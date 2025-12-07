Jaya-Amitabh: স্বামীর পরকীয়া চর্চা, বিয়েতে বিশ্বাস হারিয়েছেন জয়া তবুও অমিতাভের কোন বিষয়টা আজও টানে?

পুরনো এক সাক্ষাৎকারে রাজনীতিবিদ ও অভিনেত্রী জয়া বচ্চন স্বীকার করেছিলেন তিনি ছেলে অভিষেক বচ্চন এবং মেয়ে শ্বেতা বচ্চন-নন্দার কঠোর মা ছিলেন। তবে রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি তারকা স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে তিনি তাঁর পুত্রবধূ ঐশ্বর্যর সাথে কঠোর আচরণ করেন না। তবুও, জয়া সর্বদা শৃঙ্খলার প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসী। নতুন সাক্ষাত্কারে, অভিনেত্রী একই বিষয়ে মুখ খুলেছেন, ব্যাখ্যা করেছেন যে শৃঙ্খলা কীভাবে জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।
বরখা দত্তের সঙ্গে তাঁর স্বামী অমিতাভ বচ্চন সম্পর্কে কথা বলার সময় জয়া বচ্চন বলেন, ‘তাঁর সম্পর্কে আমার সবচেয়ে ভাল লাগার জিনিস হল শৃঙ্খলা।’ হ্যাঁ, অমিতাভের এই গুণেই মুগ্ধ তাঁর স্ত্রী। ৫২ বছরের দাম্পত্য জীবন শেষে বিয়ে নিয়ে বিতৃষ্ণা জন্মেছে জয়ার মনে। হালে এক সাক্ষাৎকারে জয়া বলেছেন, ‘বিয়ে হল সেকেলে প্রতিষ্ঠান’। তিনি জীবনে ডিসিপ্লিন নিয়ে কতটা কড়া তা স্পষ্ট করেন জয়া। বলেন, ‘আমি খুব কঠোর মা ছিলাম।’ যখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে তার বাচ্চারা ছোটবেলায় তাকে ভয় পেত কিনা, জয়া উত্তর দিয়েছিলেন, অবশ্যই। আজও আমার মনে হয়, হতে পারে আজকের জমানায় সেটা ভুল কিন্তু ছোট বাচ্চারা বেয়াদপি করলে আমার মনে হয় দু-চার ঘা দিয়ে দেওয়া উচিত, যাতে ওরা নিজেদের ভুলটা বুঝে পারে।'