জন্মদিনে ভক্তদের রিটার্ন গিফট দিলেন জিৎ, প্রকাশ্যে আনলেন নতুন ছবির ফার্স্ট লুক
বয়স শুধুমাত্রই একটা সংখ্যা মাত্র, এটাই বারবার প্রমাণ করেন জিৎ। ৪৭ বছর বয়সেও নিজেকে আগের মতোই ধরে রেখেছেন তিনি। ৩০ নভেম্বর নিজের জন্মদিনে ভক্তদের দিলেন বিশাল বড় সারপ্রাইজ গিফট। প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন আসন্ন ছবির ফার্স্ট লুক।
বয়স শুধুমাত্রই একটা সংখ্যা মাত্র, এটাই বারবার প্রমাণ করেন জিৎ। ৪৭ বছর বয়সেও নিজেকে আগের মতোই ধরে রেখেছেন তিনি। ৩০ নভেম্বর নিজের জন্মদিনে ভক্তদের দিলেন বিশাল বড় সারপ্রাইজ গিফট। প্রকাশ্যে নিয়ে এলেন আসন্ন ছবির ফার্স্ট লুক।
টিজার শুরু হতেই দেখতে পাওয়া যায়, ভারতের পতাকা, নিচে মাটিতে শুয়ে থাকা এক বিপ্লবী। এরপরেই একেবারে দক্ষিণের স্টাইলে লাল ছাতা নিয়ে চেয়ারের ওপর বসে থাকতে দেখা যায় অভিনেতাকে। এক বিপ্লবীর ডাকাত হয়ে ওঠার গল্প ধরা পড়ে, ওই ছোট্ট কয়েক সেকেন্ডের টিজারের মধ্যেই।
এই ছবিতে অনন্ত সিংহের চরিত্রে অভিনয় করবেন জিৎ, যিনি ছিলেন চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার লুন্ঠনের অন্যতম নায়ক। স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে একজন বিপ্লবীকে কেন ডাকাত হতে হল? নিজের জায়গায় তিনি কতটা সঠিক? ডাকাতি করে সেই অর্থ কি করতেন তিনি তার সব উত্তর পাওয়া যাবে এই ছবির মাধ্যমে।
একজন মানুষ যিনি কিনা পরাধীন ভারত এবং স্বাধীন ভারত দুটোই দেখেছেন কিন্তু যে পরাধীন ভারতে তিনি বিপ্লবী হিসেবে পরিচিত ছিলেন তাঁকেই কিনা স্বাধীন ভারতের ডাকা হয় ডাকাত হিসাবে। সত্যি কি এটা তাঁর নিয়তি নাকি এর পেছনে রয়েছে অন্য কোন গল্প?
তবে ছবির গল্প মোটামুটি সকলের জানা থাকলেও এই ছবিতে জিৎ যে লুকে সকলের সামনে এসেছেন, তা দেখে মুগ্ধ দর্শকরা। এক লহমায় দেখলে জিৎকে যেন দেখতে লাগছে দক্ষিণী কোনও অভিনেতার মতো। বয়সের ছাপ শরীরে থাকলেও অনন্ত সিং যে একজন লড়াকু প্রৌঢ় ছিলেন, সেটাই প্রমাণ করবেন অভিনেতা।
এই সিনেমায় জিৎ প্রথমবার স্ক্রিন শেয়ার করবেন টোটা রায় চৌধুরীর সঙ্গে। টোটা নেতিবাচক চরিত্রে অভিনয় না করলেও এই ছবিতে তিনি অনন্ত সিংহের বিপরীতে অভিনয় করবেন। এক কথায় বলা ভালো এই ছবিতে একটি ধূসর চরিত্রে অভিনয় করবেন টোটা।
ছবির সঙ্গীত পরিচালনার দায়িত্বে রয়েছেন শান্তনু মৈত্র। সিনেমায় যে ভিএফএক্স ভালোই ব্যবহার করা হবে সেটা বোঝাই যাচ্ছে ছবির টিজার থেকে। টিজারের একেবারে শেষে ঘোষণা করা হয় এই ছবিটি মুক্তি পাবে আগামী বছর। তবে তারিখ ঘোষণা করা হয়নি এখনও।
News/Entertainment/জন্মদিনে ভক্তদের রিটার্ন গিফট দিলেন জিৎ, প্রকাশ্যে আনলেন নতুন ছবির ফার্স্ট লুক