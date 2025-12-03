'শিবুকে পছন্দই হয় না আমার... ', ঠিক যে কারণে শিবপ্রসাদের ছবিতে কাজ করেননি জিৎ
বর্তমান সময়ে শিবপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় এবং নন্দিতা হলেন এমন দুই পরিচালক যারা নিজেদের অন্যরকম ছবির মাধ্যমে দর্শকদের মন জয় করে নিচ্ছেন বারবার। চলতি বছরই মুক্তি পেয়েছে রক্তবীজ ২, যেখানে পরিচালনা করার পাশাপাশি শেষ দৃশ্যে নিজে অভিনয় করেছেন শিবপ্রসাদ।
যদিও এর আগে একাধিক ছবিতে অভিনয় করতে দেখা গিয়েছে শিবপ্রসাদকে। শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতার ছবিতে এখনও পর্যন্ত একাধিক অভিনেতা অভিনেত্রীকে অভিনয় করতে দেখা গেলেও বাংলার অন্যতম সুপারস্টার জিৎ আজও সেই তালিকায় নাম লেখাতে পারেননি।
কেন শিবপ্রসাদের সঙ্গে অভিনয় করেননি জিৎ, আনন্দলোককে দেওয়া সাক্ষাৎকারে অভিনেতা জানান শিবপ্রসাদের সঙ্গে কাজ না করার পেছনের আসল সত্যতা। জিৎ বলেন, ‘মাঝেমধ্যেই শিবপ্রসাদের সঙ্গে আমার কথা হয় একসঙ্গে কাজ করার কিন্তু সেই সুযোগ আর হয়ে ওঠে না। তবে নিয়ম করে প্রতিবছর শিবপ্রসাদের সঙ্গে ছবি নিয়ে আমার কথা হয়।’
জিৎ আরও বলেন, ‘কখনও গল্প পছন্দ হয় না কখন আবার শিবুকেই পছন্দ হয় না আমার! মানে বলতে চাইছি মাঝেমধ্যে শিবুর কথাবার্তাই আমার পছন্দ হয় না। তাই একসঙ্গে কাজ করে ওঠা হয় না। যদিও আমরা দুজনেই চাই একসঙ্গে কাজ করতে তাই দেখা যাক কবে সেই সুযোগ আসে।’
তবে শিবপ্রসাদকে প্রতিদ্বন্দ্বী অর্থাৎ অভিনেতা মানতে নারাজ জিৎ। জিৎ মনে করেন শিবপ্রসাদ ভালবেসেই অভিনয়টা করেন, কারও সঙ্গে প্রতিযোগিতা করার জন্য নয় তাই এই ব্যাপারে জিৎ একদম নিশ্চিন্ত।
জিৎকে নিয়ে একবার কাজ করার পরিকল্পনা করেছিলেন শিবপ্রসাদ এবং নন্দিতা। ‘বহুরূপী’ ছবির জন্য প্রথমে বেছে নেওয়া হয়েছিল জিৎকে, কিন্তু পরে তা বাতিল হয়ে যায় কারণ বহুরূপী ছবির নায়ক কোনও সুন্দর বা সুপুরুষ হলে চলবে না, সেই দিক থেকে বিচার করতে গেলে জিৎ অত্যন্ত একজন সুপুরুষ অভিনেতা তাই বহুরূপী ছবিতে কাজ করা হয়ে ওঠে না অভিনেতার।
প্রসঙ্গত, আগামী বছর মুক্তি পেতে চলেছে জিৎ অভিনীত ছবি ‘কেউ বলে বিপ্লবী কেউ বলে ডাকাত’। অনন্ত সিং নামের এক বিপ্লবীর জীবন নিয়ে তৈরি হওয়া এই ছবিতে জিৎ স্কিন শেয়ার করবেন টোটা রায় চৌধুরীর সঙ্গে।
