্রতিষ্ঠানের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ সদস্য। এখানেই তাঁর ডিজিটাল সাংবাদিকতার (Digital Journalism) হাতেখড়ি। বর্তমানে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মে বিনোদন সংক্রান্ত খবর, ফিচার এবং ইন-ডেপথ স্টোরি তৈরিতে তিনি বিশেষ পারদর্শী। শিক্ষাগত যোগ্যতা: সাংবাদিকতা ও গণজ্ঞাপন (Journalism & Mass Communication) নিয়ে প্রিয়াঙ্কা তাঁর স্নাতক স্তরের পড়াশোনা সম্পন্ন করেছেন বিদ্যাসাগর কলেজ থেকে। এরপর কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একই বিষয়ে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেন। ব্যক্তিগত পছন্দ ও নেশা: পেশাগতভাবে বিনোদন সাংবাদিক হলেও প্রিয়াঙ্কার হৃদয়ের এক বড় অংশ জুড়ে রয়েছে ক্রীড়া জগত। সব ধরণের খেলা দেখতে তিনি ভীষণ ভালোবাসেন। কাজের বাইরে তাঁর অবসর কাটে বইয়ের পাতায় ডুবে থেকে। এছাড়া অজানাকে জানতে দেশ-বিদেশে ঘুরে বেড়ানো তাঁর অন্যতম নেশা।Read More

    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2026 HindustanTimes