    শাশুড়ি-বউমার নেই বনিবনা, সম্পর্ক আদায়-কাঁচকলায়! কিন্তু বড়লোক কে বেশি, জয়া না ঐশ্বর্য?

    জয়া ও ঐশ্বর্যকে নিয়ে চর্চার কোনো শেষ নেই। দুজনকে নিয়ে কতই না খবর চারদিকে। কিন্তু জানেন কি, এই দুই বলিউড তারকার মধ্যে কে বেশি বড়লোক?

    Published on: Jan 13, 2026 3:43 PM IST
    By Tulika Samadder
    বচ্চন পরিবারের শাশুড়ি-বউমা জুটি, জয়া বচ্চন ও ঐশ্বর্য রাইকে নিয়ে চর্চার কোনো শেষ নেই। লোকমুখে শোনা যায় একেবারেই নাকি বনিবনা নেই দুজনের। মাঝে শোনা গিয়েছিল, শাশুড়ি জয়ার উপর বিরক্ত হয়ে নাকি, নিজের মায়ের কাছে চলে গিয়েছেন ঐশ্বর্য। আলাদা হয়ে গিয়েছেন বচ্চনদের থেকে। এমনকী অভিষেকের সঙ্গে ডিভোর্সের খবরও এসেছিল। যদিও আজকাল স্বামীর সঙ্গে দেখা যায় রাই-সুন্দরীকে।

    জয়া না ঐশ্বর্য, কে বেশি বড়লোক?
    জয়া না ঐশ্বর্য, কে বেশি বড়লোক?

    ঐশ্বর্য-জয়া বলিউডে দাপটের সঙ্গে রাজত্ব করেছেন। কিন্তু জানেন কি, সম্পত্তির নিরিখে কে বেশি বিত্তশালী? প্রোজেক্ট পিছু কার পারিশ্রমিকই বা বেশি? তাহলে বলে রাখা যাক, জয়া বচ্চন এখনও ইন্ডাস্ট্রির সবচেয়ে ধনী সেলিব্রিটিদের একজন। পুত্রবধূ ঐশ্বর্য রাই বচ্চনের তুলনায়, তার মোট সম্পদের পরিমাণ তাঁর চেয়ে ২০% বেশি।

    একাধিক প্রতিবেদন অনুসারে, জয়া বচ্চন এবং অমিতাভ বচ্চনের সম্মিলিত সম্পদের পরিমাণ ১৫০০ কোটি টাকা। ২০২২-২৩ অর্থবর্ষে, তিনি তাঁর সম্পদের পরিমাণ ১.৬৩ কোটি টাকা ঘোষণা করেছিলেন। একই বছরে, বিগ বি-এর সম্পদের পরিমাণ ছিল ২৭৩ কোটি টাকা।

    জয়া এবং অমিতাভ বচ্চনের সম্মিলিত স্থাবর সম্পত্তির মূল্য ৮৪৯.১১ কোটি টাকা, যার মধ্যে স্থাবর সম্পত্তির পরিমাণ ৭২৯.৭৭ কোটি টাকা। জয়ার ব্যাংক ব্যালেন্স ১০,১১,৩৩,১৭২ টাকা, অমিতাভের ১২০,৪৫,৬২,০৮৩ টাকা বলে জানা যায়।

    জয়ার ৪০.৯৭ কোটি টাকার গয়না এবং ৯.৮২ লক্ষ টাকার একটি গাড়ি আছে বলেও তাঁরা জানিয়েছিলেন। তবে শাশুড়ির থেকে কোনো অংশে কম নন ঐশ্বর্যও। টাইমস অফ ইন্ডিয়ার এক প্রতিবেদন অনুসারে, রাই সুন্দরীর মোট সম্পদের পরিমাণ ৮০০ কোটি টাকারও বেশি।

    প্রতিটি সিনেমার জন্য ঐশ্বর্য ৬ থেকে ১০ কোটি টাকা পারিশ্রমিক নেন বলে জানা গিয়েছে। শুধু তাই নয়, ব্র্যান্ডের বিজ্ঞাপন প্রচারের থেকে তিনি ৬-৭ কোটি টাকা আয় করেন। বলিউডের অন্যতম সফল ব্যবসায়ীও তিনি।

    ২০২১ সালে ঐশ্বর্য একটি নিউট্রিশন বেসড হেলথকেয়ার কোম্পানিতে ৫ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন। এর পাশাপাশি, ঐশ্বর্য এবং তাঁর মা বেঙ্গালুরুতে অবস্থিত একটি প্রতিষ্ঠানেও ১ কোটি টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন।

