জন্মবার্ষিকীতে জুবিনের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী গরিমার সঙ্গে দেখা করলেন জিৎ! ‘আজকের দিনটাকেই…’, আবেগে ভাসলেন সঙ্গীত পরিচালক

    Published on: Nov 18, 2025 9:59 PM IST
    By Sayani Rana
    ১৮ নভেম্বর মঙ্গলবার বেঁচে থাকলে ৫৩ বছরের জন্মদিন পালন করতেন জুবিন গর্গ। কিন্তু মাসখানেক আগে তাঁর প্রয়ান হয়েছে। এখনও সে শোক কাটিয়ে উঠতে পারেনি তাঁর অনুরাগীরা। তবে জুবিনের প্রথম জন্মবার্ষিকীতে গায়কের বাড়ি গেলেন সঙ্গীত পরিচালক জিৎ গঙ্গোপাধ্যায়। জিতের সুরে বহু গান গেয়েছেন জুবিন। সেই স্মৃতি উসকে, জুবিনের জন্মবার্ষিকীর উদযাপনের নানা মুহূর্ত শেয়ার করে আবেগে ভাসলেন সঙ্গীত পরিচালক।

    জন্মবার্ষিকীতে জুবিনের বাড়িতে তাঁর স্ত্রী গরিমার সঙ্গে দেখা করলেন জিৎ!
    জিৎ গঙ্গোপাধ্যায় লেখেন, ‘জুবিন সব সময় জীবনকে উদযাপন করতেন, তাই আমি আজকের দিনটাকেই বেছে নিলাম ওঁর এবং গরিমার বাড়িতে দেখা করার জন্য। আমার মনে হয় ও এখানে, আমাদের সঙ্গে, ওঁর হাসি এবং গানের মাধ্যমে আমাদের শুভেচ্ছা জানাচ্ছে। শিশুদের জন্য, অভাবী মানুষের জন্য, সমাজের প্রতিটি শ্রেণীর জন্য তিনি যে নীরবে কাজ করেছেন সে সম্পর্কে আমি শিখছি... ওঁর বন্ধু হিসেবে আমি তত বেশি গর্বিত বোধ করছি। তিনি কেবল একজন মহান শিল্পীই ছিলেন না - তিনি আমার দেখা সেরা মানুষদের মধ্যে একজন ছিলেন। গরিমা, আমার বোন, ওঁর বাবা এবং পরিবারের প্রতি আমার ভালোবাসা এবং শ্রদ্ধা... এবং ওঁর চেতনাকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া প্রতিটি ভক্তের প্রতি।’

    অসমে আজ ‘জুবিন দিবস’। সোমবার রাত থেকেই অসমের বিভিন্ন জায়গায় জুবিনের জন্মদিন উপলক্ষে নানা অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছিল। প্রায় ২০০-র বেশি জুবিন প্রেমী শিল্পীর 'মায়াবিনী' গান গেয়ে পরিবেশ প্রাণবন্ত করে তোলে। মঙ্গলবার রাত ১২টা অবধি জন্মদিন পালন চলবে বলে জানা গিয়েছে। ধেমেসি মিলনজ্যোতির যুবক সংঘের উদ্যোগে ১০০১ মোমবাতি দিয়ে জুবিনের প্রতিচ্ছবি ফুটিয়ে তোলা হয়।

    সেপ্টেম্বরের শেষে নর্থ ইস্ট ফেস্টিভ্যালে যোগ দিতে সিঙ্গাপুরে গিয়েছিলেন। যেখানে তাঁর সঙ্গীত পরিবেশনা করার কথা ছিল। আর সেখানেই জলে ডুবে মৃত্যু হয় তাঁর। সিঙ্গাপুর পুলিশ ভারতীয় হাই কমিশনের কাছে গর্গের মৃত্যুর প্রাথমিক তথ্যসহ ময়নাতদন্ত প্রতিবেদনের একটি কপি শেয়ার করে। যেখানে স্পষ্ট করা হয়, স্কুবা মৃত্যুর করণ নয়।

