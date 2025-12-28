Edit Profile
    বিষ্ণুপুরের অনুষ্ঠানে জিৎকে দেখতে উত্তেজনা তুঙ্গে, অত্যাধিক ভিড়ে পদপিষ্ট একাধিক

    কনসার্ট মানেই যেন সমস্যার সূত্রপাত। একদিকে যেমন বাংলাদেশ জেমস-এর কনসার্টে কিছু বহিরাগত ইট পাটকেল ছুড়ে তৈরি করল সমস্যা তেমন অন্যদিকে কৈলাস খেরের কনসার্ট ঘিরেও তৈরি হল চূড়ান্ত বিশৃঙ্খলা। এবার বিষ্ণুপুর মেলায় জিৎকে দেখতে এসে পদপিষ্ট হয়ে আহত হলেন একাধিক দর্শক।

    Published on: Dec 28, 2025 10:15 PM IST
    By Swati Das Banerjee
    বিষ্ণুপুরের অনুষ্ঠানে জিৎকে দেখতে উত্তেজনা তুঙ্গে
    বিষ্ণুপুরের অনুষ্ঠানে জিৎকে দেখতে উত্তেজনা তুঙ্গে

    শনিবার রাতে বিষ্ণুপুর মেলায় অভিনেতাকে দেখতে যেন নেমেছিল মানুষের ঢল। উপস্থিত পুলিশরা হাজার চেষ্টা করেও ভিড় সামাল দিতে পারেননি। অভিনেতাকে দেখতে না পেয়ে শুরু হয় তুমুল অশান্তি। শুরু হয়ে যায় ভাঙচুর। বেশ কিছু অস্থায়ী দোকানেও ভাঙচুর চালায় দর্শকরা।

    চলতি বছর ২৩ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে বিষ্ণুপুর মেলা, যেখানে বাংলার সংস্কৃতিকে তুলে ধরা হয়। শনিবার সন্ধ্যায় পরিবেশ ছিল ভীষণ সুন্দর কিন্তু তারপরেই হঠাৎ করে তাল কেটে যায়। শনিবার রাতে যদুভট্ট মঞ্চে বিচিত্রা অনুষ্ঠানে উপস্থিত হয়েছিলেন টলিউড অভিনেতা জিৎ।

    রাত সাড়ে আটটা নাগাদ মঞ্চে উপস্থিত হয়েছিলেন অভিনেতা। প্রথমে সবকিছুই ঠিক ছিল কিন্তু কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে কাতারে কাতারে মানুষ জড় হতে শুরু করেন। হঠাৎ করেই ভিড় এতটাই বেড়ে যায় যে তৈরি হয় বিশৃঙ্খলা। দর্শকদের ধাক্কাধাক্কিতে কিছুক্ষণের মধ্যে রণক্ষেত্র চেহারা নেয় সেই জায়গাটি।

    উত্তেজিত দর্শকদের মধ্যে কিছু মানুষ আচমকাই ব্যারিকেট ভেঙে সামনের দিকে এগিয়ে যায়। ভেঙে ফেলা হয় মঞ্চের সামনে রাখা চেয়ার। এক কথায় কিছুক্ষণের মধ্যেই সেখানে শুরু হয়ে যায় তাণ্ডব। পরিস্থিতি সামলানোর জন্য লাঠিচার্জ করতে বাধ্য হয় পুলিশ। অবস্থার বেগতিক দেখে জিৎ এবং অন্যান্য কলাকুশলী সেখান থেকে চলে যান।

    এই গোটা ঘটনায় সব থেকে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন অস্থায়ী দোকানদাররা। বিশৃঙ্খলায় বহু জিনিস লুট করা হয়েছে বলে দাবি জানিয়েছেন প্রত্যক্ষদর্শীরা। এই গোটা ঘটনায় পুলিশের ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন সকলে। যদিও আহত হলেও কোনও মানুষ নিহত হননি।

