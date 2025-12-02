Edit Profile
crown
Subscribe Now
Saved Articles
Following
My Reads
Sign out
Get App
    Copyright © HT Digital Streams Ltd. All rights reserved.
    Sign in

    ‘.. বিয়ে ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল’, দাম্পত্যের ৫২ বছর! অমিতাভকে নিয়ে বিস্ফোরক জয়া

    ‘এর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারব না…’। দাম্পত্যজীবনের ৫২ বছর কাটিয়ে ফেলেছেন জয়া বচ্চন। হঠাৎ কেন এমন উপলব্ধি তাঁর?

    Published on: Dec 02, 2025 9:30 AM IST
    the economist-logo
    The Economist
    Share
    Share via
    • facebook
    • twitter
    • linkedin
    • whatsapp
    Copy link
    • copy link

    আজকাল জয়া বচ্চন আর বিতর্ক, পরস্পরের সমাথর্ক হয়ে দাঁড়িয়েছে। তিনি বরাবরই ঠোঁটকাটা। দুনিয়া তাঁকে নিয়ে কী ভাবে সেই ব্যাপারে ডোন্ট কেয়ার মনোভাব তাঁর বরাবরের। সম্প্রতি বিয়ে নিয়ে বিস্ফোরক মন্তব্য করেছেন বচ্চন ঘরণী। বিয়ে সম্পর্কে তার চিন্তাভাবনা শেয়ার করে জয়া বলেন বিয়ের ধারণাটি এখন পুরানো হয়ে গেছে। জয়া বচ্চন জানিয়েছেন, তিনি চান না তাঁর নাতনি নভ্যা নাভেলি বিয়ে করুক। জয়া বচ্চনের সাফ কথা, জীবনকে উপভোগ করা উচিত। মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী জয়া বচ্চন বলেছেন, তাঁর কথাগুলো মানুষের কাছে আপত্তিকর মনে হতে পারে, কিন্তু তাঁর মতে, একে অপরের প্রতি শারীরিক আকর্ষণ ও সম্পর্ক থাকাও গুরুত্বপূর্ণ।

    ‘.. বিয়ে ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল’, দাম্পত্যের ৫২ বছর! অমিতাভকে নিয়ে বিস্ফোরক জয়া
    ‘.. বিয়ে ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল’, দাম্পত্যের ৫২ বছর! অমিতাভকে নিয়ে বিস্ফোরক জয়া

    বিয়ে নিয়ে অমিতাভ বচ্চনেরও একই মতামত আছে কিনা জানতে চাইলে জয়া বলেন, ‘তিনি হয়তো বলতে পারেন যে আমিই তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল’। উই দ্য উইমেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে জয়া বচ্চনকে যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে অমিতাভ বচ্চনেরও বিয়ে সম্পর্কে একই চিন্তাভাবনা আছে কিনা, তখন অভিনেত্রী বলেন, ‘আমি তাকে জিজ্ঞাসা করিনি। উনি হয়তো বলবেন এটা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল, কিন্তু আমি তা শুনতে চাই না।’ জয়া বচ্চন স্বীকার করেছেন যে আজ বিয়ে সম্পর্কে তাঁর খুব আলাদা চিন্তাভাবনা থাকলেও তিনি প্রথম দর্শনেই অমিতাভ বচ্চনের প্রেমে পড়েছিলেন।

    অমিতাভের সঙ্গে তাঁর লাভস্টোরি নিয়ে এই প্রজন্মের আকর্ষণ কম নয়, কারণ বিগ বি আর রেখার পরকীয়া চর্চার মুচমুচে কিসসাই বেশি শোনা যায় অতীত ঘাঁটলে। জয়া বচ্চন কখন অমিতাভ বচ্চনের প্রেমে পড়েন এমন প্রশ্নের জবাবে অভিনেত্রী বলেন, ‘পুরোনো ক্ষত কুড়ে কী আনন্দ পাবেন? আমি গত ৫২ বছর ধরে বিবাহিত। এর চেয়ে বেশি ভালোবাসতে পারব না। আমি যদি বলি বিয়ে করো না, আমাকে পুরানো দেখাবে, আমি প্রথম দর্শনেই তার প্রেমে পড়ে গিয়েছিলাম’।

    হৃষিকেশ মুখোপাধ্যায়ের 'গুড্ডি' ছবির সেটে প্রথম দেখা হয়েছিল অমিতাভ বচ্চন ও জয়া ভাদুড়ীর। 'এক নাজর' ছবির শুটিংয়ের সময় দু'জনের প্রেমে পড়ে যান। তাঁদের বিয়ের গল্প হার মানাবে ছবির চিত্রনাট্যকে। ১৯৭৩ সালে চারহাত এক হয় অমিতাভ-জয়ার। কিন্তু সেই বিয়ের নেপথ্য়ের গল্পটা রোমহর্ষক।

    জঞ্জির ছবির সাফল্যের জেরেই সাত পাক ঘুরেছিলেন অমিতাভ-জয়া। তাও বাধ্য হয়ে। অমিতাভ বচ্চনের পুরোনো এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন,' জঞ্জির সফল হলে প্রথমবার বন্ধুরা মিলে লন্ডন ঘুরতে যাব ঠিক করেছিলাম। বাবুজি প্রশ্ন করেছিল কারা যাচ্ছো? জবাব শোনার পর নির্দেশ এল-আগে ওকে (জয়া) বিয়ে কর তারপর ঘুরতে যাও, আমিও বাধ্য ছেলের মতো বাবুজির কথা মেনে নিলাম।'

    সেই কারণে মাত্র এক রাতেই সাতে পাকে বাঁধা পড়েন অমিতাভ-জয়া। কয়েক ঘন্টার আয়োজনে বিয়ে সেরে চট জলদি রাতের ফ্লাইটেই লন্ডন রওনা দেন। হ্যাঁ, লন্ডন ট্রিপের লোভেই বিয়েটা করেছিলেন এই প্রেমিক যুগল। তাদের দুই সন্তান - কন্যা শ্বেতা বচ্চন (১৯৭৪) এবং পুত্র-অভিনেতা অভিষেক বচ্চন (১৯৭৬)। জয়াকে শেষ দেখা গিয়েছিল করণ জোহরের 'রকি অউর রানি কি প্রেম কাহানি' ছবিতে।

    পরবর্তীতে অভিমান (১৯৭৩), চুপকে চুপকে, মিলি, শোলে (১৯৭৫), সিলসিলা (১৯৮১) এবং কাভি খুশি কাভি গম (২০০১) চলচ্চিত্রে দেখা মিলেছে এই স্বামী-স্ত্রী জুটির। অমিতাভকে শেষ দেখা গিয়েছিল নাগ অশ্বিনের কল্কি ২৮৯৮ খ্রিষ্টাব্দে। বর্তমানে তিনি কৌন বনেগা ক্রোড়পতি অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করছেন।

    News/Entertainment/‘.. বিয়ে ছিল তাঁর জীবনের সবচেয়ে বড় ভুল’, দাম্পত্যের ৫২ বছর! অমিতাভকে নিয়ে বিস্ফোরক জয়া
    • mint-logo
    • HH-logo
    • mint-lounge
    • HT_Auto
    • ht-tech
    • ht-bangla
    • healthshots
    • OTT-icon
    • slurrp-icon
    • smartcast-logo
    • ht-kannada
    • ht-tamil
    • ht-telugu
    • ht-marathi
    • logo-fab-play
    • VCCircle_logo-white
    • TechCircle_logo_white
    • VCCEdge_logo_white
    • edge-insights-logo
    © 2025 HindustanTimes