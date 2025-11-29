Jaya Bhattacharya: মায়ের হাতে অত্যাচারিত! শৈশবের তিক্ত স্মৃতি ভাগ করে নিলেন বাঙালি অভিনেত্রী

Jaya Bhattacharya: মায়ের হাতে অত্যাচারিত! শৈশবের তিক্ত স্মৃতি ভাগ করে নিলেন বাঙালি অভিনেত্রী
Jaya Bhattacharya: মায়ের হাতে নিত্য় মার খেতেন, তিক্ত শৈশবের স্মৃতি ভাগ করে নিলেন জয়া ভট্টাচার্য।
ভারতীয় টেলিভিশনের অন্য়তম জনপ্রিয় মুখ জয়া ভট্টাচার্য। কিঁউকি সাস ভি কভি বহু থি-তে ধারাবাহিকে পায়েল চরিত্রে অভিনয়ের জেরে খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এই বাঙালি অভিনেত্রী। সিদ্ধার্থ কাননের সাথে সাম্প্রতিক কথোপকথনে, টিভি তারকা নিজের বিষাক্ত শৈশব এবং মায়ের সাথে তিক্ত সম্পর্কের কথা প্রকাশ করেছেন। অভিনেত্রী জানিয়েছেন, তাঁকে হামেশাই বেল্ট, বেলন, এমনকি জুতো দিয়ে মারধর করা হয়।
অর্থকষ্টও ছিল পরিবারে। এর জেরেই শোবিজের দুনিয়ায় পা রেখেছিলেন জয়া। অভিনেত্রী বলেন, মেয়ে সন্তান হিসাবে জন্মগ্রহণ করাই সবচেয়ে বড় দুর্ভাগ্য বলে মনে হয়েছিল তাঁর। তিনি আরও জানান যে তার বাবা-মা একটি বিষাক্ত দাম্পত্যে আবদ্ধ ছিলেন। জয়া বলেন, ‘তারা একসাথে ছিল না, এবং সেই ঝামেলার আঁচ সন্তানের উপরও নেমে এসেছিল। আমার মা খুশি ছিলেন না; তার স্বপ্ন কখনই পূরণ হয়নি, তাই তিনি আমাকে যা দিতে পেরেছিলেন তা অসম্পূর্ণ ছিল'। তিনি আরও বলেন, 'আমাকে বেল্ট, বেলন, টং, জুতা ইত্যাদি দিয়ে মারধর করতেন। আমাকে অনেক মারধর করা হয়েছে, এবং এটি আমাকে একগুঁয়ে করে তুলেছিল। দর কষাকষিতে আমি নিজের অনেক ক্ষতি করেছি। অভিনেত্রীর দাবি, মায়ের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক থাকা সত্ত্বেও বাবার সঙ্গে ভালো বন্ডিং ছিল তাঁর।
শৈশবের ট্রমার পরবর্তী জীবনেও অব্যাহত ছিল। তিনি দাবি করেছিলেন যে বড় হওয়ার তাঁর যে বিষয়গুলো শেখা উচিত ছিল না, সবটাই তাঁর মায়ের মধ্য়ে তিনি দেখেছেন। যেমন লোকদের বিচার করা, তাঁদের গুরুত্ব না দেওয়া এবং অন্যের সামনে নিজের সন্তানকে সমর্থন না করা।
অভিনেত্রী শেয়ার করেছেন যে যদিও তিনি ইন্ডাস্ট্রিতে সম্মান এবং খ্যাতি অর্জন করেছেন, তবে ক্যামেরার সামনে থাকা কখনই তাঁর পরিকল্পনার অংশ ছিল না। তিনি প্রকাশ করেছিলেন যে তিনি নাচ এবং গানের প্রশিক্ষণ নিয়েছিলেন। যাইহোক, ভাগ্যের পরিহাসেই অভিনয় জগতে পা দেন তিনি। অভিনেত্রী স্মরণ করেন, 'একবার আমি একটি টেলিফিল্ম করার সুযোগ পেয়েছিলাম, পরিচালক আমার বাবার সাথে কথা বলেছিলেন এবং প্রথমে আমাকে নাচতে বলেন, এরপর গানের যে অংশটিতে পুরুষ অভিনেতার নাচের কথা, সেটিও করে দেখাতে বলেন। এতে আমি বিরক্ত হয়ে ছিলাম। যদিও তাঁর বাবা তাঁকে অভিনয়ের জন্য় জোরজরবস্তি নিয়ে গিয়েছিলেন।