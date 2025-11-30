'আমি চাই না নভ্যা বিয়ে করুক…', নাতনিকে নিয়ে কেন এমন বললেন জয়া?

'আমি চাই না নভ্যা বিয়ে করুক…', নাতনিকে নিয়ে কেন এমন বললেন জয়া?
নাতনি নভ্যা নভেলি নন্দা, তিনি শীঘ্রই ২৮ বছর পা দিতে চলেছেন, তাঁর সম্পর্কে জয়া বচ্চন বলেছেন যে, তাঁর বিয়ে করা উচিত নয়। জয়া বচ্চন বলেছেন যে সন্তানদের লালন-পালনের বিষয়ে পরামর্শ দেওয়ার জন্য তিনি অনেক বৃদ্ধ।
বি-টাউনের মেগাস্টার অমিতাভ বচ্চনের স্ত্রী অভিনেত্রী জয়া বচ্চন আজকের যুগে বিয়ের ধারণাকে সেকেলে বলে অভিহিত করেছেন। জয়া বচ্চন স্বীকার করেছেন যে নতুন প্রজন্মের সন্তানরা ওঁর চেয়ে অনেক বেশি বুদ্ধিমান।
উই দ্য উইমেনকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে যখন জয়া বচ্চনকে বিয়ে সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল, তখন তিনি বলেছিলেন, ‘জীবন উপভোগ করুন।’ যখন জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে জয়ার পদাঙ্ক অনুসরণ করে এবং বিয়ের পরে তাঁর কেরিয়ার ছেড়ে দেওয়া কী তাঁর জন্য উপযুক্ত হবে? তখন তিনি উত্তর দিয়েছিলেন, ‘আমি চাই না নভ্যা বিয়ে করুক।’ বিয়ের ঐতিহ্য সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে চাইলে জয়া বচ্চন বলেন যে আজকালকার বাচ্চারা যে কাউকে ছাড়িয়ে যেতে পারে।
জয়া বচ্চন লাড্ডুর উদাহরণ দিয়ে বিয়ের বিষয়টি ব্যাখ্যা করে বলেন এটা খেলে তুমি সমস্যায় পড়বে, না খেলে তুমি আফসোস করবে। আপনাদের জানিয়ে রাখি যে জয়া বচ্চন তাঁর প্রগতিশীল চিন্তাভাবনার জন্য পরিচিত। তিনি সবসময় খোলাখুলি ভাবে তার মতামত প্রকাশ করার জন্য পরিচিত। জয়া বচ্চন যখন তাঁর নাতনির পডকাস্টে আসেন, তখন তিনি মানসিক সমন্বয়ের উপর জোর দেওয়ার কথা বলেন। বিয়ে ছাড়া সন্তান ধারণের বিষয়ে জয়া বচ্চন বলেন, ‘অনেকেই আমার কথা আপত্তিকর মনে করবেন, কিন্তু শারীরিক আকর্ষণ এবং একে অপরের সঙ্গে সামঞ্জস্যও গুরুত্বপূর্ণ।’
জয়া বচ্চন একই পডকাস্টে বলেছিলেন যে, ‘আমাদের সময়ে আমরা এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করতে পারতাম না, কিন্তু আজকের প্রজন্ম এই ধরণের পরীক্ষা-নিরীক্ষা করছে, এবং কেন তারা করবে না? কারণ এই বিষয়গুলিও দীর্ঘ সময় ধরে সম্পর্ক টিকিয়ে রাখার জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।’ জানিয়ে রাখি যে জয়া বচ্চনের পডকাস্টটি সোশ্যাল মিডিয়ায়ও আলোচনার বিষয় ছিল।